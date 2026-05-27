SpaceX sacude a Wall Street: la mayor salida a bolsa en años ya se perfila en el horizonte

La posible salida a bolsa de SpaceX ha dejado de ser una especulación lejana para convertirse en uno de los movimientos financieros más esperados del mercado internacional. La compañía aeroespacial fundada por Elon Musk podría protagonizar en las próximas semanas una de las mayores ofertas públicas de venta (OPV) de la historia reciente, con una valoración estimada de entre 1,5 y 2 billones de dólares y un debut previsto en el Nasdaq que ya concentra la atención de inversores institucionales y particulares de todo el mundo.

“En mayo de 2026 han aparecido múltiples informaciones y documentos regulatorios que apuntan a que el proceso de IPO ya está en marcha”, explica Ramón Alfonso, socio de NORZ Patrimonia. Según diversas informaciones publicadas por Reuters y otros medios financieros estadounidenses, la compañía habría iniciado ya trámites ante la SEC, el supervisor bursátil norteamericano.

Hasta ahora, SpaceX, Space Exploration Technologies Corp., había permanecido fuera del mercado bursátil, reservando el acceso a su capital a grandes patrimonios e inversores institucionales mediante rondas privadas. Una situación que Elon Musk defendió durante años alegando que la empresa todavía se encontraba en una fase de desarrollo demasiado compleja y volátil, especialmente por proyectos como Starship y sus planes de exploración espacial.

Ese planteamiento, sin embargo, parece haber cambiado. “Durante mucho tiempo Musk evitó hablar de una salida a bolsa porque consideraba que la compañía necesitaba consolidar antes su modelo de negocio y sus desarrollos tecnológicos. El cambio de postura refleja también la madurez alcanzada por algunas líneas estratégicas como Starlink o los lanzamientos reutilizables”, señala Alfonso.

SpaceX se ha convertido en el actor privado más influyente de la industria aeroespacial global gracias a un modelo que combina transporte espacial, lanzamientos comerciales, internet satelital y desarrollo tecnológico de alta complejidad. Esa diversificación explica tanto el enorme interés que despierta la operación como las dudas sobre su valoración.

“La compañía tiene ventajas competitivas muy difíciles de replicar. Es una empresa extraordinaria desde el punto de vista tecnológico, pero también es un negocio intensivo en capital, con elevados costes de desarrollo y riesgos regulatorios muy importantes”, apunta el socio de NORZ Patrimonia EAF.

Según las estimaciones que maneja el mercado, el roadshow de la operación podría arrancar en junio de 2026 y el debut bursátil producirse alrededor del 12 de junio, aunque Alfonso insiste en que los términos todavía no son definitivos y podrían modificarse antes de la colocación.

Cómo podría invertir un particular

El enorme interés generado por la operación ha disparado también las dudas entre pequeños inversores interesados en acceder a la OPV. Ramón Alfonso distingue tres posibles vías de entrada, aunque advierte de que ninguna está exenta de riesgos.

La primera opción sería acudir directamente al tramo minorista de la oferta pública. Para ello, el inversor tendría que operar a través de una entidad financiera o bróker con acceso al sindicato colocador estadounidense y solicitar participación antes de la fecha de salida al mercado. No obstante, Alfonso lanza una advertencia clara: “Todo apunta a que la OPV de SpaceX estará fuertemente sobredemandada y, en este tipo de operaciones, las instituciones y grandes clientes suelen tener prioridad frente al inversor minorista”.

La segunda alternativa sería esperar al inicio de cotización y comprar acciones ya en mercado abierto. Una estrategia aparentemente más sencilla, pero que también puede implicar riesgos relevantes por la posible euforia inicial. “Muchas grandes OPV experimentan fuertes subidas en sus primeros días para luego corregir con intensidad. Entrar en pleno pico de entusiasmo puede ser peligroso para perfiles sin experiencia o con horizontes cortoplacistas”, explica el socio de Norz Patrimonia.

Como tercera vía, Ramón Alfonso señala la posibilidad de obtener exposición indirecta a SpaceX mediante fondos, ETF especializados en tecnología o aeroespacial y compañías cotizadas que ya participan en el accionariado de la empresa, como Alphabet.

Entre la revolución tecnológica y el riesgo de sobrevaloración

El debate en torno a SpaceX no gira únicamente alrededor de su potencial tecnológico, sino también sobre si el mercado podría estar dispuesto a pagar múltiplos excesivamente elevados por una compañía todavía inmersa en proyectos de alto riesgo. “La principal amenaza para el inversor puede ser comprar a valoraciones desorbitadas. Estamos hablando de una empresa líder, sí, pero también de un sector joven, intensivo en inversión y sujeto a incertidumbres regulatorias y tecnológicas constantes”, resume Alfonso.

Aun así, el experto no descarta completamente la inversión para determinados perfiles. Su recomendación pasa por la prudencia y la diversificación.

“Para un inversor que crea en el desarrollo de esta tecnología, que acepte una volatilidad elevada y que tenga un horizonte de medio y largo plazo, puede tener sentido mantener una exposición pequeña y controlada dentro de cartera”, concluye.

La eventual llegada de SpaceX al Nasdaq no solo supondría un hito financiero para Elon Musk. También podría convertirse en el gran termómetro del apetito inversor global hacia la nueva economía espacial.