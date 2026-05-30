Pablo Iglesias y la cúpula de Unidas Podemos también apoyaron, en el Consejo de Ministros, el rescate fraudulento de Plus Ultra

Hay una pregunta que nadie en el Gobierno Sánchez quiere responder y que debería formularse en voz alta en el Congreso: ¿qué sabían exactamente Pablo Iglesias y los cinco ministros de Unidas Podemos sobre el rescate de Plus Ultra cuando levantaron la mano para aprobarlo? ¿Y qué obtuvieron a cambio?

Porque el acta del Consejo de Ministros que aprobó los 53 millones de euros para la aerolínea en marzo de 2021 no deja margen para la coartada de la ignorancia.

La decisión fue aprobada colectivamente, sin objeciones significativas, con el voto favorable de todo el gabinete incluidos Iglesias, Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Ione Belarra e Irene Montero.

No fue una imposición unilateral de Sánchez. Fue una decisión de gobierno en la que Podemos participó de forma activa y necesaria.

Si el dinero público fue mal utilizado, si parte de esos 53 millones acabó en cuentas opacas en Suiza, Gibraltar, Montenegro, Reino Unido y Mauricio, si la aerolínea incumplía los requisitos de su propia normativa cuando fue rescatada y si el juez sospecha que hasta 16 millones pudieron desviarse hacia una estructura de blanqueo, entonces Iglesias y sus compañeros de gabinete no son espectadores inocentes de esa operación.

Son cómplices activos y necesarios de la estafa al contribuyente español. Y deben dar cuentas.

Nos hemos adelantado… ¡Ya tenéis la canción del verano! ☀️😎 Y no creo que a Pedro Sánchez o al PSOE le haga mucha gracia… 😏 pic.twitter.com/gLKSXkch1c — Los Meconios (@LosMeconios) May 8, 2026

Lo que el acta del Consejo revela

El documento, recogido por El Debate, describe una aprobación ágil y sin debate relevante. En marzo de 2021, el Gobierno de Sánchez autorizó 53 millones de euros para Plus Ultra a través del SEPI, el organismo público de participaciones industriales, contraviniendo según el expediente y la causa judicial los requisitos establecidos por su propia normativa de rescates.

La aerolínea hispano-venezolana con vínculos documentados con el régimen de Maduro no cumplía los criterios de viabilidad que la normativa exigía. Los técnicos del SEPI habían expresado dudas. Y aun así, el Consejo de Ministros aprobó el rescate sin objeciones.

Esa unanimidad es la que convierte a todos los ministros presentes en responsables políticos de lo que vino después. No solo Sánchez. No solo Zapatero, cuyo entorno económico aparece mencionado en varias informaciones recientes sobre la trama. También Iglesias y los suyos, que votaron sí sin que conste que nadie preguntara lo que había que preguntar.

El rastro del dinero

La investigación judicial ha ido mucho más allá de la legalidad del rescate inicial. El juez sospecha que parte de los fondos terminó en un complejo circuito financiero internacional con transferencias hacia sociedades vinculadas al entorno de la aerolínea y gestores activos en múltiples jurisdicciones de escasa transparencia.

La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción han detectado al menos 2,5 millones de euros en cuentas opacas, elevando a casi 16 millones la suma que el juez sospecha pudo desviarse hacia una estructura diseñada para el blanqueo mediante sociedades pantalla y préstamos ficticios. El sumario describe movimientos en Suiza, Gibraltar, Montenegro, Reino Unido y Mauricio: una arquitectura financiera diseñada específicamente para hacer imposible seguir el rastro del dinero público español.

Plus Ultra, mientras tanto, no ha devuelto el capital recibido. Solo ha pagado intereses mientras negocia un nuevo calendario de pagos. Los 53 millones del contribuyente español siguen sin reintegrarse.

La presión política que se acumula

VOX ha anunciado acciones legales contra el SEPI por el rescate. El PP ha solicitado formalmente revisar el expediente y las decisiones que lo posibilitaron. La investigación judicial sigue desentrañando conexiones en varios países y múltiples sociedades con preguntas que la causa no ha cerrado.

Lo que ninguna de esas iniciativas ha formulado todavía con la claridad que merece es la pregunta sobre Podemos. El partido que se presentó durante años como la alternativa a la corrupción del bipartidismo, que construyó su identidad política sobre la denuncia de los rescates bancarios y la defensa del dinero público frente a los de siempre, votó a favor de un rescate irregular a una aerolínea venezolana sin hacer las preguntas que cualquier oposición responsable habría hecho.

¿Fue ignorancia? ¿Fue negligencia? ¿O fue algo peor?

Iglesias y sus exministros deben una explicación pública sobre qué sabían, qué preguntaron y qué obtuvieron cuando levantaron la mano en aquel Consejo de Ministros de marzo de 2021. La complicidad en una estafa al contribuyente no se mitiga por haber cambiado de partido o de cargo desde entonces.

El dinero público es de todos los españoles. También de los que votaron a Podemos creyendo que iban a defenderlo.