Mónica García se garantiza un sueldo de 86.000 € en la Asamblea de Madrid tras dejar el Gobierno Sánchez

A pillar hasta que se acabe el chollo.

Mónica García ha seguido el mismo guion que Pablo Iglesias en 2021: abandona un cargo en el Gobierno Sánchez para regresar a la Asamblea de Madrid y preparar su candidatura a presidenta de la Comunidad en las elecciones de 2027.

La comparación con Iglesias no le favorece.

El fundador de Podemos se presentó a las elecciones madrileñas con toda la artillería mediática y orgánica de su partido y perdió frente a Isabel Díaz Ayuso con un resultado que lo llevó a retirarse de la política. García llega con un historial ministerial que la propia Consejería de Sanidad de Madrid no ha tardado en resumir con brutalidad.

Fátima Matute, consejera de Sanidad madrileña, no se anduvo con rodeos: «Es una parasitación de lo público. Busca un sueldo a costa nuestra». Y añadió: «Me alegra que deje Sanidad». El coste de la huelga médica que García no ha resuelto como ministra: 11 millones de euros, 150.000 consultas suspendidas, 15.000 pruebas canceladas y 7.000 cirugías aplazadas. Los sindicatos médicos, que llevan tres huelgas este año exigiendo su dimisión por «mentiras reiteradas», se enteraron de su marcha del Ministerio al mismo tiempo que el resto del país.

Como diputada y portavoz del grupo de Más Madrid en la Asamblea, García percibirá 4.039,79 euros mensuales en 14 pagas por exclusividad, más una indemnización de 2.105,86 euros, lo que suma 86.039,10 euros brutos anuales. Algo menos que los 90.527,31 euros que ganaba como ministra, pero considerablemente más de lo que cobraba como anestesista en el Hospital 12 de Octubre.

La progresión económica de Mónica García a través de los cargos públicos es uno de los elementos que sus críticos señalan con regularidad. Entró en política con Podemos en 2015 y desde entonces su trayectoria no ha incluido ningún regreso al quirófano.

El historial que arrastra

Las controversias que acompañan a García son suficientemente conocidas en Madrid como para que la campaña de 2027 las recupere con detalle.

Cobró más de 13.000 euros indebidamente durante una baja médica, lo que calificó como un «error administrativo». Tiene un chalet en Cercedilla cuya concesión ya había caducado cuando ella lo ocupaba. Se benefició del Bono Social Térmico, una ayuda para familias vulnerables, mientras era diputada. Simuló un disparo en la Asamblea que generó una oleada de indignación entre sus adversarios. Y como ministra, comparó los salarios de los médicos con los de los ministros de una forma que los sindicatos consideraron una provocación que agravó el conflicto en lugar de resolverlo.

El regreso de García no genera entusiasmo unánime en Más Madrid. Dentro del partido hay quien pregunta por qué vuelve quien «salió corriendo» dejando a Manuela Bergerot al mando de la organización madrileña. Y en el entorno socialista, algunos observan el anuncio con la desconfianza de quien recuerda que en 2023 Más Madrid obtuvo 27 escaños superando al PSOE en la Comunidad, lo que convierte a García en la candidata natural de la izquierda pero también en la que puede volver a comerse los votos socialistas.

Ayuso lleva años esperando este enfrentamiento. Lo ganó contra Iglesias con comodidad. Lo ganó contra García en 2021 y en 2023. Las encuestas no auguran un resultado diferente en 2027, aunque la política madrileña tiene sus propias reglas y la Asamblea es el terreno donde García mejor se desenvuelve.

Lo que está claro es que los médicos que llevan tres huelgas este año exigiendo su dimisión no van a olvidar las «mentiras reiteradas» que le imputan cuando llegue la campaña.

Matute ya lo resumió: «Ha traicionado a Madrid y a los médicos en huelga».

Es el bagaje con el que Mónica García vuelve a la Asamblea a intentar lo que Iglesias no pudo.