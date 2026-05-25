Si el Gobierno lo permite

Terremoto en el futbol madrileño

Archivado en: Economía

El fútbol madrileño está entrando en una nueva era de poder económico, fondos internacionales y grandes movimientos empresariales. Y las últimas operaciones lo cambian todo.

Por un lado, Enrique Riquelme empieza a mover apoyos empresariales con una idea de fondo muy clara: construir una alternativa de poder para el futuro del Real Madrid en el escenario post-Florentino Pérez. Por otro lado, el Atlético de Madrid vive un terremoto histórico.

Gil Marín y Enrique Cerezo abandonan definitivamente la sociedad de control del club y el fondo Apollo pasa a controlar el 100% de la estructura accionarial.

Y el futbol ya no se mueve únicamente por resultados deportivos. Cada vez pesan más los fondos de inversión, los grandes empresarios, el control financiero y las estructuras internacionales de capital. Los clubes se han convertido en activos estratégicos de enorme valor económico, mediático y global.

Y eso transforma completamente el escenario. Porque detrás del balón ya no solo hay deporte. Hay poder. Hay inversión. Hay influencia internacional. Y hay una batalla silenciosa por controlar algunos de los mayores símbolos deportivos del mundo, como ya ha pasado en Estados Unidos y Reino Unido.

En este vídeo analizamos las dos grandes operaciones que están sacudiendo el fútbol madrileño, qué papel juegan los nuevos grupos empresariales y por qué el modelo del fútbol europeo está entrando en una fase completamente distinta.

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