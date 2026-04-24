La DGT pone en marcha el teléfono 018 para ayudar a víctimas de accidentes de tráfico

Pensemos por un momento en el caos que se desata tras un accidente de tráfico: dolor, confusión y un mar de dudas. La DGT ha lanzado el 018, un servicio gratuito que actúa como un primer auxilio para víctimas, familiares y seres queridos. Este nuevo recurso fue presentado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, quien subrayó que responde a una demanda histórica de organizaciones como Stop Accidentes.

En la sede de la DGT, este jueves, Marlaska aclaró que el 018 no es un servicio de emergencias –para eso está el 112–, sino que se centra en la atención posterior al accidente. El número ofrece información personalizada sobre recursos psicológicos, sociales, legales y médicos. Un equipo de profesionales –trabajadores sociales, psicólogos y abogados– brinda asistencia en más de 50 idiomas, incluyendo lenguas cooficiales, y está diseñado para ser accesible a personas con discapacidad. Todo ello se lleva a cabo con total confidencialidad, buscando generar confianza en momentos difíciles.

El director de la DGT, Pere Navarro, reconoció que el proceso fue «largo y complicado», pero celebró los logros alcanzados. Por su parte, Jeanne Picard, de Stop Accidentes, expresó: «Ojalá nadie tenga que llamar». Representantes de diversas asociaciones valoraron positivamente este respaldo en «medio del desasosiego».

Cómo funciona el 018

Horario : 365 días al año, de 8:00 a 21:00 .

: 365 días al año, de . Canales de contacto : Teléfono: 018 (gratuito y con cobertura nacional). WhatsApp al 645 713 823 para atención inmediata. Correo electrónico: [email protected]. Formulario disponible en la web de la DGT .

: Servicios principales : Orientación inicial sobre trámites y documentación. Conexión con asociaciones locales de víctimas. Acompañamiento emocional. En casos graves: seguimiento durante hasta un año, si se autoriza, para actualizar recursos.

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El director del Observatorio Nacional de Tráfico, Álvaro Gómez, puntualizó que este servicio no sustituye la terapia ni la defensa jurídica personalizada, sino que abre las puertas a recursos gratuitos. «A menudo, las víctimas desconocen sus derechos o cómo acceder a ellos», explicó.

Un paso pionero en España

Con esta iniciativa, España se une a países como Argentina y Colombia, que cuentan con servicios similares. El modelo del 018 se inspira en el del 016 para violencia de género: un punto único que elimina barreras como el miedo, la distancia o la falta de recursos económicos. En un contexto donde cada año ocurren miles de siniestros viales, este teléfono refuerza la red existente para asegurar que nadie quede desatendido.

Las asociaciones destacan la importancia de conectar con apoyos locales según territorio y situación personal. En casos graves, el seguimiento permite verificar si los recursos son útiles y adaptarse a nuevas necesidades. Un equipo con más de cinco años de experiencia en atención telefónica garantiza una escucha profesional.

La DGT resalta su papel como «puerta de entrada» a derechos olvidados tras el impacto emocional post-accidente. Si tú o alguien que conoces ha sufrido un siniestro, el 018 está disponible para guiarte sin coste alguno.

Marca el 018 y no te enfrentes solo al laberinto tras un accidente en la carretera.