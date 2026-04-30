El petróleo alcanza los 126 dólares y al IBEX 35 le entra cierto tembleque

El barril de Brent cerró este jueves a 126 dólares, su nivel más alto en cuatro años, después de nueve sesiones consecutivas de subidas. El WTI se sitúa en 109 dólares. Desde el inicio del conflicto con Irán el 28 de febrero, el precio de referencia europeo ha subido más del 70% y acumula un incremento del 103% en lo que va de año.

El motor de esa escalada es conocido: el Estrecho de Ormuz sigue bloqueado, Donald Trump mantiene la restricción hasta que Teherán haga concesiones nucleares y Irán ha amenazado esta semana con llevar a cabo una «acción militar sin precedentes» si EE.UU. no levanta el bloqueo. Las negociaciones en Islamabad no han producido resultados concretos y el reloj geopolítico sigue corriendo en contra de la estabilidad energética global.

El impacto en los mercados europeos

El IBEX 35 cerró este martes 29 de abril en 17.642,8 puntos con una caída del 0,74%. Los sectores más afectados fueron el bancario y el energético, que tienen un peso conjunto en el índice español considerablemente mayor que en referencias como el S&P 500 americano: la banca representa entre el 15% y el 20% del IBEX, la energía en torno al 10%.

La paradoja es que las compañías energéticas como Repsol e Iberdrola pueden beneficiarse en sus cuentas de resultados de un Brent elevado, mientras que los bancos como Santander o BBVA acusan los mayores costes operativos y la presión sobre los márgenes que genera la incertidumbre energética.

Los indicadores técnicos del índice español muestran señales mixtas. El RSI(14) en 68,636 señala compra. El MACD en 46,92 también. Las medias móviles, todas en territorio de compra. Pero el STOCH(9,6) en 97,224 indica sobrecompra, lo que sugiere que el índice puede estar acercándose a un nivel de resistencia relevante. La volatilidad se mantiene baja con un ATR de 43,8, lo que indica que el mercado está procesando la incertidumbre sin pánico por ahora.

Los niveles clave a vigilar: soporte en 14.343 puntos (S1) y resistencia en 14.357 (R1).

Los escenarios que manejan los analistas

Si Ormuz sigue bloqueado durante mayo sin acuerdo en Islamabad, el consenso apunta a que el Brent puede alcanzar los 130 dólares. Las consecuencias macroeconómicas serían significativas: un incremento adicional de entre 2 y 3 puntos porcentuales en la inflación europea y una ralentización del PIB español de hasta medio punto. En ese contexto, la Reserva Federal mantendría tipos mientras el BCE podría verse forzado a subirlos para contener la presión inflacionaria energética.

Si las negociaciones en Islamabad avanzan y se produce una desescalada, el Brent podría retroceder hasta los 110 dólares y el IBEX recuperar posiciones hasta los 18.000 puntos en el trimestre. Es el escenario optimista, pero requiere que Trump y Teherán lleguen a un acuerdo que ninguno de los dos ha señalado estar dispuesto a firmar en los términos que el otro exige.

El escenario adverso, escalada militar incluida, llevaría al IBEX hacia los 17.000 puntos y abriría la puerta a una recesión energética en Europa cuyas dimensiones dependerían de la duración e intensidad del conflicto.

Lo que conviene vigilar

Para los inversores con exposición al mercado español, las claves de las próximas semanas están en el precio del crudo y en las señales que lleguen de Islamabad.

Repsol puede ser interesante por encima de los 14 euros con un stop en 13,5, beneficiándose directamente del Brent elevado. Santander tiene presión si el petróleo continúa al alza: niveles por encima de 4,5 euros con el crudo en ascenso merecen precaución. Audax tiene un soporte relevante en 1,25 euros pero sin señal de entrada clara por el momento.

La diversificación hacia tecnología, menos expuesta al ciclo energético, y hacia oro, que funciona como refugio en escenarios de incertidumbre geopolítica prolongada, es la recomendación que más analistas comparten en este entorno.

El mercado está esperando una señal de Trump o de Teherán. Hasta que llegue, el Brent seguirá marcando el ritmo.