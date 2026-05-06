El Banco de España desmonta las falacias sobre la riqueza en España

La desigualdad en España no se está reduciendo como muchos creen… y los datos del Banco de España lo dejan bastante claro. El índice de Gini, que mide la distribución de la riqueza, apenas se ha movido en los últimos años. Desde 2018 hasta septiembre de 2025 pasa de 67,9% a 67,1%.

Eso supone una caída total del 1,18%.En términos anuales, hablamos de una mejora del 0,15%. Prácticamente nada. Y aquí está la clave. Durante este periodo hemos visto: subidas de impuestos, aumento del gasto público, transferencias sociales crecientes. Pero el resultado en términos de distribución de la riqueza es mínimo.

La desigualdad apenas cambia.

Esto plantea una pregunta importante. Si las políticas económicas están diseñadas para mejorar la distribución… ¿por qué el indicador prácticamente no se mueve?

Porque el dato es contundente.

Tras años de intervención económica, el nivel de desigualdad sigue prácticamente igual. En este vídeo analizamos qué mide realmente el índice de Gini, cómo ha evolucionado en España y qué implicaciones tiene que apenas haya variado en los últimos años.

Porque la clave no es solo cuánto se redistribuye… sino si realmente cambia el resultado.