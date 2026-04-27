Bares y restaurantes cerrarán las terrazas cuando haya olas de calor en España

El pacto lo han firmado FeSMC-UGT, CCOO Servicios, Hostelería de España y CEHAT. No es una declaración de intenciones. Es una modificación de un convenio que cumple 30 años como marco laboral de referencia en un sector que genera millones de empleos en todo el país.

Qué cambia exactamente

El núcleo de la reforma es la obligación para las empresas de incorporar en sus planes de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) protocolos específicos de actuación ante las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Cuando AEMET emita una alerta naranja o roja por calor, los locales con terrazas sin equipamiento adecuado deberán suspender el servicio al aire libre durante las horas de mayor riesgo. El interior del local puede seguir abierto. Lo que no puede seguir operando es la terraza sin medidas que protejan a los trabajadores.

La norma es clara en cuanto a los umbrales: con alertas de nivel elevado, se recomienda reducir la jornada o suspender directamente el trabajo al aire libre. En la práctica, esto significa que con temperaturas de 44 grados, como las que se registraron en varias ciudades españolas durante el verano de 2023, un camarero no podrá servir en la terraza a menos que el local haya instalado sistemas que mitiguen el calor.

Las alternativas para no cerrar

El acuerdo no obliga a cerrar si se toman las medidas preventivas adecuadas. Las empresas que inviertan en equipamiento tienen opciones para seguir operando.

Los sistemas de sombreado con toldos de aislamiento térmico son la solución más habitual. Los ventiladores de nebulización, que combinan ventilación con agua pulverizada para reducir la temperatura ambiente varios grados, son otra opción que ya tienen instalada muchos establecimientos de las zonas turísticas del sur. Las pérgolas con ventiladores industriales, los sistemas de refrigeración exterior por conductos y las zonas de sombra estructural son alternativas que el acuerdo reconoce como suficientes para mantener la terraza abierta.

Además de la infraestructura, el convenio establece medidas organizativas obligatorias: rotación de turnos para limitar la exposición de cada trabajador, suministro de agua fría sin restricciones, uniformes ligeros y transpirables, y ajuste de los horarios para evitar el trabajo en terraza entre las 13:00 y las 18:00 en los momentos de mayor calor.

La aplicación práctica exige que los locales tengan instalada o accesible una herramienta de seguimiento de las alertas de AEMET en tiempo real, para poder activar los protocolos con suficiente antelación.

Las sanciones por incumplimiento

El incumplimiento tiene un precio. La Inspección de Trabajo puede imponer multas que superan los 50.000 euros a los establecimientos que obliguen a sus trabajadores a operar en terrazas que representen un riesgo para la salud. Es la sanción máxima prevista para infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales.

El marco legal que respalda estas sanciones no es nuevo: la normativa de prevención de riesgos laborales ya contemplaba la obligación de proteger a los trabajadores del calor extremo. Lo que aporta el nuevo acuerdo del ALEH es la concreción: protocolos específicos para el sector, umbrales de alerta definidos y medidas concretas que los locales deben implementar.

Lo que va más allá del calor

El acuerdo incluye también novedades que no tienen que ver con las temperaturas pero que amplían el marco de protección laboral en la hostelería.

Se establece la obligación de audiencia previa al despido: antes de tomar una decisión disciplinaria que implique la extinción del contrato, el empresario debe escuchar al trabajador. Es una garantía procesal que el convenio sectorial hasta ahora no recogía expresamente.

Se incorporan protocolos contra el acoso LGTBI, en cumplimiento de la Ley 4/2023 y el RD 1026/2024, que obligan a las empresas a tener procedimientos específicos de actuación ante situaciones de discriminación o acoso por orientación sexual o identidad de género.

Y se sientan las bases para homogeneizar las condiciones laborales en todo el territorio nacional, con el objetivo de reconocer las trayectorias profesionales independientemente de la comunidad autónoma donde se trabaje.

El verano como prueba

Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y toda la franja mediterránea y el interior peninsular tienen veranos que en los últimos años han batido récords de temperatura con una regularidad que ya no sorprende a nadie. Los hosteleros de esas ciudades van a tener que decidir en las próximas semanas si invierten en equipamiento o se arriesgan a cerrar las terrazas durante los picos de calor.

La inversión en un sistema de sombreado con aislamiento térmico o en ventiladores de nebulización puede costar varios miles de euros dependiendo del tamaño de la terraza. La multa por incumplimiento puede superar los 50.000. La aritmética es sencilla.

El verano de 2026 será el primero en que estas normas estén en vigor. Será también la primera prueba real de si el sector las aplica, si la Inspección de Trabajo las hace cumplir y si los camareros que trabajan bajo el sol de agosto empiezan a notar la diferencia.