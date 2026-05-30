Los informes ‘filfa’ de Zapatero: medio millón por copiar a Bruselas y decir memeces sobre Yolanda Díaz, PP y VOX

Hay un patrón en la izquierda española que se repite con una regularidad que ya no sorprende a nadie.

Juan Carlos Monedero cobró 425.000 euros de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua por unos informes de asesoría política al régimen chavista que los fiscales consideraron trabajo no declarado y que generaron uno de los primeros escándalos de Podemos.

Ahora le toca el turno a José Luis Rodríguez Zapatero, con la misma estructura, el mismo mecanismo y el mismo desparpajo: informes de escaso o nulo valor real, cantidades desorbitadas y un presunto testaferro que hace de intermediario para que el dinero llegue a destino sin demasiadas preguntas.

Según una exclusiva del periodista Carlos Cuesta publicada en Libertad Digital, la firma del testaferro Julio «Julito» Martínez habría desembolsado hasta 730.000 euros a la familia del expresidente por una mezcla de informes «globales» y su posterior maquetación.

Zapatero habría recibido personalmente alrededor de 500.000 euros por esos documentos, que él mismo presentó como poseedores de un «valor estratégico incalculable».

Lo que los informes contienen en realidad

El contenido de esos trabajos, parcialmente difundido, dista tanto del valor estratégico proclamado que resulta difícil no ver en ellos exactamente lo que el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional describe: coartada documental para justificar pagos exorbitantes.

Algunos informes apenas alcanzan el folio y medio y contienen nueve párrafos sobre inteligencia artificial o el avance legislativo de la UE en esa materia. Otros son reproducciones mal hechas de páginas oficiales, incluyendo textos literalmente copiados de la propia Unión Europea sin elaboración ni valor añadido alguno. Varios presentan predicciones políticas que han resultado completamente erróneas.

Uno de los documentos, enfocado en el futuro político de España, afirmaba que «el destino de Yolanda Díaz puede ser definitivo para nuestro país», presentado como una gran revelación estratégica. Hoy Díaz ha anunciado su salida de la política nacional tras una legislatura de irrelevancia creciente y casi medio centenar de viajes internacionales que sus propios aliados le han reprochado. La profecía estratégica de 500.000 euros no acertó ni en eso.

En otro informe se sostenía que el «efecto Ayuso» podría transformarse en el principal riesgo para el PP y que VOX estaba «estabilizado» con una tendencia «no al alza». Ayuso se ha convertido en el activo más valioso del PP a nivel nacional. VOX sigue gobernando en comunidades autónomas e influyendo en los debates nacionales. El estratega cobró medio millón y no acertó una.

La trama detrás de los informes

El problema no es solo la calidad de los documentos. Es la estructura que hay detrás. El juez Calama describe en el caso Plus Ultra una trama «estructuralmente organizada», supuestamente liderada por Zapatero, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos mediante tráfico de influencias.

El auto judicial señala que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros a través de varias empresas relacionadas con la trama, mientras que su entorno habría ingresado cerca de 1,95 millones en total. Otras investigaciones apuntan a un entramado de hasta 39 empresas repartidas en siete países: sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ocultar el origen y destino del dinero.

Los informes estratégicos son en ese contexto exactamente lo que fueron los informes de Monedero para el chavismo: el papel que justifica el pago. La diferencia es que Monedero asesoraba a regímenes extranjeros y Zapatero facturaba en España a través de un empresario cuya firma aparece en el centro de la investigación sobre el rescate irregular de Plus Ultra.

«Julito» Martínez: el nexo que lo conecta todo

Julio Martínez, el «Julito» que aparece en el sumario de Plus Ultra, es el mismo empresario al que Zapatero vendió una casa en 2011, el año en que dejó La Moncloa, sin haber explicado esa transacción adecuadamente ante el Senado. Es el mismo que aparece vinculado a los pagos por los informes. Y es el mismo cuyo entorno conecta con los movimientos financieros detectados en Suiza, Gibraltar, Montenegro, Reino Unido y Mauricio que el juez investiga como posible blanqueo.

Cuando la comisión Koldo le preguntó por su relación con Martínez, Zapatero dijo que era principalmente una relación de «actividades deportivas».

730.000 euros por informes de folio y medio copiados de la web de la UE no suena exactamente a actividad deportiva.

La imagen que queda

Zapatero fue el presidente que proclamó que «el socialista que tiene dinero no es socialista». El que prohibió aceptar regalos a su Gobierno. El que aprobó el Código de Buen Gobierno sobre transparencia patrimonial.

Ese mismo hombre es hoy el primer expresidente imputado de la democracia española, con una caja fuerte llena de joyas en su despacho oficial pagado por el Estado, con casi dos millones de euros recibidos a través de empresas vinculadas a una trama de tráfico de influencias y con unos informes que valen lo que valen: el precio de una coartada.

Monedero al menos asesoraba a países que creían en lo que hacían.

Los informes de Zapatero no parecen haber convencido ni a quienes los encargaron.

Las diez claves del caso Zapatero:

El caso Plus Ultra ha dejado de ser el escándalo del rescate irregular de una aerolínea venezolana para convertirse en algo más grande y más grave: el caso Zapatero. El expresidente está formalmente imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Declarará ante el juez el 17 y 18 de junio. Estas son las diez claves para entender lo que hay detrás.