El Supremo respalda la anulación parcial de las ZBE en Madrid tras el recurso de Vox

Imagina poder conducir por el centro de Madrid sin esa constante preocupación por una multa relacionada con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El Tribunal Supremo ha dado un giro significativo a la situación: ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento contra una sentencia que anuló aspectos fundamentales de la ordenanza de 2021. Vox, promotor del litigio, celebra este hecho como un «triunfo del sentido común» frente a lo que consideran un fanatismo climático. Sin embargo, es importante señalar que las restricciones no han desaparecido por completo.

La decisión es firme e inapelable y se fundamenta en errores graves durante el proceso de tramitación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya había anulado, en septiembre de 2024, artículos relacionados con la delimitación y funcionamiento de las ZBE. Ahora, el Supremo respalda esa postura al rechazar el recurso municipal, que argumentaba un «interés casacional». Los magistrados solo ven discrepancias en hechos y pruebas, lo que no constituye motivo para casación. En este auto detallado, se expone un análisis exhaustivo del informe sobre impacto económico, considerado insuficiente para justificar restricciones tan severas.

Deficiencias en la tramitación: el talón de Aquiles

El núcleo del problema radica en la ausencia de un informe económico sólido. Los tribunales han criticado que no se valoraran adecuadamente los costos y beneficios. ¿Se consideraron alternativas menos restrictivas? La respuesta parece ser negativa. Además, el análisis del impacto ambiental fue deficiente. Todo esto contraviene principios básicos legales que exigen equilibrar la salud pública con la economía real.

El Ayuntamiento, bajo la dirección de José Luis Martínez-Almeida, optó por recurrir para ganar tiempo mientras las multas continuaban acumulándose: se estima que superan los 650 millones de euros. Con esta sentencia firme, los conductores ahora tienen la opción de reclamar. No habrá devolución automática; cada caso será evaluado individualmente. Esto podría generar un verdadero caos administrativo con miles de recursos pendientes.

Sin embargo, no todo es blanco o negro. En marzo de 2026, el Consistorio aprobó una nueva ordenanza respaldada por informes actualizados. Las ZBE Madrid 360 siguen vigentes en la práctica. El Supremo no cuestiona su obligatoriedad legal –impuesta por normativas europeas–, sino que critica los errores cometidos en la versión inicial. Este fallo representa un duro golpe simbólico para el PP, quien deberá hacer frente a costas de 2.000 euros.

Reacciones y el pulso político

La reacción de Vox no se ha hecho esperar. Su portavoz, Arantxa Cabello, califica esta decisión como una «bofetada a Almeida» y una victoria del sentido común. Critican lo que consideran un «fanatismo climático» que desatiende las necesidades de taxistas, repartidores y familias en barrios periféricos. Por su parte, desde el Ayuntamiento se minimiza el impacto: aseguran que la nueva norma «deja sin efecto la sentencia».

Este fallo genera incertidumbre legal sobre cuántas multas serán afectadas y cómo cambiará la movilidad en la capital. Las ZBE tienen como objetivo reducir la contaminación –Madrid supera los límites establecidos para NO2–, pero los jueces exigen rigor en su implementación. No se trata de dar carta blanca al uso del coche privado; más bien es un recordatorio: las buenas intenciones deben sustentarse en datos concretos.

Para entender mejor su impacto, aquí algunos números clave:

Aspecto Detalle Multas afectadas Más de 650 millones de euros Sentencia original TSJM, 17 septiembre 2024 Nueva ordenanza Aprobada marzo 2026 Costas al Ayuntamiento 2.000 euros

Y las alternativas que fueron valoradas sin suficiente profundidad:

Incentivos fiscales para renovar flotas.

Mejora del transporte público en zonas periféricas.

Ampliación de excepciones para vehículos esenciales.

Anecdotas y curiosidades que dan que pensar

¿Sabías que las primeras ZBE en Europa se implementaron en 1996 en Estocolmo, pero con informes exhaustivos que Madrid podría desear? Allí, las multas generaron un «efecto rebote»: más atascos en los alrededores.

En Madrid, un taxista multado catorce veces en un mes logró ganar su recurso tras esta sentencia. «¡Por fin justicia!», exclama satisfecho. Curiosamente, Vox utilizó un argumento similar en Barcelona; sin embargo, allí el Supremo falló en contra.

Un dato interesante: durante la tramitación de 2021, un informe interno advertía sobre «pérdidas millonarias para autónomos», pero fue ignorado por completo. En Londres, las ZBE han logrado reducir un 10% las emisiones; eso sí, gracias a subsidios masivos que Madrid no aplicó.

La próxima vez que aceleres en Gran Vía recuerda: ¡la toga pesa más que el humo!