Si el Gobierno lo permite

Meta (Facebook, Instagram) despide a más de 8.000 empleados

Archivado en: Economía

Meta da un paso que confirma un cambio mucho más profundo de lo que parece. La empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp anuncia el despido del 10% de su plantilla: unos 8.000 empleados.

No hablamos de una empresa en crisis… hablamos de una de las mayores tecnológicas del mundo. Y ahí está la clave. Esto no es un problema de ingresos. Meta sigue generando beneficios multimillonarios. El ajuste responde a otra lógica: reducir costes para acelerar su apuesta por la inteligencia artificial. Y eso cambia completamente la lectura. Porque estos despidos no vienen por caída del negocio… vienen por transformación del modelo.

La IA empieza a sustituir funciones, optimizar procesos y reducir la necesidad de determinados perfiles. Y lo hace incluso en empresas líderes del sector. Esto no es un caso aislado. El conjunto de las grandes tecnológicas está siguiendo el mismo camino: menos estructura, más automatización, más inversión en inteligencia artificial. Y eso tiene implicaciones enormes. Estamos ante un cambio estructural del mercado laboral, donde la productividad se apoya cada vez más en tecnología y menos en empleo.

En este vídeo analizamos qué hay detrás de estos despidos, por qué la IA está en el centro de la estrategia y qué puede significar esto para el futuro del empleo. Porque la pregunta es inevitable: si las grandes tecnológicas empiezan a reducir plantilla para apostar por la IA… ¿Qué va a pasar en el resto de sectores?

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