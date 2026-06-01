La España de Pedro Sánchez: familias en apuros mientras el presidente presume de récords macroeconómicos

El relato oficial sostiene que España avanza. Sin embargo, el verdadero termómetro, aquel que mide la realidad cotidiana—la nevera, la cuenta del banco y el recibo de la luz—indica algo muy diferente para la mayoría de los hogares.

Las encuestas más recientes pintan un panorama donde el crecimiento se siente ausente en las cocinas. Los salarios no alcanzan a igualar el ritmo de los precios y cada nuevo impuesto o subida en las tarifas energéticas se traduce en un ajuste silencioso: menos ocio, menos ropa, menos carne y pescado, y una creciente angustia a final de mes.

Un país que crece… sin que lo note el 98% de las familias

Un estudio realizado por Funcas sobre las finanzas de los hogares con hijos pequeños revela que el 98% de las familias estima que sus salarios han perdido poder adquisitivo, y una de cada dos reconoce que llega a fin de mes con dificultades.

Además:

Una de cada tres familias con niños afirma que su situación económica ha empeorado en el último año .

. Dos tercios consideran que la economía española está peor que hace doce meses , a pesar del crecimiento del PIB por encima de la media europea.

, a pesar del crecimiento del PIB por encima de la media europea. El 60% opina que estos tiempos son poco propicios para tener hijos.

Esto significa que el discurso optimista sobre la recuperación convive con una realidad doméstica mucho más dura. Funcas señala una “diferencia clara” en la presión económica que sienten las familias con hijos en comparación con otros grupos, quienes se ven especialmente afectados por la inflación y el incremento del coste de vida.

Al mismo tiempo, la Encuesta Financiera de las Familias pone de manifiesto el deterioro del patrimonio entre los más jóvenes. Desde que asumió el cargo Pedro Sánchez, la riqueza de los menores de 35 años ha disminuido un 34%, mientras que para quienes tienen entre 35 y 44 años ha caído un 15%; únicamente los mayores de 65 años han visto mejorar su situación. Así, esta llamada España de récords en empleo coexiste con una generación que ahorra poco, accede tarde a vivienda y enfrenta alquileres altos e inestables.

El crecimiento no entra por la puerta de casa

Los datos económicos sugieren un avance sostenido. Varios servicios de estudios prevén crecimientos del PIB alrededor del 2% para los próximos años, superando así a una Europa estancada.

Sin embargo, este progreso no se traduce en bienestar para la mayoría de los hogares. Hay múltiples factores que explican esta desconexión entre lo macroeconómico y lo cotidiano:

Salarios y precios

La inflación reciente ha mermado el poder adquisitivo más rápido que el aumento salarial. Como resultado, las familias han tenido que reorganizar sus prioridades: El gasto real en vivienda ha aumentado cerca del 9% desde 2018. El gasto en ropa ha disminuido un 10%, mientras que el destinado a alimentos y bebidas no alcohólicas ha caído un 6%. Los precios alimentarios han subido desmesuradamente, con incrementos acumulados del 38%, y productos como los huevos han visto aumentos superiores al 100%.

La inflación reciente ha mermado el poder adquisitivo más rápido que el aumento salarial. Como resultado, las familias han tenido que reorganizar sus prioridades: Más impuestos, menos margen

La presión fiscal ha alcanzado niveles récord, situándose alrededor del 37,9% del PIB—tres puntos más respecto a 2018. Las recientes reformas normativas han aportado miles de millones adicionales gracias a impuestos sobre energía y alimentación. Cada décima adicional recaudada implica menos dinero disponible para las familias ante nuevas subidas.

No es sorprendente entonces que un estudio de Funcas divulgado por The Objective, sobre las familias españolas al límite, revele una percepción predominante del deterioro económico incluso en un entorno oficial con “buenas perspectivas”.

Junio arranca con la luz y el gas más caros

Cuando un hogar ya navega en aguas turbulentas, cualquier cambio en la factura energética se siente como una tormenta. Y junio trae consigo un duro golpe al bolsillo: se acaba la rebaja fiscal aplicada a luz y gas.

Desde este mes:

El IVA de la electricidad vuelve al 21% , tras haber estado reducido.

vuelve al , tras haber estado reducido. El IVA del gas natural también regresa al 21%.

también regresa al 21%. El Impuesto Especial sobre la Electricidad sube desde el 0,5% hasta aproximadamente el 5%.

De acuerdo con estimaciones sectoriales:

La factura combinada por luz y gas podría encarecerse cerca del 15% para un consumidor medio.

podría encarecerse cerca del para un consumidor medio. La eliminación de las rebajas fiscales significará perder un ahorro mensual aproximado de unos 15-16 euros por hogar relacionado con recibos energéticos.

Lo curioso es que esta subida llega justo cuando ya se preveían incrementos en los precios: según datos del IPC, sin las rebajas fiscales, en abril la electricidad habría subido un 4,8% y el gas un 0,7%. Ahora, normalizado el IVA, el impacto será inmediato.

Por otro lado, algunas ayudas temporales se mantienen por ahora en cuanto a ciertos combustibles—con IVA reducido hasta finales de junio—pero sin garantías sobre su continuidad. Para aquellas familias dependientes del coche para desplazarse al trabajo o llevar a los niños al colegio, cada decisión fiscal puede traducirse en varios euros extra semanales.

Familias al límite en la España de Sánchez

El resultado es una imagen incómoda:

Una macroeconomía relativamente fuerte frente a otras naciones europeas.

Una política fiscal enfocada en aumentar recaudación mediante subidas impositivas y eliminación de ayudas.

Y unas familias donde el 98% siente cómo su capacidad adquisitiva disminuye; casi la mitad admite no llegar cómodamente a fin de mes.

Entre discursos triunfalistas y realidades cotidianas se abre una brecha difícilmente cerrable solo con buenos datos trimestrales sobre el PIB. Esta distancia se acortará cuando encender la luz o llenar la cesta del supermercado deje atrás ese pequeño sobresalto mensual.