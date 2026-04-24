¿A dónde han ido a parar los 40.000 millones de los fondos UE que no aparecen y quién se ha forrado con ellos?

Europa dio a España cerca de 80.000 millones de euros no reembolsables para reactivar la economía tras la pandemia. Dinero que no hay que devolver. El mayor regalo financiero que un país puede recibir de una institución supranacional.

Faltan cuatro meses para que venza el plazo en agosto de 2026. Y según las estimaciones de Funcas y AFI basadas en datos oficiales del Ministerio de Hacienda, solo unos 44.000 millones han llegado a la economía real. El 55% del total.

Quedan 36.000 millones que deberían haber llegado a empresas, familias, pymes y autónomos. Y están atrapados en algún lugar entre la burocracia, las licitaciones interminables y una gestión que el Gobierno de Sánchez lleva meses prometiendo que va a acelerar sin que los datos muestren que eso esté ocurriendo.

El desglose que evidencia el estancamiento

La tabla de ejecución por categorías no deja margen para el optimismo. Digitalización: 6.500 millones ejecutados de 12.000 asignados, el 54%. Transición verde: 13.000 de 25.000, el 52%. Infraestructuras: 11.000 de 20.000, el 55%. El resto de categorías: 13.500 de 23.000, el 59%.

Ninguna categoría supera el 60% de ejecución. Todas están por debajo de lo que debería esperarse con cuatro meses para el cierre del plazo.

Los proyectos de energías renovables y digitalización acumulan los retrasos más significativos. Las comunidades autónomas muestran resultados dispares: Madrid y Cataluña encabezan la ejecución mientras otras comunidades van muy por detrás.

Dónde va el dinero que sí se ejecuta

Las pymes son responsables del 70% del empleo en España. Según los análisis disponibles, acceden al 15% del total de los fondos ejecutados. El resto va a grandes empresas y consorcios con capacidad para navegar la burocracia de las licitaciones europeas.

Indra y Telefónica lideran los contratos de digitalización. Iberdrola capta fondos para sus parques eólicos. Ferrovial y Acciona absorben miles de millones en infraestructuras. Son empresas con departamentos enteros dedicados a gestionar licitaciones públicas, con abogados especializados en contratación administrativa y con contactos en las administraciones que les permiten conocer las convocatorias antes de que se publiquen.

El autónomo de Teruel o la pyme familiar de Murcia no tienen ese aparato. Y el diseño del sistema de distribución de fondos no ha hecho nada sustancial para que eso cambie.

Cuando el PSOE está de por medio, toda sospecha está justificada

Hasta aquí, el problema podría describirse como ineficiencia burocrática, lentitud administrativa y un diseño de distribución que favorece a los grandes actores sobre los pequeños. Eso ya sería suficientemente grave tratándose de dinero europeo con fecha de caducidad.

Pero cuando el Gobierno de Sánchez está de por medio, las posibilidades de que la ineficiencia tenga un componente de corrupción activa no son especulativas. Son la conclusión lógica de lo que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional están documentando en tiempo real.

El caso Koldo muestra cómo la estructura del PSOE funcionó durante años como una organización que canalizaba contratos públicos a cambio de comisiones. El caso Aldama documenta cómo empresas vinculadas al entorno ministerial obtenían adjudicaciones a través de intermediarios que pagaban comisiones a asesores del ministro. El caso Cerdán señala cómo el exnúmero tres del partido medió en contratos millonarios a cambio de un 2%. Los sobres en Ferraz, los pagos en efectivo en el Ministerio de Transportes, los contratos sin licitación durante la pandemia.

¿Por qué habría de ser diferente con los fondos europeos? Los mismos mecanismos, las mismas redes, los mismos actores. Solo cambia el origen del dinero: en lugar de presupuesto español, presupuesto europeo. Y la magnitud es considerablemente mayor.

Los casos concretos que ya han aflorado confirman que la preocupación tiene base. En el País Vasco, una trama desvió fondos hacia empresas pantalla. En Madrid, hay investigaciones judiciales sobre irregularidades en adjudicaciones. Hasta un 20% de los fondos, según el análisis de El Economista, se han perdido entre intermediarios. Y las adjudicaciones directas en Andalucía y Valencia que beneficiaron a firmas cercanas al PSOE antes de que Andalucía cambiara de color político son un precedente que nadie ha investigado con la profundidad que merece.

Lo que pasa si no se ejecuta a tiempo

La Unión Europea exige justificación de cada euro gastado antes del plazo. Si España no acredita la ejecución de los fondos restantes con los requisitos de documentación que Bruselas impone, podría verse obligada a devolver dinero que ya consideraba suyo.

Es un escenario que el Gobierno ha descartado públicamente. Asegura que habrá una aceleración significativa en el último trimestre de 2026 que permitirá ejecutar el remanente. Los datos del Ministerio hasta la fecha no muestran señales de que esa aceleración esté en marcha.

Treinta y seis mil millones de euros en cuatro meses. Con el Gobierno de Sánchez gestionando el proceso. Con sus redes de intermediarios ya documentadas por la UCO. Con sus mecanismos de adjudicación directa ya identificados por los jueces.

La pregunta de dónde están esos 36.000 millones no es retórica. Es la pregunta que debería estar haciéndose la Unión Europea con la misma urgencia que se la están haciendo los contribuyentes españoles.