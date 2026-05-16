Emiratos Árabes esquiva el Estrecho de Ormuz: el nuevo oleoducto que redibuja el mapa del petróleo

La decisión de Emiratos Árabes Unidos de acelerar la construcción de un oleoducto que evita el Estrecho de Ormuz no es un proyecto técnico de infraestructura.

Es una declaración de intenciones geopolítica en uno de los momentos más tensos que el Golfo Pérsico ha vivido en décadas.

El anuncio llega cuando el mercado del petróleo atraviesa una reestructuración significativa: tensiones militares en Ormuz con el conflicto entre EEUU e Irán todavía activo, discusiones sobre la seguridad del suministro en toda Europa y Asia, y una lucha cada vez más evidente entre la transición energética y la persistente demanda de crudo que las economías emergentes no pueden abandonar en el corto plazo.

El proyecto: de los yacimientos al Golfo de Omán sin tocar Ormuz

El oleoducto Oeste-Este, operado por la petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), conectará las áreas productoras de crudo en la parte occidental del país con el puerto de Fujairah, situado en la costa del Golfo de Omán, al otro lado de las montañas y fuera del alcance de cualquier bloqueo en Ormuz.

La puesta en marcha está prevista para 2027 y el objetivo declarado es duplicar la capacidad exportadora del país. No es un proyecto desde cero: viene a complementar el oleoducto Habshan-Fujairah, que opera desde 2012 y ya permite enviar cerca de 1,8 millones de barriles diarios sin pasar por el estrecho. El nuevo corredor crea un doble carril que hace prácticamente invulnerable la cadena de exportación emiratí.

El príncipe heredero Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan supervisa personalmente el avance del proyecto en sus reuniones con la dirección de ADNOC y ha solicitado que se le dé prioridad máxima. La señal política es inequívoca.

Por qué Ormuz es el cuello de botella que todos quieren evitar

El Estrecho de Ormuz, que separa Irán de Omán en su punto más estrecho con apenas 21 millas náuticas, es el paso obligado para aproximadamente el 20% del suministro petrolero mundial. Por sus aguas transitan los crudos de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Emiratos y el gas licuado de Catar.

Cualquier incidente, un ataque a buques, un bloqueo parcial, una escalada militar, produce volatilidad inmediata en los precios globales y amenaza cadenas de suministro que van mucho más allá del petróleo: fertilizantes, aluminio, plásticos, prácticamente cualquier industria que dependa de energía o de productos petroquímicos.

Para Emiratos, depender exclusivamente de ese paso marítimo para exportar su producción era un riesgo estructural inaceptable. El nuevo oleoducto resuelve ese problema: permite producir y exportar libremente incluso en los escenarios de máxima tensión en el Golfo.

La salida de la OPEP+ y la nueva estrategia emiratí

El anuncio del oleoducto llega pocos días después de que Emiratos abandonara la OPEP y la alianza OPEP+, una decisión que ha sacudido al cártel y que solo tiene sentido si va acompañada de la infraestructura necesaria para exportar volúmenes mayores sin restricciones.

Fuera de la OPEP+, Emiratos puede producir y exportar por encima de los límites que el cártel establecía. Sin el nuevo oleoducto, ese incremento de producción quedaría atrapado en infraestructuras con capacidad limitada. Con él, la ruptura tiene pleno sentido económico: más producción, más capacidad de exportación, más ingresos.

La apuesta de Abu Dabi sobre la demanda futura de crudo es clara y va en contra del discurso climático dominante en Europa: mientras Asia siga necesitando petróleo, y todo indica que lo seguirá necesitando durante décadas, Emiratos quiere vender más y asegurarse de que puede hacerlo independientemente de lo que ocurra en el Estrecho.

Las consecuencias para los precios y el mercado

La puesta en marcha está prevista para 2027, por lo que el impacto inmediato en precios es limitado. Pero las dinámicas de medio plazo son significativas.

Si Emiratos duplica su capacidad exportadora aumentará la presión competitiva sobre otros productores del Golfo, especialmente Arabia Saudí y Kuwait. El puerto de Fujairah ganará relevancia frente a terminales más expuestas al riesgo de Ormuz y parte del tráfico marítimo regional se reorientará. Y si una proporción mayor del crudo del Golfo deja de depender exclusivamente del estrecho, la prima de riesgo geopolítica que los mercados incorporan al precio del barril podría moderarse a medio plazo.

Para Europa, que lleva años intentando reducir su dependencia del gas y petróleo rusos, contar con un proveedor del Golfo con mayor capacidad, rutas menos expuestas y disposición para contratos estables es una alternativa atractiva. Para China e India, que compiten por asegurar suministros a largo plazo, Emiratos se consolida como socio prioritario.

Arabia Saudí va en la misma dirección

Emiratos no es el único productor del Golfo que está construyendo su independencia de Ormuz. Arabia Saudí tiene en marcha un proyecto equivalente: el oleoducto Petrolínea Este-Oeste, también conocido como el oleoducto Petroline o East-West Pipeline, que conecta los yacimientos del Golfo Pérsico con la terminal de Yanbu en el Mar Rojo.

Con una capacidad de aproximadamente cinco millones de barriles diarios, este oleoducto permite a Riad exportar crudo hacia Europa y América sin necesidad de que los petroleros pasen por Ormuz y rodeen la Península Arábiga. Ya está operativo en gran parte de su capacidad aunque Arabia Saudí está trabajando en ampliarla como respuesta directa a las tensiones recientes en el Golfo.

La coincidencia de ambos proyectos, el emiratí y el saudí, dibuja un mapa energético del Golfo que está rediseñando deliberadamente su arquitectura de exportación para reducir la dependencia de un estrecho que Irán ha demostrado repetidamente que está dispuesto a usar como palanca de presión.

Ormuz sigue siendo crítico. Pero cada kilómetro de oleoducto nuevo que evita el estrecho reduce un poco más el poder de chantaje de Teherán sobre el suministro energético mundial. Y eso, en el contexto del conflicto actual, tiene un valor estratégico que va mucho más allá de la capacidad en barriles diarios.