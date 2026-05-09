Europa se está quedando sin combustible para aviones

Europa se enfrenta a un problema que puede afectar directamente a millones de personas este verano… y no es menor. Empieza a haber escasez física de combustible para aviones. No hablamos solo de precios altos, hablamos de suministro real. De disponibilidad. Y eso lo cambia todo.

El origen está en el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos más críticos del sistema energético mundial. La tensión en la zona ha afectado al flujo de petróleo y derivados, incluido el queroseno que alimenta la aviación.

Europa, además, parte con una debilidad estructural. Depende del exterior para su suministro energético y tiene una capacidad de refino limitada. Es decir, no controla completamente su propia energía. Y cuando esa dependencia falla… las consecuencias son inmediatas. Ya se están viendo tensiones en el mercado: precios disparados, ajustes en rutas y presión creciente sobre las aerolíneas Pero esto no va solo de vuelos.

Va de economía.

Porque cuando falla la energía, el impacto se traslada a toda la actividad: transporte, turismo, comercio y crecimiento económico. En este vídeo analizamos qué está pasando con el combustible para aviones, por qué Europa es especialmente vulnerable y qué puede ocurrir en los próximos meses.

Porque la pregunta es inevitable: ¿Qué pasa si no hay suficiente combustible para sostener el tráfico aéreo este verano?