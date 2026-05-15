Ayuso lanza una advertencia: “Emprender hoy pone en juego hasta el futuro de tus hijos”

Isabel Díaz Ayuso elevó el tono contra el marco regulatorio actual al afirmar que iniciar o mantener un negocio se ha convertido en una actividad de alto riesgo, donde decisiones como contratar personal, adquirir bienes o firmar arrendamientos pueden comprometer incluso el patrimonio familiar. A su juicio, la normativa vigente se aleja de la realidad empresarial y actúa más como un obstáculo que como un incentivo, al tiempo que incrementa la presión recaudatoria.

Durante el acto de renovación de Ángel Asensio al frente de la Cámara de Comercio de Madrid, la dirigente autonómica defendió la necesidad de crear un entorno más favorable para quienes generan actividad económica. En este sentido, subrayó que su Gobierno busca eliminar barreras al talento y garantizar que emprender siga siendo una opción viable sin sensación de persecución administrativa.

Entre las iniciativas destacadas figura el futuro Plan Industrial 2026-2030, orientado a actualizar y digitalizar el tejido productivo ante la creciente demanda de perfiles cualificados. También resaltó la Ventanilla Única de Internacionalización, concebida para acompañar a las empresas madrileñas en su salida a mercados exteriores, así como programas específicos de formación en comercio internacional.

El paquete se completa con una línea de ayudas dotada con cinco millones de euros para fortalecer a autónomos y microempresas, además de una nueva normativa destinada a respaldar a la empresa familiar, considerada clave en la economía regional.