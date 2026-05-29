La regularización de Sánchez enfrenta a una España dividida

La última encuesta sobre inmigración presenta una imagen incómoda del país: casi la mitad de los españoles se opone al plan de regularización masiva impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. A pesar de ello, el Gobierno sostiene que esta iniciativa es una cuestión de justicia social y orden económico, y no un mero recurso electoral.

Detrás de esta cifra se entrelazan dos debates que han llegado a ser inseparables: el temor a la inmigración ilegal y el descontento general con la política, por un lado; y la lucha partidista por dominar la narrativa sobre quién defiende mejor los intereses de los ciudadanos.

Qué revela realmente la encuesta

El sondeo realizado por 20minutos y DYM, publicado esta semana, indica que un 47 % de los participantes se opone a la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular aprobada por el Gobierno, mientras que un 38 % la apoya y un 15 % no se manifiesta al respecto.

Este estudio resalta varios puntos significativos:

La medida cuenta con un respaldo notablemente mayor entre los votantes del PSOE y Sumar .

entre los votantes del y . El rechazo es muy pronunciado entre quienes apoyan al PP y, sobre todo, a VOX , donde la oposición es abrumadora.

entre quienes apoyan al y, sobre todo, a , donde la oposición es abrumadora. La sociedad parece estar prácticamente dividida en dos, con un grupo contrario ligeramente más numeroso que el favorable.

Además, el análisis señala un matiz importante: algunos de los encuestados que no se oponen frontalmente estarían dispuestos a aceptar la regularización, pero únicamente bajo ciertas condiciones específicas. Esto coincide con otros sondeos recientes que indican apoyos “limitados” para regularizar solo en casos concretos.

El plan de Sánchez y sus implicaciones electorales

El Ejecutivo ha puesto en marcha una regularización extraordinaria que podría beneficiar a cientos de miles de personas en situación irregular, siempre que cumplan requisitos como:

Acreditar una residencia mínima en España .

. No tener antecedentes penales.

Demostrar vínculo laboral, carga familiar o situación de vulnerabilidad.

Tras su aprobación, economistas y juristas han señalado posibles efectos sobre:

El acceso a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital , que ya beneficia a más de 2,5 millones de personas y ha costado más de 19.800 millones de euros desde su instauración.

, que ya beneficia a más de 2,5 millones de personas y ha costado más de 19.800 millones de euros desde su instauración. La presión que podría ejercer sobre servicios públicos en algunas comunidades.

El equilibrio entre las necesidades del mercado laboral y la capacidad real para integrar efectivamente a estos nuevos residentes.

No se puede pasar por alto el componente electoral. El plan de Sánchez solo cuenta con apoyo claro en el bloque progresista, mientras provoca un fuerte rechazo entre los votantes del centroderecha y derecha.

Esta situación alimenta las acusaciones desde la oposición, que denuncia un intento por “alterar el censo electoral” a medio plazo, confiando en que estos nuevos residentes y futuras nacionalizaciones refuercen las fuerzas progresistas. Desde el Gobierno lo niegan rotundamente, argumentando que buscan “regular lo ya existente” para evitar bolsas de economía sumergida y explotación laboral.

Para aquellos interesados en profundizar sobre este clima social, el propio reportaje de 20minutos acerca del rechazo generalizado hacia la regularización gubernamental ayuda a comprender mejor el grado de polarización existente.

VOX, “los españoles primero” y el miedo al voto

En este contexto, VOX ha hallado su mensaje ideal: “prioridad nacional” y “los españoles primero”. La formación liderada por Santiago Abascal establece vínculos sistemáticos entre:

Inmigración ilegal

Aumento del crimen

Deterioro en barrios concretos de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia

Aunque los datos oficiales no respaldan una relación directa entre inmigración y criminalidad —la mayoría de los inmigrantes no delinque y las tasas varían según nacionalidad, edad y condiciones socioeconómicas—, este discurso resuena con fuerza entre sectores afectados por el desempleo, salarios bajos e inseguridad percibida.

En muchos distritos donde hay mayor presencia de inmigración irregular, VOX ha logrado crecer gracias a tres ideas clave:

Establecimiento de cupos más restrictivos.

Expulsión rápida para aquellos que cometen delitos.

Acceso preferente para nacionales en ayudas públicas y vivienda.

La encuesta realizada por 20minutos refleja claramente esta división: el rechazo hacia la regularización aumenta notablemente entre votantes de VOX y se mantiene elevado en quienes apoyan al PP, mientras disminuye en el centro político y parte del electorado más moderado dentro de la izquierda.

Inmigrantes hispanoamericanos frente a magrebíes: una preferencia complicada

En las discusiones grupales y en el debate público emerge una tendencia clara: hay mayor tolerancia hacia inmigrantes procedentes de Hispanoamérica que hacia aquellos provenientes del Magreb o países con mayoría musulmana.

Las razones más comunes son:

Compartir idioma y ciertas referencias culturales con muchos latinoamericanos.

Percepción de menor “choque cultural” respecto a valores cotidianos.

Desconfianza hacia colectivos asociados mediáticamente al terrorismo islamista o bandas juveniles, aunque estos problemas afecten solo a una minoría.

Esta preferencia no se traduce necesariamente en políticas oficiales diferenciadas; sin embargo, sí alimenta discursos que promueven un estereotipo del “inmigrante bueno” (hispanoamericano, integrado, trabajador) frente al “inmigrante problemático” (magrebí, musulmán asociado con inseguridad), una simplificación nada útil para fomentar un debate constructivo.

La inmigración ilegal como factor determinante en las urnas

Con una economía creciendo por debajo del potencial esperado y una inflación que sigue afectando seriamente los bolsillos ciudadanos, la inmigración se ha convertido en un elemento electoral crucial:

En las campañas nacionales, se centra la atención en el número total de llegadas e iniciativas como la regularización.

En elecciones municipales y autonómicas, prevalecen temas como seguridad ciudadana, convivencia barrial e acceso a vivienda y servicios.

La regularización propuesta por Sánchez llega justo cuando muchos ciudadanos sienten que están compitiendo por recursos limitados. Por ello, lemas como “los españoles primero” resuenan profundamente; aunque las soluciones planteadas resulten simplistas ante problemas mucho más complejos.

Mientras el Gobierno insiste en que sacar del limbo legal a cientos de miles de trabajadores reducirá fraudes fiscales e incrementará las contribuciones al sistema público, hay quienes solo ven riesgos económicos y pérdida del control ante esta medida. Esta tensión será decisiva para muchos votos durante los próximos años; no solo dentro del ámbito español.

Así comienza una batalla para determinar quién protege mejor los intereses internos frente a influencias externas. Y esta regulación es solo un primer aviso.