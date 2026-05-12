Madrid derriba la “frontera” de la M-30: nace un nuevo eje peatonal entre Retiro y Vallecas

La ciudad de Madrid se prepara para cambiar radicalmente uno de sus enclaves más hostiles al peatón. El entorno del Puente de Vallecas, marcado durante décadas por el ruido, el tráfico y la fragmentación urbana, será objeto de una profunda remodelación con el proyecto ‘Vallecas Abierto’, presentado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida junto a varios miembros del Gobierno municipal.

La intervención busca coser dos distritos históricamente separados —Puente de Vallecas y Retiro— mediante la recuperación del espacio público bajo la M-30, hoy convertido en una barrera física y visual. Por este punto circulan a diario más de 300.000 vehículos, lo que ha contribuido a su deterioro progresivo y a la pérdida de calidad urbana.

El plan contempla actuar sobre cerca de 24.000 metros cuadrados, con una clara prioridad: devolver protagonismo al peatón. Para ello, se generarán nuevos itinerarios accesibles, se ampliarán zonas de estancia y se crearán cinco pasos peatonales que permitirán cruzar con mayor facilidad entre ambos lados del puente.

Además de mejorar la movilidad, el proyecto apuesta por transformar el paisaje urbano. Se introducirán árboles, arbustos y jardines verticales que suavizarán el impacto de la infraestructura, al tiempo que se renovarán pavimentos y se incorporará mobiliario urbano. El objetivo es convertir un espacio inhóspito en un lugar habitable y reconocible para los vecinos.

La reorganización del transporte público también será clave. Las paradas de autobús se redistribuirán para eliminar obstáculos y facilitar los recorridos, mientras que el extremo sur concentrará el intercambiador y dependencias vinculadas a Madrid Calle 30 y EMT. En el lado norte, se habilitará un nuevo equipamiento municipal.

Fuera del puente, la actuación se extenderá a calles cercanas. En Puente de Vallecas, la calle Monte Oliveti será peatonalizada y arbolada, y se ampliarán aceras en varias vías para mejorar la accesibilidad. En Retiro, se reforzará la conexión con la zona verde de Martin Luther King, facilitando el acceso desde el otro lado de la M-30.

El proyecto también incluye una intervención directa sobre la infraestructura. Se rehabilitará el puente, se instalarán nuevas pantallas acústicas más eficientes y se aplicará un pavimento especial para reducir el ruido del tráfico. Estas medidas buscan aliviar el impacto sonoro en las viviendas cercanas, con reducciones estimadas de hasta 5 decibelios en algunas zonas.

Como elemento simbólico, la propuesta incorpora un guiño histórico al antiguo arroyo Abroñigal, que recorría este territorio antes de ser soterrado. A través del diseño y el color en pilares y espacios centrales, se evocará su trazado original, recuperando parte de la memoria del lugar.

Las obras arrancarán previsiblemente en septiembre y se prolongarán hasta 2028 en su fase principal, con una inversión global que supera los 11,5 millones de euros. El Ayuntamiento defiende que esta transformación no solo mejorará la movilidad, sino que redefinirá el sur de la capital como uno de los ejes clave de su futuro urbano.