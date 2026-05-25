Los precios de la vivienda se mantienen en 2026 a pesar de la desaceleración en las ventas

La situación se repite en Madrid, Barcelona y Málaga: menos visitas, más tiempo para vender… sin embargo, los precios apenas se alteran. En 2026, el mercado inmobiliario español reduce su actividad en cuanto a operaciones, pero no lo hace en lo que respecta a los precios de las viviendas.

De acuerdo con las últimas proyecciones de medios económicos como Vozpópuli, se estima que las ventas podrían experimentar una caída cercana al 2%, mientras que el valor de la vivienda seguiría en ascenso, con aumentos previstos entre el 5% y el 9,3% para finales de año. En otras palabras, menos pisos cambiando de propietario, pero cada vez más caros.

Qué dicen los datos para 2026

Los principales informes elaborados por bancos, portales inmobiliarios y consultoras presentan un panorama bastante claro:

Las compraventas: Se prevé un descenso aproximado del 2% en 2026. Menos rotación y un aumento del tiempo medio en el mercado en diversas áreas.

Los precios: Aumentos estimados entre 5% y 9,3% durante todo el año. Algunos estudios, como el realizado por BBVA Research , incluso mencionan incrementos cercanos al 10% bajo ciertos escenarios.

La vivienda usada: El índice de Fotocasa ya situaba el precio medio alrededor de los 3.000 €/m² , tras incrementos interanuales superiores al 20% a comienzos de 2026.

La obra nueva: Proyecciones de la Real Estate Business School (REBS) sugieren aumentos en precios que superarán el 6% , con un precio medio superior a los 300.000 euros para finales del año.



En resumen, la idea que resuena es clara: aunque la demanda se enfría un poco, la oferta disponible sigue siendo muy escasa. Y eso es lo que mantiene los precios elevados.

Menos operaciones no significa pisos más baratos

El hecho de que se vendan menos viviendas no implica necesariamente una reducción en los precios. En el mercado español del año 2026 convergen varios elementos:

Demanda todavía robusta : El empleo se mantiene razonablemente estable. Los salarios han recuperado parte del poder adquisitivo perdido. El saldo migratorio continúa siendo alto, con más de 500.000 personas llegando anualmente, lo que sostiene la formación de nuevos hogares.

: Oferta muy restringida : La construcción nueva sigue por debajo de las necesidades estimadas (alrededor de 200.000 viviendas anuales , lejos del déficit acumulado). Trámites urbanísticos lentos y escasez de suelo finalista en áreas tensionadas.

: Mercado hipotecario más exigente : Tipos de interés algo más bajos que durante el pico de 2023–2024, pero aún lejos del “dinero casi gratis” que caracterizó a la década anterior. Los bancos son más rigurosos al evaluar ingresos estables y ahorros previos.

:

Esta combinación genera una situación incómoda tanto para compradores como para la opinión pública: aunque disminuye el volumen de actividad, los precios no ceden. En ciudades como Valencia, Sevilla o Bilbao, los profesionales del sector inmobiliario perciben una ligera reducción en las visitas, pero no un desplome en la demanda solvente; esa es la demanda que realmente influye sobre los precios.

Diferencias por tipo de vivienda y por zona

No todo el mercado actúa igual. La subida media oculta un “mercado a varias velocidades”:

Zonas con mayor presión alcista: Grandes áreas metropolitanas: Madrid , Barcelona , Málaga , Palma , Valencia . Costas con fuerte atractivo turístico e inversor. Barrios bien comunicados, dotados de servicios y buena calificación energética.

Ámbitos con mayor riesgo de ajuste: Viviendas muy antiguas y sin reformas recientes. Pisos con mala eficiencia energética y altos costes de actualización. Municipios del interior con escasa demanda y demografía estancada.



Un ejemplo claro se observa en los distritos madrileños: según datos recientes proporcionados por portales inmobiliarios, tanto Salamanca como Chamberí superan ampliamente los 9.000–10.000 €/m², mientras que zonas como Villaverde o Puente de Vallecas oscilan entre los 2.800 y los 3.300 €/m². Aunque hay incrementos en todos ellos, no todos tienen igual margen para seguir creciendo.

Cómo impacta esta subida del 5%–9,3% en los bolsillos

La previsión sobre un incremento del precio de las viviendas entre un 5% y un 9,3% hacia finales de 2026 tiene consecuencias claras para quienes buscan acceder a la vivienda:

Para un piso valorado en 250.000 euros : Con una subida del 5% → pasaría a costar 262.500 euros . Con una subida del 9,3% → alcanzaría los 273.250 euros .

: Si consideramos una hipoteca al 80%: El importe financiado subiría desde los 200.000 euros hasta entre 210.000 y 218.600 euros . La cuota mensual experimentaría un aumento notable, incluso considerando tipos algo más bajos.



A esto se le suma el incremento del importe medio de las hipotecas; algunos análisis lo sitúan por encima de los 220.000 euros en este año, lo que deja fuera del mercado a muchos jóvenes y hogares con ingresos medios incapaces de aportar una entrada mayor o asumir más deuda.

¿Burbuja o simple desequilibrio estructural?

El debate sobre si existe burbuja inmobiliaria resurge cada cierto tiempo; sin embargo, informes elaborados por entidades bancarias y servicios especializados apuntan más bien hacia otra realidad: hay un claro desequilibrio crónico entre oferta y demanda. No se trata tanto de especulación financiera masiva como sucedió a principios del siglo XXI.

Aspectos clave incluyen:

No hay un exceso comparativo en construcción similar al auge anterior.

El sistema financiero mantiene criterios prudentes al conceder créditos hipotecarios.

La demanda está sustentada por factores reales: empleo estable, migración constante, cambios demográficos y una preferencia marcada por la propiedad.

Los expertos auguran subidas moderadas sin caídas generalizadas salvo ante un impacto externo significativo; tal como ya indicaban análisis previos sobre que los precios tampoco disminuirán en este año aunque las ventas caigan un par por ciento.

Qué pueden esperar compradores, vendedores e inquilinos

Para quienes desean comprar: No se anticipa una bajada generalizada en los precios durante este año. Se podría mejorar ligeramente el margen para negociar en ciertos segmentos (vivienda antigua o ubicaciones menos demandadas), pero no así en las áreas más solicitadas.

Para quienes venden: Se ha terminado la época donde las propiedades se vendían “en dos días” al primer precio ofrecido. Será necesario ajustar expectativas y cuidar aspectos como presentación, reformas y precio inicial.

Para quienes alquilan: Se prevén aumentos adicionales entre el 3%–5% especialmente en grandes ciudades. El acceso al alquiler se vuelve aún más complicado para aquellos incapaces de comprar; esto alimenta debates sobre políticas públicas relacionadas con vivienda y regulación.



En este escenario complejo, entender por qué se espera que los pisos sean entre un 5% y un 9,3% más caros hacia finales del año radica menos en percepciones psicológicas del mercado y más bien en una realidad obstinada: hay mucha gente buscando hogar mientras las viviendas disponibles son escasas justo donde más se necesitan.

Fuentes