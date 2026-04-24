Los españoles enfrentan el IRPF más alto de la historia: la inflación sin ajuste de tramos incrementa la carga fiscal

La carga fiscal sobre los ingresos de los españoles ha alcanzado niveles sin precedentes. El tipo efectivo del IRPF —el porcentaje real que cada contribuyente abona sobre su renta tras aplicar retenciones y deducciones— se sitúa en un 15,1%, marcando un máximo histórico que refleja una década de crecimiento continuo sin parangón. Si se añade la fiscalidad sobre el consumo, principalmente a través del IVA, el tipo efectivo total asciende hasta un 16,2%. Esto implica que de cada euro ganado, una porción cada vez mayor se destina directamente a Hacienda.

Este fenómeno es especialmente notorio en los salarios y pensiones, que constituyen más del 93% de las rentas laborales. Actualmente, los sueldos tributan al 17,5%, en comparación con el 15,5% de 2019. En el caso de las pensiones, el porcentaje ha subido del 8,2% al 10,4% en ese mismo lapso. Para los jubilados, esto se traduce en consecuencias palpables: una pensión que aumenta en 40 euros brutos mensuales podría quedar reducida a apenas 25 euros netos tras descontar el IRPF, especialmente para aquellos en los tramos más altos donde se aplica un tipo marginal del 37%.

La trampa de la inflación sin deflactación

La raíz de este problema radica en una decisión política: los tramos del IRPF no han sido ajustados a la inflación durante diez años. Mientras que salarios y pensiones se han revalorizado para salvaguardar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, los límites impositivos han permanecido congelados. Esta situación da lugar a lo que los economistas denominan «progresividad en frío»: los contribuyentes avanzan a un tramo superior sin que su poder adquisitivo real haya mejorado.

Un caso ilustra perfectamente este impacto. Una persona casada con dos hijos que ganaba 19.830 euros en 2017 había visto su ingreso aumentar a 23.249 euros en 2023 tras tener en cuenta la inflación. Su tipo medio impositivo creció en 5,6 puntos porcentuales, lo que multiplicó su cuota de IRPF por un factor de 4,76. Para las familias sin hijos, el aumento del tipo medio fue de 5,27 puntos porcentuales, prácticamente duplicando su carga tributaria total.

El Banco de España ha cuantificado este efecto: la falta de deflactación de los tramos permitió incrementar las arcas estatales en nada menos que 11.000 millones de euros entre 2019 y 2024. En el año 2025, las rentas brutas de las familias aumentaron un 7,2% hasta alcanzar los 970.728 millones de euros; sin embargo su contribución tributaria creció más del 11%, es decir, los impuestos aumentaron cuatro puntos porcentuales más que los ingresos.

Comparativa internacional y perspectiva histórica

La carga fiscal vigente en España es ahora comparativamente elevada. Un trabajador catalán con un salario bruto anual de 20.000 euros soporta un tipo efectivo del IRPF del 23,3%, muy por encima del 10% que pagaría en Londres o del 15,4% en París. En términos de «cuña fiscal» —el porcentaje total del salario destinado a impuestos y cotizaciones— Cataluña alcanza un notable 29%, superando al 26% registrado en Irlanda o al 17,6% en Texas.

Históricamente hablando, este incremento es inédito. Desde el año 2017, el tipo medio efectivo del IRPF ha crecido un impresionante 14,6%, más del doble que durante los seis años bajo el gobierno de Mariano Rajoy (5,56%) y casi el doble respecto a lo registrado con José Luis Rodríguez Zapatero (8,01%). Para ponerlo en perspectiva: durante la administración de José María Aznar el tipo efectivo llegó a caer un notable 9,32%.

La presión sobre la clase media

El impacto recae con especial fuerza sobre la clase media. Las rentas laborales —que representan más del 82% de los ingresos familiares— crecieron un modesto 6,2% en el año 2025; esto marca una desaceleración por segundo año consecutivo. Sin embargo, la recaudación por concepto de IRPF continuó aumentando desmesuradamente; esto significa que la presión fiscal sigue creciendo incluso cuando los salarios reales se estancan.

La presión fiscal total sobre las familias es aún mayor si consideramos la «cuña fiscal» completa—que incluye tanto el IRPF como las cotizaciones a la Seguridad Social—donde en algunos casos esta cuña supera el umbral del 40% del salario bruto; es decir, estamos ante niveles históricos según datos proporcionados por la OCDE.