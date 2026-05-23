Nuevo carnet de conducir digital: Prepárate

Europa y la DGT preparan uno de los mayores cambios de los últimos años en documentación personal y conducción. El carnet físico empieza a perder protagonismo. El nuevo modelo apuesta por una cartera digital europea donde el móvil se convertirá en el centro de identificación del ciudadano.

Carnet de conducir.

DNI.

Documentos oficiales.

Todo integrado dentro del teléfono y con validez en toda la Unión Europea. España ya va por delante en parte de este proceso gracias a la aplicación miDGT, que permite utilizar el carnet digital dentro del territorio nacional. Pero ahora el objetivo es mucho mayor: extender este sistema a toda Europa.

La digitalización aporta comodidad y rapidez… pero también crea una dependencia total del móvil. Sin batería, sin cobertura o con fallos de aplicación, una persona puede tener problemas para identificarse o acreditar documentación básica.

Esa es la gran duda que empieza a abrirse. ¿Qué ocurre cuando toda la identidad digital depende de un único dispositivo? Porque el cambio ya no afecta solo al carnet de conducir. Es un cambio de modelo.

En este vídeo analizamos cómo funcionará el nuevo carnet digital europeo, qué papel tendrá España dentro del sistema y cuáles son las implicaciones prácticas de depender completamente del móvil para identificarse.

¿Estamos preparados para un mundo donde quedarse sin batería pueda convertirse también en un problema legal y administrativo?