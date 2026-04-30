El PSOE recaudó 1,5 millones en ‘donaciones’, durante el periodo de los pagos ilegales revelado por Aldama

Las cuentas oficiales del PSOE registraron un incremento del 203% en las donaciones recibidas en 2020. El partido pasó de ingresar 275.616 euros en ese concepto en 2019 a 837.506 euros en 2020.

En plena pandemia. En el mismo período en que Víctor de Aldama declara ante el Tribunal Supremo haber transportado dinero en efectivo en bolsas y mochilas a la sede de Ferraz, al Ministerio de Transportes y al domicilio particular de José Luis Ábalos.

La coincidencia temporal no es una teoría.

Es un dato contable verificable en los registros oficiales del partido cruzado con el testimonio de un testigo que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y que declaró este miércoles ante el Supremo con la precisión de quien describe operaciones que realizó decenas de veces.

Esta información ha sido revelada en una investigación exhaustiva realizada por El Debate donde el periodista Alejandro Entrambasaguas examina las finanzas internas del partido.

Lo que Aldama declaró y lo que las cuentas confirman

El mecanismo que Aldama describió ante el tribunal es el siguiente: las constructoras adjudicatarias de obras públicas pagaban comisiones a cambio de obtener contratos del Ministerio de Transportes. Ese dinero se trasladaba en efectivo en bolsas y mochilas. Una parte iba a Ábalos y a Koldo García en forma de pagos mensuales de 10.000 euros a cada uno. Otra parte, según su testimonio, terminaba en la sede del PSOE en Ferraz.

El total que Aldama estima haber entregado a Ábalos y Koldo está entre 3,5 y 4 millones de euros. En una ocasión concreta transportó 250.000 euros en una mochila. Los pagos se realizaban en el Ministerio, en la residencia oficial de Ábalos en El Viso y en Ferraz.

Las donaciones oficiales del PSOE en el período que Aldama sitúa como núcleo del entramado:

2019: 275.616 euros. 2020: 837.506 euros (aumento del 203%). 2021: 197.829 euros. 2022: 219.314 euros. Total del período: 1.530.266 euros.

El pico de 2020 coincide exactamente con el período más intenso de adjudicaciones de contratos de mascarillas y obra pública que la UCO ha documentado como el centro de la trama. Que las donaciones se triplicaran ese año y volvieran a niveles normales en 2021 y 2022 no prueba por sí solo la financiación ilegal, pero es la clase de coincidencia que los investigadores de la Guardia Civil están ahora cruzando con los flujos financieros que Aldama ha descrito.

La financiación ilegal está más que probada

Que el PSOE no detalle el origen de sus donantes en los registros públicos es habitual en la contabilidad de los partidos políticos españoles y no constituye por sí mismo una irregularidad. Lo que convierte esta situación en algo cualitativamente diferente es la acumulación de pruebas que van mucho más allá del testimonio de Aldama.

La UCO tiene grabaciones. Tiene mensajes de WhatsApp intervenidos judicialmente. Tiene análisis forenses de los dispositivos electrónicos de los acusados. Tiene documentación bancaria que los investigadores están cruzando con los flujos descritos por Aldama. Y tiene los cinco informes ratificados ante el Supremo que el tribunal ha considerado suficientemente sólidos para mantener procesados a Ábalos y Koldo con penas solicitadas de 30 y 19,5 años respectivamente.

Los sobres con dinero entregados en Ferraz con diferencias injustificadas entre lo declarado oficialmente y las cifras manuscritas, como el sobre de junio de 2019 donde el PSOE declaró 321 euros pero la cifra real era de 826, no son especulaciones. Son documentos que la Guardia Civil ha presentado ante el tribunal.

La financiación ilegal del PSOE a través de empresas adjudicatarias de contratos públicos no es una hipótesis que los investigadores están tratando de demostrar. Es la conclusión a la que apuntan las pruebas que ya obran en poder del Supremo.

La jerarquía que Aldama estableció

El comisionista fue explícito ante el tribunal sobre la estructura de la organización. Pedro Sánchez en el primer escalafón. Ábalos en el segundo. Koldo en el tercero. Aldama en el cuarto.

No como acusación abstracta. Con la escena del mitin del PSOE en Madrid en febrero de 2019 donde Sánchez le agradeció personalmente sus servicios diciéndole «muchas gracias, sé lo que estás haciendo». Y con el nombre de Enrique Martínez Olmos como parte integrante de la red, añadiendo un eslabón más a una cadena de implicaciones que alcanza al núcleo del poder socialista.

Lo que viene

La UCO está cruzando ahora los datos financieros que Aldama ha proporcionado con los registros bancarios y contables disponibles. Si logra demostrar que los fondos trasladados en efectivo terminaron en cuentas oficiales o estructuras vinculadas al partido, la acusación puede añadir cargos de blanqueo de capitales a los ya existentes.

El PSOE mantiene que no hay financiación ilegal y acusa a Aldama de mentir. Es la misma posición que mantuvo cuando lo llamaron cuentista. Las cuentas del partido muestran que las donaciones se triplicaron en 2020. El cuentista declaró este miércoles con documentación bancaria y audios que respaldan su relato.

Los magistrados del Supremo tienen la palabra. Pero las mordidas y la financiación ilegal están, a estas alturas del proceso, más que probadas.