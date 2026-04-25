El Gobierno Sánchez reconoce que 20.000 millones de fondos NextGen concedidos a España se perderán por su ‘desidia’

Ursula von der Leyen lo dijo sin margen para la interpretación: no habrá prórroga.

El plazo para ejecutar los fondos Next Generation EU vence el 31 de agosto de 2026. Y España va a perder al menos 20.000 millones de euros porque el Gobierno de Sánchez no ha sido capaz de adjudicarlos a tiempo.

El Ejecutivo lo sabía desde enero. Lo minimizó durante meses con relatos cuidadosamente construidos para evitar la palabra fracaso. Y la semana pasada, Pedro Sánchez viajó a Nicosia a pedir una prórroga que Bruselas denegó con una contundencia que no dejaba margen para el maquillaje comunicativo.

Veinte mil millones de euros. El 1,17% del PIB español. Dinero europeo no reembolsable que España recibió en 2021 para impulsar la digitalización, la transición energética y la igualdad territorial. Dinero que se va a perder porque la burocracia, el centralismo y la incompetencia gestora del Gobierno no han sido capaces de distribuirlo en cinco años.

Los números que documentan el fracaso

Hasta el 31 de marzo se habían adjudicado 66.982 millones de los 83.000 millones en ayudas directas asignados a España. Quedan por repartir 27.408 millones. Las fuentes más optimistas calculan que solo podrán adjudicarse unos 7.000 millones más antes del plazo. Los 20.000 millones restantes se pierden.

El ritmo de adjudicación en los últimos meses no deja lugar al optimismo: 1.500 millones en enero, 482 en febrero, 1.100 en marzo. A ese ritmo, llegar a los 7.000 millones antes de agosto sería un resultado extraordinario.

Para entender la magnitud del fracaso, la comparación con Italia es demoledora. Italia, bajo el Gobierno de Giorgia Meloni, ha ejecutado el 73% de sus fondos Next Generation. España, con el Gobierno de Sánchez, se mueve entre el 30% y el 40%. La diferencia no es técnica ni estructural. Es de voluntad política y capacidad gestora.

Y hay que añadir los 60.000 millones en créditos a los que España renunció en diciembre del año pasado por falta de interés del sector privado y por los altos costes de financiación. Si se suman esos créditos renunciados a los 20.000 millones que se van a perder en ayudas directas, las pérdidas totales se acercan a los 80.000 millones. Casi la mitad del paquete que Europa puso a disposición de España en 2021.

La mala gestión del PSOE: una constante cara para el contribuyente

La gestión de los fondos Next Generation no es una excepción en el historial del PSOE y de la izquierda española en general. Es la confirmación de un patrón que los contribuyentes llevan décadas pagando.

La mala gestión del socialismo español es proverbial. Los ERE de Andalucía vaciaron las arcas de la comunidad durante años con un sistema de subvenciones fraudulentas que los propios tribunales calificaron de organización criminal. El rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros públicos benefició a una aerolínea venezolana con un solo avión que los técnicos del SEPI recomendaron no rescatar. La construcción del AVE bajo gobiernos socialistas acumuló sobrecostes y retrasos que convirtieron algunas líneas en las más caras del mundo por kilómetro. Las listas de espera sanitarias crecieron un 55% en la última década bajo gestión socialista en las comunidades donde el PSOE ha gobernado.

Los ministros de Sánchez en particular han elevado la incompetencia gestora a categoría de sistema. El Ministerio de Transportes bajo Ábalos adjudicó contratos de mascarillas a empresas de un empresario que pagaba 10.000 euros mensuales en efectivo a su asesor. El Ministerio de Hacienda bajo Montero no ha presentado presupuestos en tres años. El Ministerio de Inclusión bajo Elma Saiz lanza una regularización masiva que el Consejo de Estado califica de temeraria. Y el Ministerio de Economía bajo Carlos Cuerpo asegura en el Congreso que los resultados de la ejecución de los fondos europeos son «excelentes» cuando España va a perder 20.000 millones.

Esa distancia entre el relato oficial y la realidad documentada no es un accidente. Es la metodología del Gobierno.

Por qué se ha fallado

Los expertos identifican tres causas principales del fracaso en la ejecución de los fondos Next Generation.

La primera es la burocracia. Las convocatorias tardaron meses en publicarse. Las aprobaciones se retrasaron en todos los niveles de la administración: central, autonómica y local. Cada expediente pasó por más controles de los necesarios y los plazos de resolución se midieron en semanas cuando deberían medirse en días.

La segunda es el centralismo. El Gobierno diseñó la distribución de fondos manteniendo el control desde La Moncloa, con escaso margen para las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las empresas. Mientras Italia descentralizó la gestión y aceleró la ejecución, España concentró el poder de decisión en un Ejecutivo que prioritizó el control político sobre la eficiencia operativa.

La tercera es el diseño equivocado del programa. La estrategia se concentró en programas públicos y grandes empresas, dejando a las pymes con acceso mínimo a los fondos. Las pymes son el 70% del empleo español. Los expertos hablan de «rendimientos decrecientes» y de un «fracaso sistémico» en el diseño de las convocatorias.

El órdago en Chipre que Bruselas rechazó

El pasado viernes, en la cumbre informal de Nicosia, Sánchez intentó lo que los negociadores europeos ya sabían que era inviable: pedir una prórroga hasta 2027 y una relajación de las reglas fiscales. Argumentó la «guerra en Irán» y su efecto sobre los precios del combustible como justificación para flexibilizar los plazos.

Von der Leyen fue clara: los plazos están fijados por reglamentos europeos. No hay margen para la discrecionalidad. Prorrogar requeriría unanimidad de los 27 países miembros y es algo que no va a ocurrir.

La presidenta de la Comisión ofreció como alternativa utilizar los 95.000 millones de fondos europeos para redes energéticas y transición verde que aún no han sido gastados. Pero eso no cubre las ayudas directas que España va a perder.

El Gobierno estudia ahora consignar créditos antes de agosto para adjudicar posteriormente. Pero esa estrategia no es aplicable para las ayudas directas. El tiempo se acaba y no hay solución técnica para lo que es fundamentalmente un problema de gestión.

Lo que paga el contribuyente

Veinte mil millones de euros perdidos. Ochenta mil millones si se suman los créditos renunciados. La cifra equivale a lo que España gastaría en elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB durante varios años, algo que Washington lleva meses exigiendo.

Es dinero europeo que España tenía para invertir en digitalización, transición energética e igualdad territorial. Dinero que no va a llegar a las pymes que lo necesitaban. Dinero que no va a crear los empleos que debería haber creado. Dinero que se pierde porque el Gobierno que lo gestionó priorizó el control político sobre la eficiencia, la burocracia sobre la agilidad y el relato sobre los resultados.

Carlos Cuerpo habló de «excelentes resultados» en el Congreso.

Von der Leyen no prorrogó.

Los 20.000 millones se pierden.

Y el contribuyente español, que lleva décadas pagando la mala gestión del socialismo, paga también esta.