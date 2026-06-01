Junio comienza con el aumento de la luz y el gas tras la eliminación de las rebajas fiscales

El mes arranca con un impacto directo en los bolsillos de los ciudadanos: la luz y el gas ven un incremento en su factura tras la eliminación de parte de las rebajas fiscales que se habían implementado en respuesta a la crisis energética provocada por el conflicto en Irán.

Desde este lunes, el IVA de la electricidad regresa al 21% y el impuesto especial sobre la electricidad se establece nuevamente en el 5%, un aumento considerable respecto al 0,5% anterior. Además, finaliza el alivio fiscal para el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña; aunque se mantiene la suspensión del impuesto a la generación que abonan las compañías eléctricas.

Este ajuste llega tras varios meses en los que el Estado había amortiguado parte del impacto en los suministros esenciales. Según datos publicados por 20minutos, sin esas rebajas, la factura de la luz habría experimentado un incremento del 4,8% en abril y la del gas natural apenas habría registrado una disminución del 0,7%.

Menos apoyo fiscal, más presión sobre precios

La eliminación de estas medidas ocurre en un contexto donde la inflación sigue siendo muy sensible a los precios energéticos. El avance del IPC durante mayo se mantuvo en un 3,2%, según Vozpópuli, respaldado por una contención tanto en electricidad como en alimentos.

Este dato es relevante porque junio podría marcar un cambio significativo si los costos energéticos vuelven a trasladarse con mayor fuerza a los precios finales. En otras palabras, no solo aumenta la factura del hogar por sí misma, sino también por su potencial efecto arrastre sobre otros bienes y servicios.

La referencia de 20minutos ilustra bien el alcance del ajuste: antes de las rebajas fiscales, la electricidad costaba un 4,3% menos y el gas un 9,6% menos. Sin ese apoyo, el aumento habría sido notablemente superior.

Carburantes: las ayudas se mantienen por ahora

En lo que respecta a los carburantes, no habrá cambios inmediatos. Las reducciones del IVA al 10%, así como la reducción al mínimo del impuesto especial sobre hidrocarburos y la devolución parcial del gasóleo profesional seguirán vigentes al menos hasta el 30 de junio.

Además, continúan las ayudas para agricultores y transportistas, junto con los descuentos reforzados del bono social eléctrico. El Gobierno está considerando si prorrogar alguna de estas medidas durante el verano; una decisión que aún está pendiente dentro del Ejecutivo.

Aquí surge una tensión doble: por un lado, la factura energética sigue siendo un riesgo para la inflación; por otro lado, mantener las ayudas implica un elevado coste fiscal. La Airef ha estimado que las rebajas al carburante impactan en unos 1.412 millones de euros.

Cambios vigentes desde hoy

Electricidad : El IVA sube al 21% y el impuesto especial se establece en 5%.

: El IVA sube al 21% y el impuesto especial se establece en 5%. Gas natural : Se elimina la rebaja fiscal aplicada hasta mayo.

: Se elimina la rebaja fiscal aplicada hasta mayo. Pellets, briquetas y leña : También pierden su alivio fiscal.

: También pierden su alivio fiscal. Carburantes : Las ayudas se mantienen hasta el 30 de junio.

: Las ayudas se mantienen hasta el 30 de junio. Debate político: El Gobierno evalúa si extender parte del paquete de medidas durante el verano.

Aspectos a seguir en las próximas semanas

La atención estará centrada en dos frentes importantes. Primero, cómo repercute el mercado mayorista el fin de las rebajas en los recibos domésticos. Segundo, si el Ejecutivo decide mantener apoyos selectivos o permitir que desaparezcan completamente en julio.

La evolución tanto de la inflación como del precio energético será crucial para determinar si este encarecimiento de junio es simplemente un bache temporal o marca el inicio de una nueva presión sobre el consumo doméstico en España.

Fuentes: [20minutos, “Junio arranca con la luz y el gas más caros tras la retirada de rebaja fiscal por guerra en Irán”] [Vozpópuli, “La inflación se estanca en mayo en el 3,2%…”]