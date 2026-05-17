Si el Gobierno lo permite

Cada día se «evaporan» 6,6 millones de barriles de petróleo

Archivado en: Economía

El mercado energético mundial está entrando en una zona extremadamente peligrosa. Cada día desaparecen 6,6 millones de barriles de petróleo de los inventarios globales. Para entender la magnitud: es aproximadamente seis veces el consumo diario de petróleo de España. Y aquí está el verdadero problema.

Los inventarios son el gran colchón de seguridad del sistema energético mundial. Sirven para absorber crisis, estabilizar precios y evitar interrupciones bruscas del suministro. Pero ese colchón se está vaciando a velocidad récord.

El detonante vuelve a estar en el mismo lugar: Oriente Próximo. El bloqueo del Estrecho de Ormuz y la tensión geopolítica están afectando a una de las arterias energéticas más importantes del planeta. Por esa zona pasa una parte crítica del petróleo y del gas mundial. Y cuando los inventarios empiezan a caer tan rápido, el riesgo cambia completamente.

Ya no hablamos solo de gasolina más cara. Hablamos de riesgo de shock energético, inflación global, tensiones industriales y posibles problemas de suministro si la situación se prolonga. Porque cuanto menos margen tienen los inventarios… más vulnerable se vuelve toda la economía mundial.

En este vídeo analizamos qué está pasando realmente con las reservas de petróleo, por qué los mercados están cada vez más nerviosos y cuál puede ser el impacto económico global si continúa esta tendencia. ¿Qué ocurre si el mundo empieza a quedarse sin reservas suficientes para absorber una crisis energética prolongada?

Los mejores productos de belleza para compras online

PRODUCTOS DE BELLEZA CON ESTILO
Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]