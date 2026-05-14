Uno de cada tres españoles se ahoga a fin de mes pese al crecimiento económico

La situación se repite en numerosos barrios de Madrid, Valencia y Sevilla: llenar la nevera, pagar el alquiler y llegar con lo justo a día 25 se ha convertido en una verdadera hazaña. Según los últimos datos que han sido difundidos por medios como El Debate, uno de cada tres españoles reconoce que llega a fin de mes con dificultades, reflejando una realidad económica incómoda para muchos.

Al mismo tiempo, un 70 % de la población ha tenido que recortar gastos en los últimos cinco años. Esto no es solo una percepción aislada; es un patrón generalizado: menos entretenimiento, carne y pescado relegados a lujos ocasionales y vacaciones reducidas o directamente canceladas. Aunque España muestra señales de crecimiento, muchos hogares no perciben esa mejora.

Inflación que baja… pero no devuelve los precios

La inflación ha disminuido considerablemente desde los picos alcanzados en 2022, pero el daño ya está hecho: los precios no han regresado a sus niveles anteriores. La subida acumulada sigue impactando en la cesta de la compra y en los gastos básicos.

En términos prácticos, para una familia promedio el problema no radica solamente en cuánto aumenta ahora la inflación, sino en:

Lo que ya ha encarecido: Alimentación Suministros del hogar Servicios básicos (cuotas, seguros, transporte)

Lo que no sube: Salarios reales Capacidad de ahorro



Varios estudios recientes indican que gran parte de la población siente que su poder adquisitivo ha empeorado desde antes de la pandemia. Entre las razones más citadas destacan:

Incremento de precios en alimentación y energía

Aumento del coste de la vivienda (alquiler e hipoteca)

Sensación de presión fiscal creciente

Este desajuste entre ingresos que apenas avanzan y precios que han experimentado un salto estructural explica por qué, incluso con tasas de empleo relativamente altas, tantos hogares admiten vivir “al límite”.

Uno de cada tres, con dificultades a fin de mes

El dato revelador de que uno de cada tres españoles llega con dificultades a fin de mes resume perfectamente el descontento. De acuerdo con el reportaje publicado por El Debate sobre la situación familiar y el encarecimiento del día a día, los ajustes han sido generalizados: siete de cada diez personas han tenido que reducir gastos en los últimos cinco años, una cifra que coincide con otras encuestas sobre la solvencia familiar.

Entre los recortes más frecuentes se encuentran:

Menos ocio pagado (restaurantes, cultura, deportes)

Cambios en la cesta básica: Menos carne y pescado fresco Mayor consumo de productos de marca blanca

Retrasos en grandes compras: Electrodomésticos Mobiliario Vehículos



En este contexto, vivir el presente se ha vuelto un lujo: solo el 24 % de los españoles puede permitirse llevar una vida cómoda sin revisar cada gasto ni sentir que “cualquier imprevisto lo complica todo”. El resto transita entre la preocupación constante y una economía precaria.

Salarios que no tiran y trabajos que no despejan la incertidumbre

El mercado laboral ha resistido razonablemente bien tras la pandemia; sin embargo, el verdadero problema ya no es tanto encontrar trabajo como lograr que ese empleo permita vivir dignamente. La discusión gira en torno a:

Salarios nominales que aumentan, pero menos que los precios acumulados

Empleos con alta temporalidad o parcialidad

Sectores con baja productividad donde los sueldos presentan poco margen para mejoras

En términos prácticos, muchas nóminas se han quedado rezagadas frente al coste real de la vida. Esto se traduce en:

Menor capacidad para ahorrar

Mayor dependencia de ayudas familiares

Más vulnerabilidad ante despidos o enfermedades

La brecha entre lo que cuesta vivir en grandes ciudades y lo que se remunera en muchos empleos del sector servicios es fuente constante de frustración para gran parte de la clase media-baja urbana.

Vivienda: el gran agujero del presupuesto

Si hay un gasto clave que explica por qué tantos hogares llegan tan justos a final del mes, ese es sin duda la vivienda. Tanto el alquiler como la compra se han convertido en barreras económicas difíciles de sortear.

Algunos elementos esenciales destacados por recientes análisis económicos son:

Alquileres superiores a los 1.000 euros mensuales para pisos medios en diversas zonas urbanas

Precios de compra alejados del poder adquisitivo salarial

Mayor carga del alquiler sobre jóvenes y familias con menos recursos

En este sentido cobra sentido la frase repetida por analistas e inmobiliarias: “el problema de la vivienda solo puede empeorar” si no se llevan a cabo cambios profundos tanto en oferta como en regulación. Las razones son claras:

La demanda habitacional seguirá creciendo: Aumento demográfico

Más hogares unipersonales

Llegada constante de nuevos residentes extranjeros La oferta de viviendas asequibles está creciendo mucho más lentamente de lo necesario El incremento en las tasas hipotecarias ha encarecido las hipotecas, aunque se prevé cierta normalización gradual

Inmigración, presión demográfica y futuro del mercado

En el debate público ha cobrado fuerza la idea de que “en los próximos años va a entrar mucha más gente en España”, lo cual tendrá repercusiones tanto en el mercado laboral como en el inmobiliario. El desafío es doble:

Integrar a esta nueva población en un mercado laboral capaz de generar empleos dignos

Evitar que esta demanda adicional eleve aún más los precios del alquiler y compra

La inmigración mal gestionada podría agravar las tensiones sobre vivienda y servicios públicos; sin embargo, si se gestiona adecuadamente podría aportar mano de obra valiosa, consumo e ingresos fiscales a un país envejecido. La clave estará en:

Planificación urbana adecuada

Políticas activas relacionadas con empleo y formación

Incentivos para aumentar el parque inmobiliario asequible

Mientras tanto, el verdadero titular sobre cómo transcurre la vida diaria no reside solo en las cifras del PIB; está más bien reflejado en las cuentas cotidianas de millones de hogares: llegar a fin de mes se ha convertido en el auténtico termómetro del estado actual de la economía española.

Fuentes: