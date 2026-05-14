Alemania recorta el Estado del Bienestar

Mientras Alemania anuncia un recorte de 40.000 millones de euros y reformas en el Estado del Bienestar… España sigue ampliando gasto a un ritmo enorme.

Los datos de la IGAE muestran que solo en el primer trimestre de 2026 la Administración Central ha aprobado más de 31.800 millones de euros en ampliaciones de crédito. Y esto es importante. No hablamos de presupuestos iniciales. Hablamos de gasto adicional que se incorpora después.

Es decir, dinero que el Estado necesita añadir sobre lo ya presupuestado. Las cifras son enormes. Más de 10.700 millones en transferencias corrientes. Más de 4.300 millones en transferencias de capital. Más de 12.000 millones en préstamos al sector público. Y aquí aparece el gran contraste europeo. Alemania, la principal economía de Europa, empieza a asumir que el modelo actual de gasto no es sostenible sin ajustes. Mientras tanto, España sigue aumentando el tamaño del Estado y el gasto público. Y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse este ritmo de expansión fiscal con deuda alta, déficit estructural y costes financieros crecientes? Porque el problema no es solo gastar más.

El problema es financiarlo. En este vídeo analizamos qué son realmente las ampliaciones de crédito, por qué están creciendo tanto y qué implicaciones puede tener que Europa empiece a girar hacia políticas más restrictivas.

Si Alemania empieza a recortar… ¿Cuánto tardará España en enfrentarse al mismo debate?