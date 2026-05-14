Zara supera a Nike y Google se sienta en el trono que ocupaba Apple: el nuevo mapa del poder de las marcas

La figura de Nike como líder indiscutible en el ámbito de la moda global ha quedado atrás. En la actualidad, el liderazgo responde a un acento gallego y se escribe con dos letras muy familiares: Zara. Al mismo tiempo, en el sector tecnológico, Google desplaza a Apple y provoca un cambio en la percepción del valor de la inteligencia artificial en los mercados bursátiles.

El último informe Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands presenta un retrato del poder económico en el que la moda rápida, la IA y los ecosistemas digitales adquieren una relevancia sin precedentes. En este escenario, una empresa originaria de Arteixo ocupa un lugar destacado en el escaparate global.

Zara: de cadena “barata” a marca de moda más valiosa del mundo

Según los datos del mencionado ranking, Zara ha incrementado su valor de marca en un 18% durante el último año, superando ya los 44.000 millones de dólares, lo que la catapulta como la marca de moda más valiosa del planeta, desbancando a Nike por primera vez. Además, la firma perteneciente a Inditex se posiciona en el puesto 66 del Top 100 global, siendo la única representación española en esta lista.

Algunos puntos clave del informe son:

Incremento anual de Zara: +18% en valor de marca

Valor estimado de la marca: >44.000 millones de dólares

Única marca española presente en el Top 100

Categoría: moda “mainstream”, no lujo

Este notable ascenso no es fruto del azar. Kantar resalta que Zara se ha convertido en un modelo ejemplar sobre cómo crear relevancia mediante experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA, tanto en tiendas físicas como online. En términos más claros:

Utiliza datos sobre ventas y comportamientos en tiempo real

Ajusta su surtido y colecciones casi semanalmente

Personaliza recomendaciones y su marketing digital

Integra app, web y tienda como si fueran un solo canal

La famosa agilidad de Inditex —con producción en series cortas, reposiciones constantes y proximidad en su fabricación— se complementa ahora con algoritmos predictivos y análisis masivo de datos. Esto le otorga una capacidad única para entender al cliente casi al instante, algo que muchos competidores no pueden igualar.

La impronta de Amancio Ortega: eficiencia, discreción y control total

Tras el éxito visible de la marca se encuentra una forma singular de entender los negocios, estrechamente ligada al estilo personal de Amancio Ortega. Su éxito radica en varias ideas sencillas pero exigentes:

Enfoque absoluto en el cliente Analizar qué se vende y qué no, prenda a prenda Prestar atención a tiendas, redes sociales y datos, más allá de encuestas

Velocidad antes que glamour Colecciones que cambian rápidamente sin grandes campañas promocionales Producción flexible que responde a la demanda real

Calidad asequible y control del riesgo Precios competitivos con estándares mínimos garantizados Series limitadas que minimizan stock muerto y reducen rebajas drásticas

Gestión financiera sensata Crecimiento respaldado por recursos propios Expansión internacional gradual pero firme



Este modelo encaja perfectamente con un contexto global donde los consumidores demandan moda actual sin largas esperas ni precios desmesurados. El verdadero logro de Inditex ha sido industrializar esa promesa y reforzarla con inteligencia artificial sin perder su eficiencia logística.

Google desplaza a Apple: la IA toma las riendas en tecnología

El mismo informe elaborado por Kantar revela otro cambio significativo: Google recupera por primera vez desde 2018 su posición como marca más valiosa del mundo, poniendo fin a cuatro años dominados por Apple. El valor de marca de Google ha crecido un asombroso 57%, impulsado principalmente por la integración de Gemini, su modelo de IA generativa, dentro casi todo su ecosistema.

El nuevo podio entre las marcas globales queda así:

Puesto Marca Valor estimado (USD) 1 Google 1,484 billones 2 Apple 1,380 billones 3 Microsoft 1,111 billones 4 Amazon 1,022 billones

Cabe destacar que las cuatro marcas han superado ya el billón de dólares en valor; algo impensable hace una década. El mensaje subyacente es claro:

La IA ha dejado atrás su papel como promesa para convertirse en un elemento clave para valorar empresas

Se premia al completo ecosistema (servicios, nube, asistentes) más que al simple hardware

Las marcas que logran integrar IA en productos cotidianos aumentan su relevancia y valor económico

Paralelamente, el ranking refleja el auge inmediato de nuevas marcas asociadas directamente con la IA generativa. Así es como Claude entra por primera vez al Top 100 ocupando el puesto 27 con casi 96.600 millones de dólares, mientras que ChatGPT experimenta el mayor salto anual registrado hasta ahora con un aumento del 285%, solo superado históricamente por el célebre caso de BlackBerry en 2008.

Un Top 100 más caro… y más exigente

La oleada provocada por la inteligencia artificial junto al crecimiento del sector “mainstream” han elevado el valor combinado entre las cien marcas más valiosas del mundo hasta alcanzar un récord histórico: 13,1 billones de dólares, lo que representa un incremento del 22% respecto al año anterior. Nunca había sido tan complicado acceder a esta lista.

Algunas características notables del nuevo panorama son:

Predominio claro de marcas norteamericanas entre las posiciones más altas

Europa se mantiene gracias a casos como el de Zara , además algunas firmas lujosas; aunque tanto Louis Vuitton como Chanel ven disminuir su valor

, además algunas firmas lujosas; aunque tanto como ven disminuir su valor En el sector lujo destaca cómo Hermès lidera gracias a un crecimiento ligero pero constante

lidera gracias a un crecimiento ligero pero constante Existe una retroalimentación entre consumo masivo y tecnología: las dinámicas basadas en datos propias del mundo tech son adoptadas por la moda, mientras las grandes tecnológicas miran cada vez más hacia el consumo directo

Que una empresa surgida inicialmente como un taller textil en Galicia comparta espacio con gigantes tecnológicos demuestra hasta qué punto hoy día el poderío comercial no depende únicamente ni mucho menos solo de anuncios o logotipos; sino también detrás hay sistemas operativos eficientes. En este terreno particular, la combinación entre logística precisa y algoritmos está marcando una diferencia sustancial.

En este renovado tablero competitivo quien logre unir producto, datos y rapidez será quien marque tendencia; mientras tanto otros simplemente intentarán seguir sus pasos.

Para conocer más detalles sobre este ranking y los recientes movimientos entre las marcas globales puedes consultar este análisis sobre cómo Zara se convierte en la marca líder en moda mientras Google retoma su liderazgo mundial.