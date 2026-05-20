El PSC cede ante la presión de ERC y dota de recursos millonarios a la Agencia Tributaria de Cataluña

En un movimiento estratégico de hondo calado político y económico, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha sellado un acuerdo de envergadura con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El pacto presupuestario contempla una inyección millonaria de fondos públicos destinada específicamente al reforzamiento, expansión estructural y modernización tecnológica de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

​Esta cesión económica no se limita a un mero ajuste técnico de la administración autonómica. Según confirman fuentes parlamentarias a este medio, el trasvase de recursos responde de forma directa a las exigencias fiscales exigidas por los republicanos como condición sine qua non para mantener la estabilidad de la legislatura, acelerando el despliegue de la denominada «soberanía fiscal» y el modelo de concierto económico para Cataluña.

​Financiación a gran escala para la arquitectura del modelo singular

​El documento de consenso, articulado bajo el paraguas de la «eficiencia administrativa y la lucha contra el fraude fiscal», dota a la ATC de las herramientas financieras necesarias para comenzar a asumir competencias que, hasta la fecha, recaían en los organismos del Estado.

​Entre los ejes principales de la partida presupuestaria destacan:

​Ampliación de la plantilla técnica: Financiación extraordinaria para la incorporación de nuevos inspectores, subinspectores y técnicos tributarios.

​Desarrollo tecnológico avanzado: Partidas finalistas para la implementación de sistemas informáticos y software de big data, indispensables para la gestión masiva de impuestos estatales.

​Capilaridad territorial: Incremento de los recursos para la red de oficinas de proximidad, consolidando la presencia ejecutiva de la agencia en todo el territorio catalán.

​El trasfondo analítico: El PSC asume el coste político de financiar la estructura técnica que ERC requiere para la desconexión inspectora y recaudatoria, un proyecto que inicialmente los socialistas tildaban de inviable y que hoy se convierte en el peaje de su gobernabilidad.

​Alarmas en el sector económico y la oposición constitucionalista

​La respuesta de los partidos de la oposición y de los principales colectivos de inspectores de Hacienda ha sido de total rechazo, advirtiendo de las consecuencias jurídicas y macroeconómicas de esta medida. Desde el Partido Popular y Vox se apunta a una » mutación por la vía de los hechos» del modelo de financiación común.

​»Se están utilizando recursos públicos para vaciar de competencias a la Hacienda del Estado en Cataluña, fragmentando la caja única y creando duplicidades que pagarán todos los contribuyentes», señalan fuentes del bloque de la oposición.

​Expertos del sector fiscal consultados por este diario coinciden en el riesgo de que una «Hacienda paralela» sin un marco competencial plenamente nítido genere escenarios de inseguridad jurídica para las grandes empresas y pymes que operan en la comunidad autónoma.

​Equilibrio precario: Discurso de gestión frente a relato político

​Desde la dirección del PSC se ha intentado rebajar la trascendencia estrictamente soberanista del acuerdo, enmarcando la dotación económica dentro de la «gestión ordinaria y el desarrollo estatutario». Los portavoces gubernamentales insisten en que una agencia catalana más robusta es sinónimo de una recaudación más eficiente y de un combate decidido contra la economía sumergida.

​Sin embargo, esta narrativa contrasta con la lectura realizada desde el cuartel general de ERC. Para las filas republicanas, este pacto económico representa el primer hito material y verificable del camino hacia el cupo catalán. Con el flujo de dinero garantizado por el PSC, la maquinaria de la Agencia Tributaria de Cataluña adquiere la masa crítica y técnica necesaria para alterar de forma irreversible el equilibrio fiscal entre el Estado y la Generalitat.