IBEX 35: el posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos tumba los precios del petróleo

El precio del barril ha disminuido debido a las perspectivas de una posible distensión entre Estados Unidos e Irán, tras el anuncio del presidente Donald Trump, lo que cambia el panorama para las bolsas, la energía y las divisas. Este movimiento no solo impacta a las empresas petroleras y a las aerolíneas; también transforma la narrativa sobre inflación, tipos de interés y márgenes empresariales en Europa.

En lo que respecta al Ibex 35, el efecto es doble. En primer lugar, se reduce la presión sobre los costes energéticos de muchas compañías. En segundo lugar, se debilita uno de los grandes pilares del índice en los últimos meses: el sector petrolero y todo lo que conlleva. Cuando el crudo corrige, el mercado tiende a mirar menos hacia la protección y más hacia el crecimiento, aunque no siempre de manera ordenada.

Qué puede ganar y qué puede perder en la Bolsa española

La lectura sectorial es bastante clara:

Ganadores potenciales : aerolíneas, química, transporte, consumo y empresas intensivas en energía.

: aerolíneas, química, transporte, consumo y empresas intensivas en energía. Perdedores relativos : petroleras, servicios relacionados con el upstream y parte del sector energético.

: petroleras, servicios relacionados con el upstream y parte del sector energético. Efecto neutro o mixto: bancos, constructoras y utilities, que suelen reaccionar más a los tipos de interés, regulación y flujos defensivos.

En el índice español, el comportamiento reciente sigue siendo robusto. Los datos técnicos muestran al Ibex 35 en una zona de compra, con medias móviles de corto y medio plazo todavía alineadas al alza. Sin embargo, el selectivo entra en una área de sobrecompra en varios indicadores. Esto no impide nuevas subidas pero sí incrementa el riesgo de una pausa.

Indicador técnico Lectura RSI(14) Compra MACD(12,26) Compra STOCH y STOCHRSI Sobrecompra CCI(14) Sobrecompra Media móvil 5 días Compra Media móvil 20 días Compra

Aquí la clave no es perseguir precios altos sino hacer una buena selección. En un contexto donde el petróleo pierde fuerza, el mercado puede premiar a valores cíclicos y a empresas con menor presión sobre sus costes. Sin embargo, actúa rápidamente contra aquellas que dependen de un crudo elevado para mantener sus resultados o dividendos.

El crudo barato también mueve la macro

Si la caída del petróleo se mantiene, es posible que el mercado empiece a descontar una menor inflación futura. Esto tiene implicaciones importantes para las predicciones económicas y para la renta variable global: los bancos centrales podrían tener mayor margen para recortar tipos o al menos evitar endurecer su postura.

Esto beneficiaría a la renta fija de calidad y a los sectores de crecimiento. También podría favorecer a las bolsas mundiales, aunque con matices. Un petróleo más bajo no siempre implica un mejor crecimiento; en ocasiones refleja temores sobre una desaceleración o una demanda más débil. Por eso es conveniente distinguir entre dos situaciones:

Petróleo barato por mayor oferta o menor riesgo geopolítico: suele ser positivo para el mercado. Petróleo barato por demanda débil: puede anticipar un periodo incómodo para la bolsa.

En este contexto encajan bien las tendencias financieras que han sido premiadas por el mercado en 2026: mayor enfoque en calidad, liquidez, balances sólidos y control de costes. La rotación sigue activa. Ya no basta con estar en el sector adecuado; ahora es crucial estar en la empresa correcta.

Qué hacer con el Ibex 35 y con las acciones

La estrategia debe ser cautelosa. El índice español muestra fortaleza, pero no es recomendable comprar por impulso cuando ya se han alcanzado niveles exigentes. Es mejor trabajar con diferentes escenarios:

Si el petróleo sigue cayendo : refuerzo relativo para aerolíneas, consumo y parte de la industria.

: refuerzo relativo para aerolíneas, consumo y parte de la industria. Si el crudo rebota debido a tensiones geopolíticas : recuperación del sector energético y regreso de la volatilidad.

: recuperación del sector energético y regreso de la volatilidad. Si el mercado interpreta este movimiento como señal de debilidad global: la corrección podría extenderse hacia Europa y Wall Street.

Para los inversores en acciones, el mensaje es claro: conviene diversificar entre sectores sin concentrar demasiado en aquellos nombres que han subido solo por inercia. En el Ibex 35, una cesta excesivamente cargada en energía y bancos puede funcionar bien en períodos cortos pero deja poco margen cuando cambia la dinámica del mercado.

Bolsas mundiales: más selectividad, menos relato

Fuera de España, las bolsas mundiales continúan siendo influenciadas por tres motores principales: tipos de interés, beneficios empresariales y tecnología. La inteligencia artificial sigue despertando interés en EE. UU., pero ahora los inversores son más exigentes; buscan crecimiento real, visibilidad financiera y buena liquidez.

En este escenario, la caída del petróleo añade otra capa al rompecabezas. Puede aliviar a los índices europeos y mejorar las perspectivas para sectores sensibles a los costes. Sin embargo, también obliga a estar atentos para discernir si esta bajada responde a una mejora geopolítica o si es consecuencia de una pérdida de impulso económico. El mercado tiende a premiar historias ambiguas solo durante un tiempo limitado.

La referencia operativa ahora consiste en observar energía, transporte y consumo sin perder de vista que el Ibex 35 se mantiene fuerte pero cada vez cuenta con menos margen para errores.