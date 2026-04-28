IFEMA MADRID aceleró su crecimiento en 2025: facturación de 216,8 millones y un beneficio neto de 18,7 millones

IFEMA MADRID ha presentado hoy los resultados económicos y de actividad de 2025, una vez han sido aprobados por su Junta Rectora, registrando unos ingresos de 216,8 millones de euros y un beneficio de 18,7 millones de euros. Unos datos que significan un nuevo impulso al crecimiento de la entidad, que mejora en un 22% los ingresos respecto al último año impar -2023-, e impulsan el resultado neto un 165,8%, con un EBITDA de 42,8 millones de euros, un 56,8% superior.

El avance de IFEMA MADRID se sustenta en el positivo desarrollo de sus ferias más relevantes, así como en la mayor venta de espacio expositivo, que en 2025 creció un 28% sobre 2023, sumando 1.371.990 metros cuadrados netos de exhibición. Esta actividad registró la participación de 27.670 empresas expositoras, con un relevante aumento de compañías extranjeras, que superan el 22% del total.

En su conjunto, el programa de actividad de 2025 comprendió 75 ferias profesionales, 24 de ellas también en formato digital; 14 congresos; 4 ferias en el extranjero; 46 grandes convocatorias de ocio, y 566 convenciones y otros eventos.

Cifras que, en palabras del presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, “certifican el excelente avance del negocio, consolidando la posición de Madrid como centro global de referencia para la celebración de ferias, congresos y convenciones, y fortaleciendo a la organización para afrontar grandes proyectos como la F1.”

Crecimiento del negocio ferial

El año 2025 certificó así el liderazgo de IFEMA MADRID en organización de ferias de nuestro país, con un 24% de la cuota de mercado nacional, por delante no solo del resto de instituciones feriales nacionales sino también de los grandes operadores privados del sector con actividad en España.

Así, FITUR 2025 registró la participación de 9.500 empresas de 156 países, con un crecimiento del 10% respecto a 2024, y 255.000 visitantes, mientras que ARCOmadrid 2025 mantuvo su carácter de Feria de referencia para el Arte Contemporáneo de todo el mundo, con 214 galerías de 36 países, y la asistencia de 95.000 personas. Mención aparte, por su consolidación como referencia global, mereció FRUIT ATTRACTION 2025, que contó con 2.485 empresas expositoras de 64 países y más de 120.000 visitantes, creciendo un 13% respecto a su anterior edición; o la última convocatoria de la SEMANA INTERNACIONAL DE LA ELECTRIFICACION Y DESCARBONIZACIÓN, que reunió las ferias GENERA y MATELEC, registrando la participación de 800 empresas y más de 57.000 visitantes de 76 países, con un crecimiento del 46% respecto a la edición de 2024, así como MOTORTEC 2025, la feria de referencia para el sector del aftermarket en automoción, que contó con 710 empresas expositoras y más de 65.500 visitantes de 80 países, con un crecimiento del 47% respecto a la edición de 2022.

La gran novedad de 2025 fue el lanzamiento de PRIVEL, la primera feria dedicada a la industria de la marca privada (MDD) en España, organizada en colaboración con Alimarket, y que registró la participación de 4.873 profesionales de 46 países, y 269 empresas expositoras.

El análisis de la composición de la actividad de IFEMA MADRID refleja, así mismo, un equilibrio entre las convocatorias dirigidas a sectores de bienes de inversión -44%- y de bienes de consumo -45%-, mientras que los servicios ocupan un 11% del total. También destaca como muy relevante que alrededor del 90% de los ingresos de IFEMA MADRID proceden de su línea principal de negocio, las ferias y congresos.

IFEMA MADRID mantuvo a su vez su expansión en el ámbito digital, celebrando, de forma paralela a sus principales salones, ferias digitales que han potenciado el alcance de sus convocatorias. En concreto, en 2025 se han celebrado 24, con una comunidad de compradores y profesionales que ha superado los 370.657 usuarios, lo que supone un crecimiento del 27,4% sobre 2023. Todo ello sobre la plataforma liveconnect, el desarrollo propio de la Institución madrileña y dirigido a ampliar la convocatoria de sus ferias profesionales, con el objetivo de contribuir como impulsor de la dinamización del negocio de los distintos sectores económicos durante todo el año.

Internacionalización

La consolidación de la operación internacional de IFEMA MADRID fue igualmente otro de los logros relevantes de 2025, en particular con la celebración, en el mes de marzo, de la segunda edición de FRUIT ATTRACTION SÃO PAULO, en colaboración con Fiera Milano Brasil, que creció un 66% más en superficie de exposición con respecto a su anterior edición. Además, en mayo, ARCOlisboa celebró su octava edición afirmando su posición dentro del circuito internacional del arte contemporáneo. La 4ª edición de MOTORTEC CHILE se celebró en el mes de junio con GL-FISA Events, concluyendo el calendario internacional a finales de agosto, en Colombia, con ESS+ powered by SICUR, organizada junto con los operadores locales PAFYC y Corferias.

Esta expansión exterior se complementa con la sólida presencia extranjera en las ferias organizadas en Madrid. El 48% de los visitantes internacionales procedieron de la Unión Europea, el 20% de Centro y Sudamérica, el 9% de Norteamérica, el 8% del resto de Europa, el 8% de Asia y el 7% de África.

Esta actividad ha sido apoyada por el aumento de la cobertura de las delegaciones de IFEMA MADRID en el exterior, que ha pasado de 30 a 47 países en todo el mundo y la apertura de nuevas representaciones en India y en las áreas geográficas de Oriente Medio, Países Nórdicos y Sudeste Asiático.

Congresos y convenciones

Durante 2025, IFEMA MADRID volvió a confirmar su posición altamente competitiva y diferencial como uno de los espacios de referencia en el ámbito profesional para albergar grandes encuentros internacionales. Así, el sector MICE de IFEMA MADRID acogió 14 congresos, que reunieron a más de 63.000 profesionales de todo el mundo. Entre los encuentros celebrados destacó el Congreso Europeo de Urología, que volvió a escoger por tercera vez a Madrid como sede y reunió a 10.000 asistentes, o el Congreso Mundial de Cardiología, que atrajo a cerca de 30.000 médicos de esta especialidad llegados de todos los rincones del planeta. Debe subrayarse además el SAP SAPHIRE, buque insignia de los eventos de la empresa tecnológica SAP, que contabilizó 7.000 visitantes, y el Amazon Web Services Summit, con 9.000 delegados.

Sostenibilidad

La fortaleza económica de IFEMA MADRID se hace patente de igual modo en su vitalidad inversora, muy centrada en alcanzar sus ambiciosos objetivos vinculados a alcanzar la excelencia de sus instalaciones, así como en el ámbito de la sostenibilidad. De este modo, en 2025 se realizaron inversiones por un total de 49,6 millones de euros, afrontando proyectos singulares, como el desarrollo de una gran planta fotovoltaica; el cambio de luminarias; un nuevo aparcamiento de camiones, o la renovación de las infraestructuras en el ámbito de la restauración.

Al respecto del compromiso global con la protección del medioambiente y de su entorno, en 2025 se midió de forma individualizada la huella de carbono en los 3 alcances -emisiones directas, emisiones indirectas por energía y, otras emisiones indirectas como transporte, viajes o servicios externos-, en cerca del 50% de sus eventos, entre los que se encontraban las ferias más relevantes de su calendario y con mayor número visitantes, como FITUR, FRUIT ATTRACTION o ARCOmadrid. Un análisis que ha permitido reducir la huella de la institución un 90% en los últimos 9 años.

Este conjunto de actuaciones en materia de sostenibilidad se vio reforzado con el reciclaje del 88,76% de todos sus residuos, el suministro de energía eléctrica 100 % verde certificada en todas las instalaciones, y la utilización de moqueta ferial totalmente reciclable, a los que se suman significativas reducciones en los últimos ocho años en diversos ratios de consumo en materias primas, como papel (85,13 %), moqueta (54,88 %), electricidad (38,13 %), gas natural (42,55 %) y agua (40,65 %), así como en la generación de residuos (58,89 %).

Junto a todo ello, IFEMA MADRID incrementó durante 2025 su nivel de excelencia en materia de seguridad de la información con la implantación y certificación de dos estándares reconocidos: ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad (ENS).