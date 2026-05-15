La Cámara de Comercio de Madrid ratifica a Asensio para un nuevo ciclo estratégico

Ángel Asensio continuará al frente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid tras ser ratificado por unanimidad, prolongando así una etapa de liderazgo que ya suma casi dos décadas al frente de la institución.

En su intervención, el reelegido presidente expresó su satisfacción por el respaldo recibido y aseguró encarar este nuevo ciclo con un fuerte sentido de compromiso, destacando el papel clave que la Cámara desempeña en el desarrollo económico de la comunidad.

De cara a los próximos cuatro años, Asensio avanzó que su hoja de ruta girará en torno a la modernización del tejido empresarial. Entre sus prioridades figuran el impulso a la digitalización, el refuerzo de la formación, la expansión internacional de las empresas y una mayor cooperación entre compañías.

Bajo su dirección, la Cámara ha experimentado una transformación orientada a mejorar su eficiencia y utilidad para las empresas. En la actualidad, presta asesoramiento a miles de emprendedores y decenas de miles de compañías, además de fomentar la innovación y facilitar la salida al exterior de numerosas firmas madrileñas. Su actividad formativa también ha alcanzado a cientos de miles de alumnos en los últimos años.

Asensio subrayó que esta nueva etapa estará guiada por principios como la innovación, la sostenibilidad, la transparencia y el compromiso social, junto a la cercanía con el tejido empresarial. Asimismo, insistió en la necesidad de garantizar un entorno regulatorio y fiscal estable que favorezca la actividad económica.

El acto de toma de posesión, celebrado en el Palacio de Santoña, reunió a representantes institucionales y empresariales, entre ellos la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien puso en valor el papel de la Cámara como pieza clave en el dinamismo económico madrileño.

Durante el evento también se destacó la fortaleza de Madrid como polo de inversión y crecimiento, un posicionamiento que, según Asensio, debe seguir apoyándose en la colaboración entre instituciones y sector privado.

El presidente concluyó reafirmando la misión de la Cámara como punto de conexión entre empresas y administraciones, con el objetivo de generar oportunidades, alianzas y desarrollo económico sostenido.