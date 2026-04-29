¿Qué pasará ahora con los alquileres? Lo que inquilinos y propietarios deben tener en cuenta tras la anulación del decreto

El Congreso dude los Diputados derogó este marte, 28 de abril de 2026, el decreto ley que mantenía congelados los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027. La norma llevaba apenas un mes en vigor. Junts votó en contra y selló su caída con 177 votos frente a 166.

Es el cuarto decreto que el Gobierno de Sánchez ve tumbado en cuatro meses. Y este tiene consecuencias inmediatas y concretas para más de tres millones de personas que ahora mismo no saben exactamente en qué situación están sus contratos de arrendamiento.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo reconoció en RNE con una franqueza inusual en un miembro del Ejecutivo: nos enfrentamos a un «escenario jurídico inexplorado». Es una forma elegante de decir que nadie sabe exactamente qué va a pasar y que van a ser los jueces quienes lo decidan caso a caso.

Qué contratos afecta y qué significa para cada uno

El decreto protegía los contratos que expiraban entre el 21 de marzo de 2026 y finales de 2027, ofreciéndoles una prórroga automática de dos años. Con su derogación, la situación depende de lo que haya ocurrido en cada caso concreto.

Si el propietario aceptó la prórroga antes de la derogación, ésta se mantiene sin cambios durante dos años. No hay problema.

Si el inquilino envió un burofax solicitando la prórroga sin recibir respuesta, aquí empieza la zona gris. La doctrina del Tribunal Constitucional establece que los efectos de un decreto permanecen vigentes para quienes ya los activaron antes de su derogación. La simple comunicación del inquilino activaría la prórroga sin necesidad del consentimiento del propietario. Si el casero no la reconoce, habrá que ir a los juzgados.

Si el propietario no respondió al burofax y ahora se niega a la prórroga, tendrá que enviar un comunicado rechazando la aplicación del decreto ya derogado. Y si el inquilino no acepta esa negativa, el asunto acabará ante un juez que tendrá que interpretar una norma que ya no existe pero cuyos efectos pueden seguir vivos.

Arantxa Goenaga Llorca, abogada especializada de AF Legis, advierte sobre un aumento significativo de litigios derivados de las interpretaciones contradictorias que generará esta situación. Los bufetes que llevan casos de arrendamiento ya se preparan para meses de trabajo intenso.

El fin del límite del 2%

El decreto también limitaba las actualizaciones de renta al 2% anual. Con su caída, ese tope desaparece.

Para los contratos con prórroga ya aceptada cuya actualización llega en los próximos meses, se aplicará el IPC o el índice referencial de alquileres pactado en el contrato original, no el 2%. Para los contratos sin prórroga, se aplica directamente lo acordado originalmente sin ningún límite. Las actualizaciones que se produjeron durante el mes que estuvo vigente el decreto mantienen el tope del 2% para ese período.

En zonas con alta inflación, la diferencia entre el 2% y el IPC puede ser significativa. Para un alquiler de 1.000 euros mensuales con una inflación del 4%, la diferencia es de 20 euros al mes, 240 euros al año. No es una cantidad menor para quien llega justo a fin de mes.

Qué hacer ahora

Para los inquilinos cuyo contrato vencía en el período protegido por el decreto, lo prioritario es conservar el burofax enviado como prueba del ejercicio del derecho y seguir pagando la renta puntualmente para no dar argumentos al propietario. Si el casero rechaza la prórroga, la doctrina jurídica disponible favorece al inquilino, pero habrá que litigarlo.

Para los propietarios que no respondieron al burofax del inquilino y no quieren la prórroga, el paso inmediato es enviar una comunicación formal rechazando su aplicación. Y consultar con un abogado antes de tomar ninguna decisión, porque las ambigüedades de esta situación son suficientes como para que una mala gestión genere más problemas que la propia prórroga.

El gobierno que no puede gobernar

El trasfondo político del asunto es tan relevante como el jurídico. Cuatro decretos tumbados en cuatro meses es un récord sin precedentes en la democracia española que refleja la incapacidad del Gobierno para construir mayorías estables en el Congreso.

Este último decreto fue aprobado en el Consejo de Ministros el 20 de marzo contra el criterio del propio Sánchez, cediendo a la presión de Sumar que lo exigió como condición para apoyar medidas anticrisis vinculadas a la guerra en Irán. El Consejo de Estado ya había advertido de posibles problemas de constitucionalidad antes de su aprobación. Y Junts lo votó en contra con la misma naturalidad con que ha votado contra el resto de iniciativas del Ejecutivo cuando no ha recibido lo que pedía.

El resultado es un mercado del alquiler en España con más de dos millones y medio de personas que esta semana no tienen certeza jurídica sobre su situación contractual. Y un Gobierno que prometió resolver el problema de la vivienda y que lo ha complicado con una norma que duró un mes y cuya derogación genera más problemas que su aprobación.

Los juzgados decidirán. Los inquilinos esperarán. Y el mercado del alquiler seguirá siendo lo que ha sido durante años: un campo de batalla donde la inseguridad jurídica beneficia siempre al que tiene más recursos para litigar.