Los informes ‘filfa’ de Zapatero: medio millón por copiar a Bruselas y decir memeces sobre Yolanda Díaz, PP y VOX

Hay un patrón en la izquierda española que se repite con una regularidad que ya no sorprende a nadie.
Juan Carlos Monedero cobró 425.000 euros de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua por unos informes de asesoría política al régimen chavista que los fiscales consideraron trabajo no declarado y que generaron uno de los primeros escándalos de Podemos.
Ahora le toca el turno a José Luis Rodríguez Zapatero, con la misma estructura, el mismo mecanismo y el mismo desparpajo: informes de escaso o nulo valor real, cantidades desorbitadas y un presunto testaferro que hace de intermediario para que el dinero llegue a destino sin demasiadas preguntas.
Según una exclusiva del periodista Carlos Cuesta publicada en Libertad Digital, la firma del testaferro Julio «Julito» Martínez habría desembolsado hasta 730.000 euros a la familia del expresidente por una mezcla de informes «globales» y su posterior maquetación.
Zapatero habría recibido personalmente alrededor de 500.000 euros por esos documentos, que él mismo presentó como poseedores de un «valor estratégico incalculable».
Lo que los informes contienen en realidad
El contenido de esos trabajos, parcialmente difundido, dista tanto del valor estratégico proclamado que resulta difícil no ver en ellos exactamente lo que el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional describe: coartada documental para justificar pagos exorbitantes.
Algunos informes apenas alcanzan el folio y medio y contienen nueve párrafos sobre inteligencia artificial o el avance legislativo de la UE en esa materia. Otros son reproducciones mal hechas de páginas oficiales, incluyendo textos literalmente copiados de la propia Unión Europea sin elaboración ni valor añadido alguno. Varios presentan predicciones políticas que han resultado completamente erróneas.
Uno de los documentos, enfocado en el futuro político de España, afirmaba que «el destino de Yolanda Díaz puede ser definitivo para nuestro país», presentado como una gran revelación estratégica. Hoy Díaz ha anunciado su salida de la política nacional tras una legislatura de irrelevancia creciente y casi medio centenar de viajes internacionales que sus propios aliados le han reprochado. La profecía estratégica de 500.000 euros no acertó ni en eso.
En otro informe se sostenía que el «efecto Ayuso» podría transformarse en el principal riesgo para el PP y que VOX estaba «estabilizado» con una tendencia «no al alza». Ayuso se ha convertido en el activo más valioso del PP a nivel nacional. VOX sigue gobernando en comunidades autónomas e influyendo en los debates nacionales. El estratega cobró medio millón y no acertó una.
La trama detrás de los informes
El problema no es solo la calidad de los documentos. Es la estructura que hay detrás. El juez Calama describe en el caso Plus Ultra una trama «estructuralmente organizada», supuestamente liderada por Zapatero, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos mediante tráfico de influencias.
El auto judicial señala que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros a través de varias empresas relacionadas con la trama, mientras que su entorno habría ingresado cerca de 1,95 millones en total. Otras investigaciones apuntan a un entramado de hasta 39 empresas repartidas en siete países: sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ocultar el origen y destino del dinero.
Los informes estratégicos son en ese contexto exactamente lo que fueron los informes de Monedero para el chavismo: el papel que justifica el pago. La diferencia es que Monedero asesoraba a regímenes extranjeros y Zapatero facturaba en España a través de un empresario cuya firma aparece en el centro de la investigación sobre el rescate irregular de Plus Ultra.
«Julito» Martínez: el nexo que lo conecta todo
Julio Martínez, el «Julito» que aparece en el sumario de Plus Ultra, es el mismo empresario al que Zapatero vendió una casa en 2011, el año en que dejó La Moncloa, sin haber explicado esa transacción adecuadamente ante el Senado. Es el mismo que aparece vinculado a los pagos por los informes. Y es el mismo cuyo entorno conecta con los movimientos financieros detectados en Suiza, Gibraltar, Montenegro, Reino Unido y Mauricio que el juez investiga como posible blanqueo.
Cuando la comisión Koldo le preguntó por su relación con Martínez, Zapatero dijo que era principalmente una relación de «actividades deportivas».
730.000 euros por informes de folio y medio copiados de la web de la UE no suena exactamente a actividad deportiva.
La imagen que queda
Zapatero fue el presidente que proclamó que «el socialista que tiene dinero no es socialista». El que prohibió aceptar regalos a su Gobierno. El que aprobó el Código de Buen Gobierno sobre transparencia patrimonial.
Ese mismo hombre es hoy el primer expresidente imputado de la democracia española, con una caja fuerte llena de joyas en su despacho oficial pagado por el Estado, con casi dos millones de euros recibidos a través de empresas vinculadas a una trama de tráfico de influencias y con unos informes que valen lo que valen: el precio de una coartada.
Monedero al menos asesoraba a países que creían en lo que hacían.
Los informes de Zapatero no parecen haber convencido ni a quienes los encargaron.
Las diez claves del caso Zapatero:
El caso Plus Ultra ha dejado de ser el escándalo del rescate irregular de una aerolínea venezolana para convertirse en algo más grande y más grave: el caso Zapatero. El expresidente está formalmente imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Declarará ante el juez el 17 y 18 de junio. Estas son las diez claves para entender lo que hay detrás.
- 1. Un rescate de 53 millones que no se han devuelto. En marzo de 2021, en plena pandemia, el Gobierno de Sánchez aprobó el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas a través del fondo gestionado por la SEPI. La aerolínea era pequeña, tenía pérdidas previas a la pandemia, cientos de reclamaciones de clientes y operaba casi exclusivamente rutas a Venezuela. Desde el primer momento la oposición preguntó por qué una compañía de ese perfil recibía una de las ayudas más grandes del fondo. Los 53 millones siguen sin devolverse.
- 2. La conexión venezolana. Plus Ultra tenía vínculos financieros con el régimen de Nicolás Maduro. Su propio plan de viabilidad preveía destinar parte del rescate público a pagar deudas de combustible a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, antes de devolver nada al Estado español. La investigación ha aflorado además presuntos negocios de petróleo, oro y cobalto entre Venezuela y China, así como movimientos relacionados con los fondos de ayuda humanitaria venezolanos. En los documentos registrados a las hijas de Zapatero apareció el proyecto Oro Azul, vinculado a una mina de extracción de cobalto en Venezuela que los opositores chavistas llevan años atribuyendo a Zapatero como regalo de Maduro por sus gestiones en favor del régimen.
- 3. El papel de Zapatero. El juez José Luis Calama no sitúa a Zapatero como un asesor externo tangencial sino como la pieza central de la trama: el «liderazgo no visible» de una estructura organizada para obtener beneficios mediante tráfico de influencias ante el Gobierno de Sánchez. La investigación sostiene que usó sus contactos políticos para conseguir el rescate, que cobró por ello y que ese dinero se ocultó a través de una red de empresas sin actividad real. Zapatero se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuya reunión con el expresidente habría sido clave para aplazar una deuda de la aerolínea con el Estado que le impedía acceder al rescate.
- 4. La investigación. El sumario tiene aproximadamente 4.000 páginas, analiza 40 empresas, investiga a 60 personas y recoge 174 transferencias detectadas hacia el entorno del expresidente entre 2020 y 2025 por un valor total aproximado de 2,6 millones de euros. El juez Calama levantó el secreto de las actuaciones el 19 de mayo y citó a Zapatero a declarar como investigado. La instrucción sigue abierta.
- 5. Los delitos imputados. Zapatero está acusado de tres presuntos delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El juez le sitúa como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada» orientada a obtener beneficios mediante intermediación ante instancias públicas. En términos directos: usó sus contactos para conseguir el rescate, cobró por ello y lo ocultó con documentación falsa.
- 6. El rastro del dinero. En el centro de la operativa está Análisis Relevante, la consultora que contrató a Zapatero y a sus hijas. Detrás figura su presunto testaferro, Julio «Julito» Martínez. La empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, habría recibido alrededor de 240.000 euros por supuestos «servicios de marketing». Otras sociedades implicadas incluyen Sofgestor, Inteligencia Prospectiva, Caletón Consultores y Voli Analítica. La investigación sostiene que muchas de ellas carecían de actividad económica real y servían para justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios. La UDEF denomina a toda esta estructura «Finance Boutique».
- 7. La dimensión internacional. En 2024, Francia y Suiza enviaron solicitudes de cooperación judicial porque investigaban una red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos con movimientos relacionados con Plus Ultra. El juez Calama ha dictado cuatro órdenes internacionales de detención. La trama desplegó su red en Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos, con cuentas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio. En Dubái esperaban hacer negocios de «amarillo», es decir, oro, con «los del desierto».
- 8. Las joyas de la caja fuerte. En el registro a la oficina de Zapatero en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, la UDEF encontró 103 joyas y relojes en una caja fuerte. Algunas aparentan tener diamantes, zafiros y esmeraldas con valor potencialmente millonario. No están tasadas oficialmente. La secretaria del expresidente dijo que provienen de herencias y regalos en viajes. El hallazgo se produce seis meses después de la detención del presunto testaferro, tiempo suficiente para que Zapatero hubiera podido ocultar lo más comprometedor si el joyero era aún mayor.
- 9. El impacto sobre el Gobierno. Ningún miembro del Gobierno de Sánchez está imputado, pero la pregunta de fondo permanece: ¿hubo cargos del Ejecutivo que facilitaron el rescate por presión política? El auto describe a Zapatero como «liderazgo no visible» cuya influencia operó a través de terceros dentro de la Administración. La causa tiene además vínculos documentales con el caso Koldo, con conexiones entre personas investigadas en ambas tramas.
- 10. Lo que viene. Zapatero declarará ante el juez los días 17 y 18 de junio, tras haberse pospuesto la fecha inicial del 2 de junio. Es la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente queda formalmente imputado. El juzgado ha autorizado a la UDEF el acceso al correo electrónico oficial del expresidente y de sus hijas. Su presunto testaferro ha cambiado recientemente de abogado, lo que según algunas fuentes podría indicar una aproximación a la Fiscalía Anticorrupción para negociar un acuerdo a cambio de aportar información que podría complicar aún más la situación de Zapatero.