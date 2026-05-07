La UCO de la Guardia Civil tiene otra grabación que implica a Pardo de Vera en el amaño de contratos para beneficiar a la trama corrupta

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha encontrado nuevas grabaciones que relacionan directamente a Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, con el amaño de contratos públicos en el caso Koldo.

Revela el periodista Alejandro Entrambasaguas que los audios, captados por el exasesor Koldo García, muestran a la funcionaria siendo presionada para beneficiar a determinadas empresas durante los procesos licitatorios a cambio de comisiones ilegales.

El hallazgo amplía el perímetro de una investigación que comenzó como un caso de corrupción en la compra de mascarillas y que se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción institucional documentado en la democracia española, con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos como centro operativo de una red de sobornos que utilizaba la jerga de los billetes para hablar de dinero: «soles», «lechugas», «folios», «chistorras». Términos diseñados para que las grabaciones no fueran directamente incriminatorias. Lo han sido igualmente.

Tres licitaciones están en el centro de la investigación por posible manipulación.

Las obras de la autovía A-63 en Asturias, entre Salas y La Espina, con la empresa OPR (Obras Públicas y Regadíos SA) como beneficiaria. El proyecto de ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat, donde aparece Adif y la constructora Acciona. Y la autovía A-12 entre Santo Domingo de la Calzada en La Rioja y Villamayor del Río en Burgos, con la empresa LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción SL) implicada.

En los audios, Koldo instaba directamente a Pardo de Vera a favorecer a esas empresas. En una de las conversaciones más significativas, el exasesor menciona haber recaudado «unilateralmente» 70.000 euros correspondientes a la «bajera», el término interno de la trama para las comisiones ilegales. En febrero de 2021, Koldo afirmaba que se habían desembolsado 550.000 euros adicionales con otros 450.000 euros todavía pendientes de pago.

Quién es Isabel Pardo de Vera

Ingeniera de caminos, canales y puertos, Pardo de Vera presidió Adif entre 2018 y 2021, el período central de las irregularidades investigadas. Fue nombrada posteriormente secretaria de Estado de Transportes, cargo que dejó en febrero de 2023 tras el escándalo de los trenes de Renfe que no cabían por los túneles de Santander y Asturias, un fiasco técnico que supuso pérdidas millonarias para el erario.

Su hermana Ana Pardo de Vera, filóloga y periodista con presencia notable en los medios, no ha comentado los problemas legales de Isabel. Las dos hermanas tienen raíces lucenses y vínculos con la condesa de Pardo Bazán. La investigación ha alcanzado también las cuentas bancarias compartidas entre ambas y con otros familiares, lo que añade complejidad al rastreo del dinero.

Isabel Pardo de Vera acumula cinco imputaciones: malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

La UCO ha documentado una organización con funciones claramente definidas. Koldo actuaba como intermediario y recaudador de las comisiones. Ábalos proporcionaba la cobertura política desde el ministerio. Pardo de Vera facilitaba las adjudicaciones irregulares desde Adif. Y Francisco Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, hacía lo propio en su ámbito, con 32 cuentas bancarias actualmente bajo investigación. En el registro de su domicilio en Madrid en junio del año pasado, los agentes encontraron 4.750 euros en billetes variados.

Cuatro cuentas de Pardo de Vera están investigadas: dos exclusivamente suyas y dos compartidas con su hermana y familiares.

La maniobra de Ábalos en el Supremo

En su declaración ante el Tribunal Supremo, Ábalos afirmó que fue su predecesor quien sugirió el nombre de Pardo de Vera para presidir Adif, intentando desvincular su responsabilidad en el nombramiento. Las grabaciones de la UCO contradicen ese distanciamiento: muestran a Ábalos presionando directamente a Pardo de Vera para modificar adjudicaciones desde su cargo.

La investigación también ha documentado que Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, fue contratada por dos empresas públicas en circunstancias que la UCO considera irregulares. La corrupción del Ministerio de Transportes bajo Ábalos mezclaba los contratos millonarios con las relaciones personales del ministro de una forma que los audios van revelando con una precisión que ninguna declaración ante el Supremo puede neutralizar.

Lo que comenzó siendo la investigación de un asesor que cobraba comisiones en sobres se ha convertido en el retrato de un ministerio que funcionaba como una organización criminal con Ábalos en el centro, Koldo en la operativa y Pardo de Vera en la maquinaria de Adif.

La UCO sigue analizando audios. Cada grabación amplía el perímetro. Y el perímetro lleva tiempo apuntando hacia arriba.