Cada día se «evaporan» 6,6 millones de barriles de petróleo

El mercado energético mundial está entrando en una zona extremadamente peligrosa. Cada día desaparecen 6,6 millones de barriles de petróleo de los inventarios globales. Para entender la magnitud: es aproximadamente seis veces el consumo diario de petróleo de España. Y aquí está el verdadero problema.

Los inventarios son el gran colchón de seguridad del sistema energético mundial. Sirven para absorber crisis, estabilizar precios y evitar interrupciones bruscas del suministro. Pero ese colchón se está vaciando a velocidad récord.

El detonante vuelve a estar en el mismo lugar: Oriente Próximo. El bloqueo del Estrecho de Ormuz y la tensión geopolítica están afectando a una de las arterias energéticas más importantes del planeta. Por esa zona pasa una parte crítica del petróleo y del gas mundial. Y cuando los inventarios empiezan a caer tan rápido, el riesgo cambia completamente.

Ya no hablamos solo de gasolina más cara. Hablamos de riesgo de shock energético, inflación global, tensiones industriales y posibles problemas de suministro si la situación se prolonga. Porque cuanto menos margen tienen los inventarios… más vulnerable se vuelve toda la economía mundial.

En este vídeo analizamos qué está pasando realmente con las reservas de petróleo, por qué los mercados están cada vez más nerviosos y cuál puede ser el impacto económico global si continúa esta tendencia. ¿Qué ocurre si el mundo empieza a quedarse sin reservas suficientes para absorber una crisis energética prolongada?