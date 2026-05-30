El frenazo inmobiliario ya está aquí: la vivienda se abarata en media España

La escena se repite en agencias de Valladolid, Valencia y muchas otras ciudades españolas: pisos que antes se vendían en días ahora acumulan visitas, contraofertas y bajadas de precio.

El impulso casi automático que caracterizó el mercado inmobiliario español durante los años posteriores a la pandemia se está desvaneciendo y los números empiezan a reflejarlo con claridad.

De acuerdo con los últimos datos de portales inmobiliarios y tasadoras, la vivienda ha comenzado a caer en alrededor de la mitad de las capitales españolas.

Valladolid encabeza el ajuste con un descenso cercano al 12% interanual, una cifra que hace pocos meses habría parecido inverosímil.

También caen Santa Cruz de Tenerife y otras ciudades medianas donde el esfuerzo para adquirir vivienda había superado claramente la capacidad salarial de sus habitantes.

Madrid: la excepción que confirma la regla

Mientras media España se enfría, Madrid sigue siendo el gran mercado resistente. El precio medio en la capital se sitúa en torno a los 5.286 euros por metro cuadrado, el más alto de España, con incrementos que aunque más moderados que en años anteriores siguen siendo positivos. La demanda de obra nueva en Madrid supera con creces la oferta disponible y los plazos de venta en los barrios más solicitados, Salamanca, Chamberí, Retiro o los municipios del corredor del Henares, siguen siendo cortos.

La explicación está en la combinación de factores que hacen de Madrid un mercado estructuralmente diferente: demanda laboral sostenida que atrae población de otras comunidades, escasez crónica de suelo finalista, inversión extranjera que no ha disminuido y una demografía en crecimiento que contrasta con el vaciamiento de otras zonas del país.

Sin embargo, incluso en Madrid empiezan a verse señales de moderación. El número de operaciones ha bajado y los compradores, especialmente los de primera vivienda, se enfrentan a un esfuerzo financiero que en muchos casos supera los diez años de salario bruto para acceder a una vivienda media en la capital.

La demanda se cansa: menos operaciones y más tiempo en el escaparate

Los datos oficiales confirman el enfriamiento. Entre enero y marzo se vendieron algo menos de 178.500 viviendas, una caída del 2,6% respecto al año anterior según el INE. La obra nueva ha sufrido un descenso del 5,3% en el trimestre y más del 10% solo en marzo. Los notarios registraron una caída del 4,7% interanual en compraventas durante marzo, mientras que el precio medio por metro cuadrado a nivel nacional todavía subía un 7%.

Es la paradoja actual del mercado: los precios en conjunto siguen subiendo pero las ventas caen porque los compradores han alcanzado su límite. Tres obstáculos se acumulan simultáneamente: tipos de interés más altos que encarecen las hipotecas, precios máximos históricos en muchas ciudades y salarios que no crecen al mismo ritmo que el coste del metro cuadrado.

Aproximadamente el 14% de las viviendas disponibles han rebajado su precio mientras estaban anunciadas, tres puntos más que hace un año. Uno de cada diez propietarios admite haber tenido que ajustar su precio para cerrar la venta. La psicología del mercado está cambiando: los compradores vuelven a visitar con intención de negociar en lugar de con miedo a perder una oportunidad en pocas horas.

El alquiler: sin alivio a la vista

Si en la compra se empieza a ver cierta moderación en parte del territorio, el mercado del alquiler no muestra señales equivalentes. El precio medio del alquiler en España se sitúa en torno a los 15 euros por metro cuadrado a nivel nacional, pero esa cifra oculta una realidad mucho más dura en las grandes ciudades.

En Madrid y Barcelona el metro cuadrado en alquiler supera los 22-23 euros, lo que convierte el acceso al arrendamiento en un problema estructural especialmente grave para los jóvenes y las rentas medias y bajas. En Madrid, el precio medio de un piso de dos habitaciones en alquiler en los barrios más demandados supera con frecuencia los 1.500 euros mensuales, cifra que consume más del 40% del salario neto de un trabajador con salario medio en la comunidad.

Los incrementos anuales en el alquiler en comunidades como Andalucía, la Comunitat Valenciana y las islas se sitúan en torno al 9-10%, muy por encima de la inflación general y de la evolución de los salarios. La combinación de escasa oferta, regulación que desincentiva en algunos casos poner pisos en el mercado y demanda sostenida por quienes no pueden acceder a la compra crea una presión que no tiene visos de resolverse a corto plazo.

Lo que puede pasar ahora

Los economistas no anticipan un desplome generalizado sino un ajuste silencioso: caídas notables en mercados sobrecalentados como Valladolid o determinadas ciudades medianas, y subidas mínimas o estancamiento donde la oferta sigue siendo estructuralmente escasa, como Madrid o San Sebastián.

Los tres factores que determinarán la evolución son la trayectoria de los tipos de interés y las condiciones hipotecarias, la reacción de la oferta de obra nueva ante el parón actual y las políticas públicas de vivienda en las grandes ciudades, cuyo impacto real en los precios sigue siendo objeto de debate entre los especialistas.

Si las caídas visibles en Valladolid, Valencia o Santa Cruz de Tenerife se extienden hacia otros mercados en tensión, España habrá entrado definitivamente en una fase nueva del ciclo inmobiliario. El fin del crecimiento sin límites y el inicio de una etapa más reflexiva donde quien mejor conozca su mercado local tendrá ventaja tanto para comprar como para vender.