El mundo se ahoga en deuda: 348 billones

La deuda mundial acaba de alcanzar una cifra histórica: 348 billones de dólares. Para entender la magnitud del problema, basta un dato. Es más de tres veces todo lo que produce la economía mundial en un solo año.

Y aquí está la clave. No hablamos solo de deuda pública. Gobiernos, empresas y familias se han endeudado al mismo tiempo durante años de tipos bajos y dinero barato. El sistema entero se acostumbró a vivir financiándose continuamente. Pero ahora el escenario ha cambiado completamente. Los tipos de interés están mucho más altos. Y eso significa que mantener esa montaña de deuda es cada vez más caro.

Los Estados pagan más intereses. Las empresas tienen más dificultades para refinanciarse. Y las familias pierden capacidad de consumo porque el crédito cuesta más. Es un efecto en cadena que empieza a afectar a toda la economía global. Y cuanto más deuda existe… más vulnerable se vuelve el sistema ante cualquier crisis. Porque el problema ya no es solo cuánto debe el mundo.

El verdadero problema es si el mundo puede seguir financiando una deuda de este tamaño sin provocar una desaceleración económica mucho más profunda. En este vídeo analizamos por qué la deuda mundial sigue disparándose, qué riesgos genera un entorno de tipos altos y por qué cada vez más economistas hablan de una economía mundial sostenida artificialmente por deuda.

Porque ¿Qué ocurre cuando el sistema necesita endeudarse constantemente solo para seguir funcionando?