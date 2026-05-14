Kevin Warsh asume la presidencia de la Fed: cambios tras la era Powell

La situación es evidente: el pleno del Senado se encuentra en un ambiente de tensión, con un conteo ajustado y una votación que desafía la tradición del consenso. Con 54 votos a favor y 45 en contra, Kevin Warsh se convierte en el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central más relevante a nivel global.

Warsh tomará posesión el 15 de mayo, sucediendo a Jerome Powell, quien se ha mantenido firme frente a las presiones de Donald Trump. Deja atrás unos tipos de interés que oscilan entre el 3,5% y el 3,75% y una inflación que aún ronda el 4%, muy por encima del objetivo del 2%.

Un nombramiento altamente político para un cargo que debería ser técnico

La confirmación por parte del Senado llega tras un proceso notablemente conflictivo:

54 votos a favor y 45 en contra: este es el margen más partidista registrado en este puesto.

Un apoyo casi unánime por parte de los republicanos.

Solo un demócrata respaldó la candidatura: el senador John Fetterman, de Pensilvania.

La administración Trump había convertido esta designación en una lucha abierta con la Fed. Para allanar el camino para Warsh, el Gobierno cerró repentinamente la investigación penal contra Powell por los sobrecostes en las obras del edificio Eccles en Washington, un asunto que Powell mismo describió como “sin precedentes” en los 113 años de historia de esta institución.

A su vez, la Administración intentó mover piezas dentro del banco central, llegando incluso a impulsar la destitución de la gobernadora Lisa Cook, a la espera de una decisión del Tribunal Supremo. Todo esto genera incertidumbre sobre una pregunta crucial que ahora flota sobre los mercados: ¿hasta qué punto se mantendrá la independencia de la Fed en esta nueva etapa?

Powell, el hombre que enfrentó la pandemia y falló con la inflación

Powell concluye ocho años al frente de la Reserva Federal con un balance mixto, pero con una característica clara: su defensa de la autonomía frente a las presiones políticas.

Entre sus logros más destacados:

Manejo del impacto económico causado por la covid‑19 , estableciendo tipos cero y realizando compras masivas de activos para prevenir una depresión.

, estableciendo tipos cero y realizando compras masivas de activos para prevenir una depresión. Apoyo financiero durante la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania .

. Control sobre la inflación desde su pico del 9,1% en junio de 2022, cifra más alta en cuatro décadas.

Sus debilidades también son bien conocidas:

Diagnóstico tardío acerca de la inflación, considerada “transitoria” durante demasiado tiempo.

El ciclo más acelerado de subidas de tipos en tiempos recientes, llevando el coste del dinero hasta el 5,25%‑5,5% este año.

este año. Críticas por deficiencias en supervisión durante los problemas que afectaron al Silicon Valley Bank y otros bancos regionales.

A pesar de todo, Powell será recordado más por su valentía política que por sus decisiones técnicas: se plantó ante Trump cuando este exigía recortes agresivos en los tipos para sostener su agenda económica. A pesar de los insultos públicos y las amenazas veladas, mantuvo firme su postura: no movería la política monetaria según el calendario electoral.

Su último gesto también rompe esquemas. No se retira: seguirá como gobernador de la Fed hasta 2028, ocupando un papel discreto pero simbólico. Solo hay un caso similar en toda su historia: el de Marriner Eccles en 1951. Esto significa que Warsh dirigirá la Fed bajo la atenta mirada de su predecesor, todavía presente en las reuniones.

Quién es Kevin Warsh y qué se puede esperar

Warsh, con 56 años, originario de Albany (Nueva York), reúne tres factores clave que pesan tanto en Wall Street como en Washington:

Experiencia anterior como gobernador de la Fed (2006‑2011).

Trayectoria profesional en banca de inversión dentro de Wall Street .

. Pasado como asesor económico bajo una administración republicana.

Su perfil es más ideológico que el de Powell:

Ha criticado anteriormente las políticas de tipos bajos prolongados y los estímulos excesivos.

Prefiere una Fed menos visible, con menos comunicados públicos y previsiones.

Ha sido muy crítico con los errores relacionados con el diagnóstico inflacionario reciente.

Sin embargo, su mayor punto conflictivo radica en lo político:

Fue elegido directamente por Donald Trump , quien ha reiterado su deseo de contar solo con un presidente alineado a su visión sobre tipos bajos.

, quien ha reiterado su deseo de contar solo con un presidente alineado a su visión sobre tipos bajos. Durante su audiencia senatorial, Warsh evitó responder claramente a interrogantes sobre el estado actual de la economía e incluso esquivó pronunciarse respecto a si Trump perdió las elecciones ante Joe Biden en 2020.

en 2020. No obstante, ante los senadores prometió actuar como “actor independiente” y afirmó no haber recibido presiones directas sobre decisiones específicas.

Qué cambios traerá para la economía global

Warsh asume su nueva posición enfrentando varios desafíos:

Inflación alrededor del 4%, superando el objetivo establecido del 2%.

Tipos situados entre el 3,5% y el 3,75%, tras meses sin recortes significativos.

Aumento constante del precio del combustible, impactando directamente a los hogares estadounidenses.

Divisiones internas dentro del comité encargado de política monetaria, marcando el mayor número de votos disidentes en más de treinta años.

Por ahora, los mercados anticipan que Warsh mantendrá los tipos sin cambios durante este año; sin embargo, existe una tensión palpable:

Si persiste una inflación elevada, podría verse forzado a incrementar los tipos a pesar del deseo manifiesto de Trump por mantenerlos bajos.

Si prevalece una lógica electoralista, podría intensificarse la presión para realizar recortes próximamente.

En junio tendrá lugar su primera reunión al mando; allí se jugará gran parte de su credibilidad. Deberá decidir si continúa con el mensaje conservador dejado por Powell —priorizando estabilidad precios aunque eso afecte al crecimiento— o si abre paso hacia una Fed más receptiva hacia La Casa Blanca.

La lucha por controlar la inflación, así como por regular los precios del combustible y gestionar el dólar se desarrolla ahora bajo nuevas circunstancias: con un presidente designado por Trump al mando y un predecesor aún presente para observar desde cerca cómo se desarrolla esta nueva etapa… ¿se mantendrá erguido ese muro llamado independencia? ¿O comenzará a agrietarse?