La UCO investiga los microcréditos del PSOE en medio de la pandemia

La escena es familiar: un país en confinamiento, la economía tambaleándose y los partidos políticos ajustando sus cuentas. En este escenario, el PSOE logró reunir aproximadamente 4 millones de euros en microcréditos y vio cómo se disparaban las donaciones internas justo cuando todo parecía detenerse. En este marco, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comenzado a indagar si esos fondos adicionales fueron simplemente un recurso financiero legítimo o si, por el contrario, escondían un posible canal de financiación ilegal.

Mientras la política se enfoca en narrativas, los investigadores ponen el ojo en las cifras: microcréditos, donaciones, pagos en efectivo y una lista de donantes que nunca llegó a manos de auditores ni del Tribunal de Cuentas. Este cóctel ha llevado a la UCO a elaborar un informe crucial sobre la financiación de Ferraz, que será enviado a la Audiencia Nacional.

El Plan Luz Verde y los 4 millones durante la Covid

El núcleo de la investigación radica en el Plan Luz Verde, una iniciativa para captar fondos que el PSOE lanzó en mayo de 2020, en plena crisis sanitaria. Bajo el lema de “transformación ecológica y digital”, el partido ofreció a sus militantes y simpatizantes:

Aportaciones que oscilaban entre 500 y 10.000 euros por persona.

por persona. Una fórmula mixta: donaciones directas o microcréditos .

o . Un interés del 3% anual para esos préstamos internos, notablemente superior al que ofrecía entonces el sistema bancario.

Este esquema permitió al partido recaudar alrededor de 4 millones de euros en microcréditos durante la pandemia. Para la UCO, esa suma representa un indicio claro de una posible financiación ilegal, al menos en su origen y en cómo se gestionó.

Lo sorprendente no es solo la cantidad recaudada, sino también el contexto:

La actividad económica general estaba colapsada.

Las donaciones al partido no solo no cayeron, sino que aumentaron drásticamente.

Además, el control externo sobre estos flujos fue prácticamente nulo o inexistente.

Un aumento del 200 % en donaciones… sin transparencia

Los informes financieros del PSOE muestran un aumento significativo en las donaciones entre 2019 y 2020:

2019: 275.616 euros recibidos.

recibidos. 2020: 837.506 euros, coincidiendo con la pandemia.

Esto supone un incremento cercano al 200 % en un año caracterizado por caídas económicas generalizadas. Al mismo tiempo, el sistema de microcréditos acumuló varios millones más sin contar con una adecuada supervisión independiente.

Tres aspectos han encendido las alarmas dentro de la UCO:

Falta de transparencia ante los auditores El PSOE excluyó del control realizado por sus auditores y por el Tribunal de Cuentas tanto la lista de donantes como los detalles sobre las donaciones privadas relacionadas con estos microcréditos.

excluyó del control realizado por sus auditores y por el tanto la lista de donantes como los detalles sobre las donaciones privadas relacionadas con estos microcréditos. Los propios informes auditoriales admiten que quedaron fuera del alcance revisiones sobre subvenciones públicas, donaciones privadas y créditos, dejando esta responsabilidad a cargo del director gerente federal del partido. Coincidencia con las declaraciones de Víctor de Aldama El empresario Víctor de Aldama , ante el Tribunal Supremo , afirmó haber entregado al partido más de 1,8 millones de euros en donaciones , lo cual podría encajar dentro del tipo de aportes considerados como financiación ilegal , especialmente si provienen de empresas o intermediarios prohibidos.

, ante el , afirmó haber entregado al partido más de , lo cual podría encajar dentro del tipo de aportes considerados como , especialmente si provienen de empresas o intermediarios prohibidos. La coincidencia temporal entre su declaración y el auge en donaciones y microcréditos durante la pandemia ha reavivado las sospechas sobre una posible financiación irregular por parte del PSOE. Caída drástica posterior en las donaciones En 2024, último año fiscalizado hasta ahora, las aportaciones se desplomaron hasta unos escasos 133.500 euros , muy lejos del pico alcanzado durante la crisis sanitaria.

, muy lejos del pico alcanzado durante la crisis sanitaria. Esta caída refuerza la percepción de que lo ocurrido entre 2019 y 2020 fue una anomalía difícilmente explicable solo por el compromiso militante.

Lo que investiga la UCO: mordidas, microcréditos y dinero efectivo

Los investigadores centran su atención en varios frentes interrelacionados:

Microcréditos otorgados por militantes y simpatizantes Están evaluando si todos los supuestos prestamistas tenían realmente capacidad económica para realizar esas aportaciones. Además, se investiga posibles conexiones con intermediarios o testaferros que pudieran estar fraccionando cantidades para evadir límites legales relacionados con la financiación política.

Pagos efectivos realizados por el partido En relación con el caso Koldo, el juez de la Audiencia Nacional , Ismael Moreno, indaga sobre pagos metálicos realizados por el partido en una pieza separada y secreta. Se espera recibir un informe detallado por parte de la UCO que analice discrepancias entre contabilidad oficial y movimientos reales.

Empresas relacionadas con el entramado socialista Los investigadores rastrean cómo ciertas empresas habrían realizado pagos a personas vinculadas al partido para averiguar si esos flujos pudieron disfrazarse como supuestas donaciones o microcréditos.



En este sentido, algunos analistas describen este esquema como un sistema donde hay supuestas “mordidas disfrazadas como donaciones”. Es decir, aportes que parecen altruistas pero que encubrirían retornos derivados de contratos públicos o favores políticos, tal como se ha denunciado en diversas instancias judiciales. Esta crítica ha cobrado fuerza recientemente al analizar cómo se habría llevado a cabo esta financiación irregular dentro del PSOE mediante comisiones ocultas bajo apariencia legítima.

La auditoría pendiente

Uno de los aspectos más delicados es que la auditoría externa contratada por el PSOE determinó que su sistema era «coherente, cerrado y verificable», sin hallar indicios claros de financiación ilegal. Sin embargo:

La auditoría excluía precisamente las donaciones privadas, subvenciones y créditos, que son el núcleo del problema real.

La vigilancia sobre estos elementos recaía exclusivamente sobre el aparato interno del partido, no sobre un órgano independiente.

Por ello, lo que haga ahora la UCO al interrogar a los donantes del Plan Luz Verde será esencialmente una auténtica auditoría:

Se convocará a quienes aparecen como prestamistas o donantes.

Se verificará si realmente pagaron esas cantidades desde su propio bolsillo, si recibieron reembolsos acordados y si hubo terceros involucrados que financiaron dichas aportaciones.

El contraste entre lo documentado oficialmente y lo declarado por los supuestos donantes podría influir significativamente en el futuro judicial inmediato para Ferraz.

Mientras tanto, aquel partido que se jactaba de utilizar algoritmos para combatir corrupción enfrenta ahora una investigación que pone bajo sospecha si los millones recaudados bajo esa premisa tenían un origen tan limpio como prometían sus folletos.