El plan de Sánchez para que los jubilados se conviertan en autónomos: un parche fiscal ante el invierno demográfico

La situación es preocupante: un sistema de pensiones al borde del colapso, una Seguridad Social con un déficit histórico y un Gobierno que alienta a los jubilados a reintegrarse al mercado laboral como autónomos para aliviar las arcas públicas. Este no es un simple cambio de dirección, sino un claro reflejo de la tensión que atraviesa el modelo actual.

Recientemente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha presentado modificaciones que permiten a los pensionistas compaginar parte de su pensión con actividades por cuenta propia, siguiendo la línea de la conocida como jubilación flexible y la jubilación activa. La propuesta se promociona como una forma de “mayor libertad” para aquellos que deseen continuar trabajando. Sin embargo, detrás de esta idea hay una clara intención: incrementar los ingresos de la Seguridad Social y posponer la jubilación total en un momento en que el país enfrenta su invierno demográfico.

Cómo se busca convertir a los jubilados en nuevos cotizantes

La reforma recientemente aprobada en el Consejo de Ministros permite a aquellos ya jubilados reincorporarse al mercado laboral como autónomos, percibiendo una parte de su pensión y facturando simultáneamente. Anteriormente, esta compatibilidad era mucho más restringida y se centraba en trabajos por cuenta ajena.

Las principales características del nuevo esquema propuesto por el Gobierno son:

Un jubilado puede reinsertarse en el trabajo y compaginar su pensión con ingresos como autónomo.

Se amplía hasta el 80% de una jornada ordinaria el tiempo máximo que puede dedicarse bajo esta modalidad.

Se establecen incentivos: quienes retrasen su jubilación o combinen trabajo y pensión podrían recibir hasta un 25% más en su prestación.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca que más pensionistas permanezcan activos en el circuito productivo, aunque sea parcialmente.

A su vez, recientes decisiones del Tribunal Supremo han facilitado el marco legal para estos trabajos: ahora permiten que un jubilado ejerza actividades por cuenta propia sin necesidad de inscribirse en el RETA, siempre que sus ingresos netos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto presenta varias implicaciones:

Si los ingresos netos están por debajo del SMI (aproximadamente 16.500 euros anuales en 2025), el jubilado puede conservar la totalidad de su pensión sin tener que cotizar como autónomo.

Si supera este umbral, entra en juego la jubilación activa o flexible, lo cual implica obligación de cotización y ajustes en la pensión.

La Seguridad Social obtiene así una nueva vía de cotización cuando el pensionista sobrepasa el SMI y se registra en el RETA.

Todo esto coincide con una crítica recurrente desde algunos medios económicos hacia el Gobierno, quienes destacan cómo este anima a los jubilados a convertirse en autónomos ante la crisis de la Seguridad Social, presentándolo como una solución “moderna” a un problema antiguo.

Una Seguridad Social que pasa del superávit a un gran déficit

El contexto financiero resulta crucial. En solo dos décadas, la Seguridad Social ha pasado de estar en superávit a depender enormemente de transferencias estatales y deuda acumulada. Algunos datos recientes son reveladores:

En 2005 registró un superávit cercano a los 6.500 millones de euros.

Actualmente presenta un déficit contable próximo a los 70.000 millones si se excluyen las transferencias estatales, según estimaciones de Fedea .

. La deuda del organismo ya supera los 130.000 millones de euros, a pesar del relleno parcial del Fondo de Reserva.

Este deterioro no es fruto del azar; responde a tres tendencias interrelacionadas:

Un envejecimiento acelerado de la población.

Más años recibiendo pensiones debido al aumento en la esperanza de vida.

Mejores cuantías en las pensiones, vinculadas a la inflación.

Con este panorama, la idea de que los jubilados se “reciclen” como autónomos parece más un parche para generar ingresos adicionales que una solución estructural.

Invierno demográfico: menos trabajadores y más pensionistas

España se encuentra inmersa en un invierno demográfico que pone en jaque la viabilidad del Estado del bienestar. Los indicadores apuntan hacia esta misma dirección:

La tasa de fertilidad ronda 1,2 hijos por mujer, muy lejos del mínimo necesario para asegurar el reemplazo generacional (2,1).

Cada generación es aproximadamente un 40% más pequeña que la anterior.

Menos de 350.000 niños nacen anualmente cuando serían necesarios unos 600.000 para mantener el equilibrio poblacional.

El 75% de los hogares españoles ya no tiene niños; solo uno entre cuatro cuenta con menores a cargo.

A esto se suma lo señalado por la OCDE, quien prevé que para 2060 podría haber una reducción aproximada del 30% en la población activa, registrando así uno de los mayores descensos respecto al resto de países miembros. El resultado es preocupante:

Menos cotizantes sosteniendo a más pensionistas.

Mayor presión sobre impuestos y deuda.

Aumento del deseo por prolongar formal o informalmente la vida laboral entre jubilados.

Si el futuro laboral descansa sobre una base cada vez más estrecha, cada trabajador activo deberá afrontar una carga fiscal mayor. Por eso mismo, el Gobierno intenta ampliar esa población “semi-activa”, buscando alternativas mediante jubilaciones flexibles y actividades como autónomo.

La promesa fallida: ¿la inmigración pagará las pensiones?

Durante años se ha sostenido que la inmigración sería quien “pagará las pensiones”. Sin embargo, esta narrativa comienza a tambalearse ante análisis más profundos. Los datos recientes matizan esta afirmación:

La inmigración ha ayudado a mantener cierto crecimiento poblacional y mitigar el envejecimiento; sin embargo, requiere flujos constantes y crecientes de nuevos llegados para ser efectiva.

Según estudios citados por Funcas, este fenómeno no corrige por sí mismo el desequilibrio demográfico subyacente; lo amortigua temporalmente.

Es decir:

Si las tasas internas de natalidad continúan siendo mínimas,

si cada nueva generación española resulta considerablemente más pequeña,

y si muchos jóvenes bien formados deciden emigrar,

la inmigración acaba siendo solo un salvavidas temporal y no una base sólida para sostener nuestro sistema pensionario. Confiar ciegamente en que los inmigrantes —y aún más aquellos que llegan sin regularización— van a garantizar nuestras pensiones indefinidamente es simplista y alejado tanto de las cifras como del funcionamiento real del mercado laboral cada vez más tensionado.

¿Parche o cambio estructural?

La combinación entre un sistema deficitario, un invierno demográfico avanzado y expectativas poco realistas acerca de la inmigración explica por qué ahora el Gobierno dirige su mirada hacia los jubilados como nueva fuente potencial de cotizantes. Se abre así la posibilidad para quienes ya estaban retirados puedan volver al trabajo como autónomos con incentivos para su pensión y nuevas obligaciones fiscales al superar el SMI.

El mensaje oficial apela a “oportunidad” y “flexibilidad”, pero detrás hay una realidad cruda: hay menos jóvenes disponibles, más personas mayores y una Seguridad Social exhausta. Y cuando las cuentas no cuadran, parece evidente que lo que antes era una clara línea divisoria entre trabajo activo y jubilación está convirtiéndose rápidamente en una frontera difusa.