La Policía descubre una caja fuerte oculta en la barbacoa y dinero en el baño del ex ‘tres’ de Chiqui Montero

Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, con perros, registraron la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, inspector de Hacienda de 62 años nacido en Zaragoza que fue el número tres de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda.

Lo que encontraron tiene la precisión irónica de una novela negra: billetes escondidos en el lavabo, más billetes ocultos entre los tomos de legislación tributaria que llenaban sus estanterías y una caja fuerte disimulada dentro de la barbacoa del jardín.

La imagen de un inspector de Hacienda guardando dinero entre sus libros de derecho fiscal tiene una coherencia perversa que solo la realidad puede producir.

Lo cuenta con todo detalle el periodista Alejandro Entrambasaguas en el Debate.

Quién es Marco Sanjuán y cómo llegó donde llegó

José Antonio Marco Sanjuán construyó su carrera en puestos provinciales de la inspección tributaria antes de dar el salto al ámbito nacional bajo el Gobierno de Sánchez.

En 2018, recién asumido el poder tras la moción de censura, Montero lo nombró presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), el organismo que resuelve las disputas entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria. Es, en términos prácticos, la última instancia administrativa antes de los tribunales en materia fiscal. Quien lo preside tiene una influencia notable sobre el resultado de litigios que pueden suponer millones de euros.

Marco Sanjuán estuvo al frente del TEAC durante siete años sin protagonizar ningún escándalo público.

Hasta que el periodista Entrambasaguas publicó en primavera de 2025 lo que la investigación judicial ha ido confirmando: el presidente del TEAC cobraba sobornos a empresarios a cambio de resoluciones favorables. Utilizaba a su pareja como intermediaria para recibir los pagos y mantener distancia formal de las transferencias.

Marco dimitió en 2025 tras las primeras revelaciones. Montero lo recolocó en otro puesto. Y luego defendió públicamente que las informaciones de El Debate eran «bulos» y «mentiras».

Este lunes, la UDEF encontró la caja fuerte en la barbacoa.

Las implicaciones para Montero

María Jesús Montero es simultáneamente vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo.

La acumulación de roles ya era políticamente incómoda. El registro del domicilio de su número tres en Hacienda añade una capa de dificultad que las encuestas de las próximas semanas reflejarán.

Los analistas señalan cuatro decisiones que difícilmente puede defender con credibilidad.

Nombrar a Marco Sanjuán para presidir el TEAC, cargo que requería una confianza personal directa. Protegerlo cuando empezaron a circular las informaciones sobre los cobros irregulares. Reubicarlo en otro puesto en lugar de apartarlo cuando la situación se hizo insostenible.

Y descalificar públicamente al medio que reveló la información, llamando «bulos» a lo que la UDEF está confirmando con registros domiciliarios y órdenes judiciales.

Montero ha presentado durante años su gestión de Hacienda como un modelo de rigor y persecución de la evasión fiscal.

El hecho de que el presidente del tribunal que resuelve los litigios fiscales en España estuviera resolviendo esos litigios a cambio de dinero bajo su supervisión directa es una contradicción que ningún argumento de campaña puede absorber fácilmente.

La UDEF continúa investigando los flujos económicos y los empresarios que pagaron por resoluciones favorables.

Las sorpresas del registro de este lunes sugieren que la investigación tiene más capítulos por delante.

Y Entrambasaguas sigue publicando.