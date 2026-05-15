Estamos ante un verdadero infierno

Los datos del IRPF muestran una realidad cada vez más difícil de ocultar. Desde 2018 hasta 2026, la recaudación del IRPF crece un 88,9%. Pero incluso descontando la inflación, la recaudación real aumenta un 49,7%. Y aquí aparece el dato que cambia completamente el análisis. El PIB real de España solo crece un 15,1% en el mismo periodo.

Es decir, Hacienda está creciendo más de tres veces más rápido que la economía real. Ese es el verdadero problema. Porque esto no significa simplemente que la economía vaya mejor. Significa que el Estado está absorbiendo cada vez una mayor parte de la riqueza generada. Y todo ello en un contexto donde la inflación acumulada supera el 26%.

El resultado es un efecto muy claro sobre trabajadores y empresas: más presión fiscal, más retención de renta y menos capacidad adquisitiva real Mientras la economía avanza lentamente, la capacidad recaudatoria del Estado se dispara. Y eso genera una sensación cada vez más extendida: trabajar más, producir más y pagar muchísimo más.

En este vídeo analizamos cómo evoluciona realmente la recaudación del IRPF, qué ocurre cuando se descuenta la inflación y por qué el crecimiento de Hacienda supera ampliamente al de la economía real.

Si la economía apenas crece… ¿Cómo puede crecer tanto la recaudación?