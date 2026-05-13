El IRPF se come la subida salarial

La OCDE pone cifras a algo que muchos trabajadores ya notan en su bolsillo. Los salarios suben… pero el dinero real disponible prácticamente no mejora.

¿Por qué? Porque el IRPF y las cotizaciones absorben buena parte de esa subida. Y el dato es muy claro. El salario medio aumenta un 3,8%. La inflación se sitúa en el 2,6%.

Eso debería dejar una mejora real del 1,2%. Pero ocurre algo más. La carga fiscal sobre el trabajo sube un 1,5%. Resultado: la mejora salarial desaparece. El trabajador gana más en nómina… pero no gana más capacidad adquisitiva. Y aquí está la clave del vídeo. No hace falta subir los tipos del IRPF para recaudar más. Basta con no actualizar los tramos conforme a la inflación. Eso provoca que muchos trabajadores pasen a tributar más aunque, en términos reales, apenas hayan mejorado sus ingresos. Es lo que se conoce como “progresividad en frío”. Y según la OCDE, España es uno de los países donde este efecto se nota con más fuerza. El resultado final es muy claro.

Los salarios suben… pero el bolsillo no lo nota. En este vídeo analizamos qué está diciendo exactamente la OCDE, cómo funciona este mecanismo fiscal y por qué muchos trabajadores sienten que trabajan más… pero no avanzan económicamente.

Porque la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve subir salarios… si el aumento termina en manos del Estado?