Zapatero, China, petróleo y el 5G de Huawei: el laberinto opaco que rodea al gurú de Pedro Sánchez

Mientras en Bruselas se debate sobre cómo contrarrestar la influencia tecnológica de China, en Madrid la atención se centra en un personaje conocido: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional lo ha imputado por el caso Plus Ultra, y casi al mismo tiempo, nuevos reportes policiales revelan una red de negocios que conecta al gurú de Pedro Sánchez con el petróleo venezolano.

La implantación del 5G de Huawei en España .

en . Empresas offshore situadas en Dubái y las Islas Vírgenes Británicas .

y las . Pagos de empresarios chinos bajo la vigilancia del CNI .

. Informes de consultoría “irrelevantes” cobrados a importantes figuras del Ibex.

El aspecto más delicado: según la investigación y la exclusiva de Ketty Garat, China habría “recompensado” a Zapatero con cuotas de crudo venezolano a cambio de sus gestiones para mejorar la imagen de Huawei y facilitar su expansión con el 5G en España, desmarcándose así de las advertencias realizadas por la UE, EEUU y la OTAN. Todo esto sucede en un contexto donde Occidente ya alertaba sobre los peligros de seguridad asociados a esta tecnología.

El papel de Huawei y el “blanqueamiento” político

El origen de esta parte de la historia se remonta al otoño de 2020. Un ejecutivo de Huawei, Antonio Mangas, mencionado en el libro Todos los hombres de Sánchez, contactó con un grupo de comisionistas y lobistas españoles buscando algo muy específico: apoyo político para sortear el veto internacional al 5G que afecta a su compañía.

De acuerdo con las reconstrucciones periodísticas y los testimonios recolectados por empresarios vinculados al sector hidrocarburos:

Mangas se reunió con lo que se conoce como el “grupo acelerador” para solicitar respaldo del Gobierno español.

se reunió con lo que se conoce como el “grupo acelerador” para solicitar respaldo del Gobierno español. La meta era que España se distanciara del bloqueo impuesto por EEUU y la postura firme adoptada por varios socios dentro de la Unión Europea contra Huawei.

se distanciara del bloqueo impuesto por y la postura firme adoptada por varios socios dentro de la contra Huawei. En este escenario, Zapatero emergió como el principal defensor político del régimen chino, desempeñando un papel crucial en el “blanqueamiento” de la empresa tecnológica ante la opinión pública.

La revelación sobre cómo China recompensó a Zapatero con cuotas de petróleo venezolano a cambio de su apoyo al 5G de Huawei ha abierto un frente incómodo para el Gobierno. Esto implica que dicho respaldo no fue meramente ideológico, sino que estaba vinculado a intereses económicos concretos relacionados con el crudo.

No es solo una cuestión tecnológica o de ciberseguridad. Lo relevante aquí es la combinación de:

La influencia política ejercida por un expresidente.

Los intereses estratégicos que maneja una potencia como China .

. Los recursos energéticos provenientes de Venezuela, un país bajo sanciones internacionales.

Cupos de petróleo y negocio con Venezuela

Las investigaciones policiales y las informaciones recientes apuntan a que el “pago” a Zapatero por su apoyo a Huawei se habría concretado mediante acceso privilegiado a cuotas de petróleo venezolano controladas por China, principal comprador del crudo producido por PDVSA tras las sanciones internacionales.

Los puntos clave bajo investigación son:

En 2021, tras las gestiones realizadas por Zapatero para favorecer a Huawei y al 5G en España, se habría facilitado desde el Gobierno chino cuotas de petróleo venezolano vinculadas al círculo cercano del expresidente.

La UDEF sostiene que, para acceder a estas operaciones, los compradores chinos debían canalizar sus gestiones a través de una “red de influencia”, donde había un requisito particular: Dirigirse directamente a Zapatero mediante una Letter of Intent (LOI).

sostiene que, para acceder a estas operaciones, los compradores chinos debían canalizar sus gestiones a través de una “red de influencia”, donde había un requisito particular: Según los informes, el propio Zapatero figura como receptor final de cartas intención enviadas por empresas chinas, incluida la estatal China International Cultural Technology Resources, interesada tanto en petróleo como en “minerales preciosos”.

A este entramado energético se suma un viaje realizado por Zapatero a Pekín en 2024, donde se reunió con altos funcionarios del Partido Comunista Chino, justo cuando se intensificaban las operaciones comerciales relacionadas con el crudo venezolano. Esta visita ocurrió precisamente cuando empresarios venezolanos estrechamente ligados al Gobierno de Nicolás Maduro ordenaban acelerar las ventas masivas de petróleo hacia China.

El “testaferro” y las sociedades en paraísos fiscales

Paralelamente, la UDEF ha destapado el papel del empresario Julio Martínez Martínez, señalado como “testaferro” o “lacayo” del expresidente dentro esta red empresarial relacionada con el rescate financiero de Plus Ultra y los negocios petroleros venezolanos.

Los investigadores han identificado al menos dos sociedades offshore bajo su control:

Landside Dubai Fzco o también conocida como Landside Middle East Fzco , situada en Dubái .

o también conocida como , situada en . Landside Holding Ltd, localizada en las Islas Vírgenes Británicas.

Según los informes policiales:

La sociedad Landside Holding Ltd está “presidida y representada” por Martínez, quien firmó un mandato para actuar en nombre del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) durante negociaciones con la firma emirí Noor Capital.

está “presidida y representada” por Martínez, quien firmó un mandato para actuar en nombre del durante negociaciones con la firma emirí Noor Capital. El contrato estipulaba unos honorarios equivalentes al 8,75% sobre los fondos recaudados durante dicha operación, canalizados mediante esta empresa radicada en las Islas Vírgenes.

La estructura ubicada en Dubái estaría diseñada —siempre según lo indicado por la UDEF— para recibir fondos desde el extranjero evitando su trazabilidad hacia España. Esto serviría como vía para comisiones supuestamente relacionadas con el rescate público destinado a Plus Ultra (53 millones de euros) así como otros negocios.

La Policía ha situado a Martínez como:

Interlocutor habitual ante clientes vinculados a esta red.

“Receptor y ejecutor directo” de órdenes provenientes de Zapatero.

Responsable del entramado empresarial creado para gestionar los pagos.

Informes millonarios y clientes del Ibex

En este complicado entramado también aparecen figuras destacadas del ámbito empresarial. Según las indagaciones recientes, entre quienes recibieron informes elaborados por colaboradores cercanos a Zapatero figuran nombres como:

Florentino Pérez

Josu Jon Imaz

Ana Patricia Botín Corredor

Estos informes relacionados con consultoría política y geoestratégica han sido calificados tanto por investigadores como fuentes cercanas al caso como “irrelevantes” o sin valor real significativo; sin embargo, fueron pagados generosamente. El verdadero problema no solo radica en su contenido sino también en las sospechas sobre que podrían haber servido como un canal formal para pagos relacionados con influencias políticas. Existe además preocupación sobre si esta consultoría podría haberse utilizado como coartada para mover dinero entre grandes corporaciones y el entorno del expresidente.

Un caso que incomoda a Moncloa y preocupa en Bruselas

La combinación explosiva entre todos estos elementos —Huawei, 5G, petróleo venezolano, paraísos fiscales, Plus Ultra e informes millonarios dirigidos a grandes empresarios— ha convertido lo que podríamos llamar «asunto Zapatero» en algo más complicado que un simple caso judicial.

Desde una perspectiva económica y geopolítica surgen varias preguntas inquietantes:

¿Hasta qué punto puede operar un expresidente como lobista al servicio de una potencia extranjera dentro sectores tan delicados como telecomunicaciones o energía?

¿Qué repercusiones tiene esto sobre la credibilidad internacional que posee España dentro de la UE ?, justo cuando Bruselas intenta reforzar las redes 5G frente al riesgo potencial espionaje.

?, justo cuando intenta reforzar las redes 5G frente al riesgo potencial espionaje. ¿Cómo afecta esto la confianza ciudadana ante el uso evidente que hacen figuras políticas prominentes sobre paraísos fiscales junto estructuras poco transparentes?

La investigación sigue avanzando. Muchas piezas aún no encajan completamente. Sin embargo, lo que empieza a dibujarse es claro: un círculo poderoso ha sabido aprovecharse del cruce entre diplomacia, tecnología y recursos energéticos para edificar un negocio global difícilmente justificable ante los ojos públicos.

El 5G prometía conectar objetos; sin embargo, la trama alrededor de Zapatero parece estar conectando rápidamente demasiados intereses sensibles.