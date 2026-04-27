A los más ricos de España no les afecta la incertidumbre: crecen un 14,3%

Las grandes fortunas de España parecen tener un paraguas que les protege de las tormentas económicas. En medio de la incertidumbre provocada por conflictos bélicos, inflación y tensiones geopolíticas que afectan a muchos, el patrimonio acumulado por los 50 más ricos ha crecido un 14,3% en el último año, alcanzando los 173.000 millones de euros.

Este dato, extraído del reciente informe anual de El Mundo, pone de manifiesto cómo la riqueza extrema se desliza sin problemas a través de las dificultades.

Encabezando esta lista se encuentra Amancio Ortega, el hombre más adinerado del país, con un patrimonio que asciende a 116.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 22%, gracias al impulso de Inditex y sus inversiones en el sector inmobiliario. En segunda posición está Íñigo Córdoba, quien ha alcanzado los 7.200 millones, beneficiándose del crecimiento en el sector farmacéutico. Estas cifras contrastan notablemente con el crecimiento del PIB español, que se sitúa por debajo del 2,5% anual, mientras que la tasa de desempleo juvenil se acerca al 25%.

Cifras que impresionan

El informe resalta el ascenso vertiginoso de estas fortunas en medio de una recesión técnica en Europa y los incrementos en las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo. Aquí se presentan algunos datos relevantes:

Patrimonio total : 173.115 millones de euros (+ 14,3% respecto a 2025).

: (+ respecto a 2025). Top 5 : Amancio Ortega : 116.000 M€ (+22%). Íñigo Córdoba : 7.200 M€ (+15%). Juan Roig : 6.800 M€ (Mercadona, +10%). Sandra Ortega : 6.500 M€ (+12%). Alicia Koplowitz : 5.900 M€ (+8%).

: Entre los nuevos rostros en la lista destaca el nombre de Javier Hidalgo, fundador de Globalia, quien debuta con un patrimonio de 1.200 M€.

Posición Nombre Patrimonio (M€) Variación 1 Amancio Ortega 116.000 +22% 2 Íñigo Córdoba 7.200 +15% 3 Juan Roig 6.800 +10% 10 Isak Andic 3.200 +18%

Estos incrementos provienen de sectores sólidos como la moda (Inditex) y la alimentación (Mercadona) así como la tecnología. Por ejemplo, Ortega ha aumentado su patrimonio gracias a sus inversiones valoradas en unos impresionantes 20.000 M€, concentradas en propiedades prime ubicadas en ciudades como Londres, Nueva York y Madrid.

Sectores que empujan la riqueza

La clave parece estar en la diversificación. Mientras el índice bursátil IBEX 35 apenas crece un modesto 8%, las empresas pertenecientes a estos magnates están logrando resultados mucho más positivos:

En el ámbito textil y consumo, las ventas de Inditex han aumentado un notable **12%, apoyadas por su presencia en mercados como China y EE.UU., que compensan una debilidad notable en Europa.

han aumentado un notable **12%, apoyadas por su presencia en mercados como China y EE.UU., que compensan una debilidad notable en Europa. En el sector farmacéutico, compañías como Grifols continúan resistiendo ante el aumento generalizado de costes.

continúan resistiendo ante el aumento generalizado de costes. En lo inmobiliario, la empresa Pontegadea de Ortega ha visto crecer sus ingresos por rentas en un sorprendente %15%, a pesar del encarecimiento del dinero.

En el minucioso informe publicado por El Mundo sobre los 50 más ricos, queda claro que la incertidumbre económica no afecta a quienes poseen capital suficiente para invertir en activos globales estratégicos. Juan Roig también está ampliando su imperio Mercadona hacia Portugal con una inversión adicional estimada en unos atractivos 500 M€.

Impacto en la sociedad española

Sin embargo, esta acumulación de riqueza contrasta con una realidad social muy distinta para muchos ciudadanos españoles. Según datos revelados por el Banco de España, el 1% más rico posee ya el 25% del patrimonio nacional mientras que el salario medio se sitúa alrededor de 2.200 € mensuales y la deuda pública supera ya el 110% del PIB.

La desigualdad es palpable: el coeficiente Gini ha escalado hasta 0,34 , superando así la media establecida para toda la Unión Europea.

, superando así la media establecida para toda la Unión Europea. En cuanto a impuestos, las grandes fortunas abonan un Impuesto sobre Sociedades efectivo cercano al 20% ; muy lejos del 45% marginal aplicable al IRPF para rentas medias.

; muy lejos del marginal aplicable al IRPF para rentas medias. Respecto al empleo, aunque empresas como Inditex generan alrededor de 165.000 puestos laborales, persiste una situación marcada por la precariedad laboral.

Los gobiernos locales están discutiendo cómo los grandes patrimonios como el de Ortega están invirtiendo también en energías renovables (como proyectos eólicos en Galicia) y labores filantrópicas; recientemente donaron aproximadamente 500 M€ para diversas causas sociales y ambientales. Aun así, es evidente que la brecha entre ricos y pobres sigue ampliándose: mientras que el 50% más desfavorecido acumula apenas el 6% del total nacional.

Mirada al futuro

Con tipos fijados por el BCE estables en torno al 3,5% y una amenaza latente de recesión asomando desde Alemania, estos magnates están dirigiendo su mirada hacia mercados emergentes como Asia y Latinoamérica. Roig tiene planes ambiciosos para abrir unas 100 nuevas tiendas tanto en Portugal como en Chile; parece claro que esta volatilidad bursátil no les quita el sueño; su liquidez les permite aprovechar oportunidades para adquirir activos a precios reducidos.

En un contexto marcado por conflictos bélicos tanto en Ucrania como Oriente Medio y con elecciones estadounidenses inminentes, queda patente que las grandes fortunas españolas demuestran tener una notable capacidad para adaptarse ante adversidades económicas inesperadas ¿Mantendrán este ritmo? Las miradas están puestas sobre su capacidad para navegar entre globalización e innovación.