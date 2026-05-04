Colapso administrativo a la vista en SEPE y Seguridad Social

El aviso ya está sobre la mesa… y viene desde dentro del propio sistema.

SEPE y Seguridad Social advierten de que no están preparados para el impacto que puede generar una regularización masiva. No hablamos solo de Extranjería… hablamos de todo el sistema administrativo.

Porque la clave no está en la decisión política… está en la capacidad de gestionarla. Una regularización de gran escala implica la entrada de cientos de miles de personas en el sistema: altas en la Seguridad Social, acceso a prestaciones, trámites administrativos, gestión de cotizaciones.

Y aquí aparece el problema real. El sistema ya funciona al límite. Retrasos, saturación, falta de personal y procesos lentos forman parte del día a día. Y ahora se plantea añadir una carga mucho mayor en muy poco tiempo. Eso tiene consecuencias. Más presión sobre las oficinas, más retrasos en trámites, más dificultad para gestionar prestaciones. Y, en última instancia, riesgo de colapso administrativo. Este no es un debate ideológico.

Es un problema de capacidad.

Porque cuando un sistema no puede absorber un aumento de demanda… no falla la demanda… falla la estructura. En este vídeo analizamos qué está pasando, qué implica esta advertencia y por qué el verdadero riesgo no está en la medida… sino en cómo se gestiona.