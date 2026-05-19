Zapatero recibió en su despacho a un empresario chino vinculado a la constructora que luego obtuvo 95 millones

La trama vuelve a situarse en Madrid. Según una investigación difundida por El Debate y elaborada por Alejandro Entrambasaguas, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido en su oficina a un ejecutivo chino relacionado con Aldesa meses antes de que la constructora obtuviera contratos públicos por más de 95 millones de euros.

Este episodio no es aislado. La misma indagación revela que la Policía Nacional, mediante la UDEF, tuvo que intensificar la vigilancia sobre Julio Martínez Martínez, considerado como presunto testaferro del expresidente. Las autoridades se percataron de que este individuo era consciente de que estaba siendo seguido. Los agentes llegaron incluso a camuflarse en una parada de autobús para no levantar sospechas, lo que subraya que el caso aún tiene mucho camino por recorrer.

Una reunión que plantea interrogantes

Los datos apuntan a un encuentro que tuvo lugar a finales de octubre de 2025 en el despacho del expresidente, ubicado en la calle Ferraz, en Madrid. Durante este encuentro, Zapatero habría conversado con un directivo chino vinculado a Aldesa, una empresa que terminó prácticamente bajo control chino tras la entrada gradual de la China Railway Construction Corporation (CRCC), que llegó a poseer el 99% del capital.

De acuerdo con lo publicado por El Debate, esta reunión ocurrió antes de que la constructora comenzara a recibir contratos públicos significativos del Gobierno. La coincidencia temporal es lo más relevante para los investigadores: primer contacto, cambio en la propiedad y luego una serie de adjudicaciones millonarias.

La conexión entre Aldesa y los pagos a una empresa

Los investigadores también están evaluando los vínculos entre Aldesa y Análisis Relevante SL, empresa dirigida por Julio Martínez Martínez. Entre 2021 y 2023, se habrían realizado transferencias por un total de 127.000 euros hacia esta mercantil, bajo el concepto de trabajos relacionados con consultoría, intermediación e informes geopolíticos.

Este aspecto del caso resulta significativo por dos razones:

Los pagos coinciden con la llegada del capital chino en la compañía.

También se alinean con el incremento de las adjudicaciones públicas recibidas por Aldesa vinculadas al Ministerio de Transportes.

La investigación policial busca esclarecer si estas interacciones empresariales eran simples negocios o si formaban parte de una red más compleja de intermediación. Por ahora, lo que está sobre la mesa son sociedades, pagos y encuentros cuyas fechas son especialmente delicadas.

La vigilancia al presunto testaferro

La otra dimensión del caso tiene un matiz claramente policial. En relación con la operación sobre Julio Martínez, la UDEF detectó que el investigado parecía estar al tanto de los seguimientos. Cada vez que salía o entraba en su hogar, observaba su entorno, giraba la cabeza y revisaba lo que le rodeaba. Incluso se afirma que utilizaba el cristal del portal como espejo para verificar si alguien le estaba vigilando.

Este comportamiento obligó a los agentes a cambiar su estrategia. En lugar de posicionarse visiblemente cerca del edificio, decidieron integrarse en el entorno urbano, llegando incluso a ocultarse en una parada de autobús cercana a su domicilio en Madrid. El objetivo era claro: evitar dar pistas a alguien que ya había identificado la vigilancia.

Además, la investigación sobre Martínez está relacionada con el caso del rescate de Plus Ultra, otro asunto que mantiene bajo escrutinio las relaciones entre el entorno de Zapatero y ciertas empresas. El expresidente ha negado cualquier irregularidad y ha calificado las informaciones como falsas; sin embargo, la lista de nombres, operaciones y desplazamientos sigue creciendo.

Un caso donde se entrelazan política, empresa y reputación

Más allá del ruido político, las repercusiones económicas y reputacionales son evidentes. Cuando se mezclan en una misma narrativa una constructora con contratos públicos, inversión extranjera, una sociedad intermediaria y un expresidente con conexiones empresariales en varios países, ya no se trata solo de un asunto judicial: también afecta a la confianza sobre cómo se relacionan poder, negocio y acceso institucional.

Por ahora, el caso avanza entre filtraciones exclusivas y diligencias aún abiertas. Si se levantan los secretos del sumario en las próximas semanas, como sugiere lo publicado recientemente, será posible comprender mejor hasta dónde llega esta red de contactos y qué papel real desempeñó cada actor involucrado.