Ayuso posiciona a la región como hub ideal para empresas aztecas

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, posicionó ayer a su territorio como el aliado estratégico perfecto para que firmas mexicanas irrumpan en el mercado europeo bajo un marco de normas predecibles, estables y altamente competitivas.

Durante la segunda etapa de su gira oficial en México, la líder regional se reunió en la capital azteca con más de un centenar de ejecutivos locales, destacando que las aportaciones de sus empresas en Madrid han superado los 4.600 millones de euros desde 2019, lo que ha impulsado la creación de 30.000 puestos de trabajo.

Ayuso enfatizó su apuesta por una «libertad económica sin restricciones», respaldada por una administración pública eficiente, con impuestos equilibrados y no asfixiantes, y un Ejecutivo que rechaza redes de favoritismos en las ayudas públicas, reservadas exclusivamente para quienes realmente las necesitan por incapacidad, no por desidia.

Recordó los hitos fiscales que distinguen a Madrid como la única comunidad autónoma española sin tributos propios: 37 reducciones impositivas implementadas desde 2019, una próxima rebaja de 0,5 puntos en el IRPF para 2027, exención total en el impuesto sobre transmisiones para compras de arte y un 99% de bonificación en ventas de empresas, profesiones o acciones societarias.

Frente a representantes de la Cámara de Comercio Española en México, la Cámara de Comercio de Madrid e Invest in Madrid, la presidenta alabó a su región como «el motor económico más vibrante de Europa». Captura el 60% de la inversión foránea en España, presume del sistema educativo superior más prestigioso —con universidades top, escuelas de negocios y FP de élite—, un mercado laboral equilibrado y las mayores incentivos fiscales para emprendedores jóvenes, todo con una de las tasas de desempleo más bajas del continente.

México, siempre bienvenido en Madrid

En un tono fraternal, Ayuso afirmó que los mexicanos han encontrado en Madrid «su verdadero hogar», evidenciado por los miles de compatriotas que aportan vitalidad, fiesta y un rico sincretismo cultural a la región. Rechazó cualquier afán de sermonear a México sobre economía o tradiciones, reconociendo su estatus como «potencia absoluta en todos los ámbitos».

«Regresamos a nuestra segunda patria con un compromiso firme y entusiasmo por un horizonte común, cazando nuevas chances para los que ya invierten y los que se sumarán mañana», remató la mandataria.