La trama Zapatero crece y desnuda el bulo del ‘Gobierno más limpio’: seis exministros suyos salpicados por el escándalo

La controversia que rodea a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero ha resurgido con fuerza en el debate público. Una reciente investigación ha señalado a al menos seis exministros de su mandato en La Moncloa, vinculándolos con operaciones comerciales en China, Venezuela y diversas naciones de África, todo esto en un entorno político ya de por sí muy polarizado.

De acuerdo con lo revelado por The Objective en un exhaustivo informe sobre la conocida como trama de Zapatero, que estalló con el ‘caso Plus Ultra’, desvela que antiguos altos cargos del PSOE habrían estado involucrados en estructuras societarias y mediaciones empresariales que habrían obtenido beneficios gracias a sus contactos internacionales establecidos durante su tiempo en el Gobierno, así como tras dejarlo.

La atención se centra especialmente en exresponsables de áreas económicas, defensa y relaciones exteriores. De confirmarse, derribaría el relato impulsado por Ferraz de que el Gobierno de Zapatero estaba libre de corrupción y que era el más limpio de la historia.

Seis exministros en el punto de mira

El reportaje señala que dentro de esta supuesta red se encuentran seis exministros de la era Zapatero, destacando nombres como Miguel Sebastián, José Bono y Miguel Ángel Moratinos, José Blanco, Magdalena Álvarez y Beatriz Corredor. Todos ellos han desempeñado roles fundamentales:

Miguel Sebastián : fue ministro de Industria, Turismo y Comercio, tuvo un papel relevante en la política energética y en la internacionalización de empresas españolas.

: fue ministro de Industria, Turismo y Comercio, tuvo un papel relevante en la política energética y en la internacionalización de empresas españolas. José Bono : exministro de Defensa y expresidente del Congreso, cuenta con una notable influencia institucional y conexiones tanto militares como empresariales. Sus publicaciones en redes sociales haciendo ostentación de su tren de vida no dejan indiferente a nadie.

: exministro de Defensa y expresidente del Congreso, cuenta con una notable influencia institucional y conexiones tanto militares como empresariales. Sus publicaciones en redes sociales haciendo ostentación de su tren de vida no dejan indiferente a nadie. Miguel Ángel Moratinos : ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, ha estado muy activo tras su salida del Gobierno en foros internacionales y misiones diplomáticas.

: ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, ha estado muy activo tras su salida del Gobierno en foros internacionales y misiones diplomáticas. José Blanco : Fue su secretario de Organización en el PSOE y posteriormente ministro de Fomento. Es el fundador de la agencia de lobby Acento, junto con el exministro del PP Alfonso Alonso, la agencia fue instrumental para que Huawei consiguiera establecer su red 5G en España -operación impulsada por ZP- pese a las críticas de la Unión Europea, EE.UU.,

: Fue su secretario de Organización en el PSOE y posteriormente ministro de Fomento. Es el fundador de la agencia de lobby Acento, junto con el exministro del PP Alfonso Alonso, la agencia fue instrumental para que Huawei consiguiera establecer su red 5G en España -operación impulsada por ZP- pese a las críticas de la Unión Europea, EE.UU., Magdalena Álvarez : ministra de Fomento entre 2004 y 2009, formaba parte del Consejo de Cooperación y Desarrollo Económicos UE-China y aparece en las anotaciones del presunto testaferro del expresidente, Julio Martínez.

: ministra de Fomento entre 2004 y 2009, formaba parte del Consejo de Cooperación y Desarrollo Económicos UE-China y aparece en las anotaciones del presunto testaferro del expresidente, Julio Martínez. Beatriz Corredor: ministra de Vivienda de 2008 a 2010 y que desde 2020 ocupa la presidencia de Red Eléctrica y que es responsable última del apagón, aparece como receptora de uno de los informes elaborados por la sociedad Análisis Relevante.

El informe vincula a estos antiguos miembros del Ejecutivo con una red de relaciones empresariales y consultorías que habrían operado en sectores sensibles como energía, infraestructuras, telecomunicaciones o materias primas, especialmente en mercados complicados como China, Venezuela o diferentes países africanos.

Negocios en China, Venezuela y África

Los escenarios internacionales mencionados no son casualidad. La investigación detalla cómo varios ex altos cargos de los gobiernos de Zapatero, tras dejar sus cargos, se integraron en consejos asesores, consultorías o empresas con intereses específicos en África, China y Venezuela.

En el país asiático destacan proyectos relacionados con energía, tecnología y grandes contratos industriales.

En Venezuela, son llamativas sus operaciones desarrolladas en medio de una terrible crisis política y económica desatada por la dictadura chavista donde su interlocución con sus amigos Delcy y Jorge Rodríguez tenían un valor añadido.

Por su parte, en el continente africano se investigan los contratos vinculados a recursos naturales, infraestructuras y logística, especialmente en naciones con marcos regulatorios débiles y gran dependencia de la mediación política.

Este entramado internacional aviva las sospechas desde sectores críticos que sugieren que muchas oportunidades habrían sido facilitadas por la experiencia adquirida durante su paso por el Gobierno y las redes de contactos construidas entonces.

Zapatero, su legado y el uso político del pasado

La figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a cobrar protagonismo recientemente por diversas razones: su papel durante el diálogo con Venezuela, su apoyo público al actual Gobierno y su participación activa en foros internacionales. La aparición recurrente de exministros vinculados a investigaciones sobre negocios internacionales refuerza las teorías que sostienen que alrededor de sus gobiernos existió una red influyente aún activa.

Al mismo tiempo, queda claro el uso del pasado reciente como herramienta política. Para la oposición y parte del ecosistema mediático conservador, las acusaciones contra exministros socialistas sirven para socavar la credibilidad del actual Ejecutivo, conectando decisiones pasadas con negocios posteriores e influyendo así sobre la situación económica del país.

Desde círculos cercanos al PSOE se argumenta que:

Muchos exministros actualmente llevan a cabo actividades privadas legales.

No hay evidencia judicial que respalde una estructura mafiosa o un esquema organizado para saquear.

La atención selectiva hacia la etapa zapaterista parece más una estrategia para desgastar al Gobierno actual que un análisis equilibrado sobre corrupción que también afecta a otros partidos políticos.

En este choque narrativo se libra otra batalla significativa: aquella relacionada con la confianza ciudadana hacia las instituciones políticas. Mientras las investigaciones periodísticas aportan pruebas concretas, el debate público oscila entre exigir responsabilidades claras y el peligro latente de convertir toda nuestra historia reciente en un campo minado lleno de sospechas permanentes.

La trama asociada a los exministros de Zapatero no solo aborda cuestiones sobre negocios o poder; también refleja cómo se entrelazan la memoria política con nuestro presente inmediato.

Fuentes: investigación realizada por The Objective acerca de la trama relacionada con Zapatero y los exministros implicados por sus negocios internacionales.