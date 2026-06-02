PAU 2026: las carreras con más salidas y mejores sueldos que no siempre requieren notas imposibles

La PAU 2026 reabre un debate crucial para muchas familias: ¿Qué grados ofrecen empleo y buen salario sin exigir notas de acceso desorbitadas? La respuesta no se limita únicamente a Medicina o a dobles grados que requieren calificaciones altísimas. También hay titulaciones técnicas y sanitarias que presentan cortes asumibles y una sólida inserción laboral, tal como señala un análisis publicado por La Razón sobre las carreras con más oportunidades tras la nueva Selectividad.

El truco, como apuntan varios orientadores, radica en no confundir prestigio con rentabilidad. Existen grados que, a pesar de tener menos demanda aparente, logran ofrecer sueldos competitivos a los pocos años de finalizar los estudios. En cambio, otras opciones muy populares pueden tardar más en traducirse en un retorno económico satisfactorio. En el ámbito español, el mercado laboral sigue valorando especialmente perfiles relacionados con ingeniería, salud, tecnología y ciertas áreas específicas de la administración y los servicios públicos.

Las titulaciones que mejor equilibran nota, empleo y sueldo

Entre las propuestas que resalta La Razón se encuentra Ingeniería Química Industrial, cuyo corte de nota el curso pasado se situó alrededor del 6 en la mayoría de universidades públicas. Los graduados pueden esperar una base de cotización de 32.910 euros a los cuatro años de finalizar sus estudios. Las oportunidades laborales no se limitan a la química convencional; abarcan también sectores como la industria farmacéutica, papelera, petroquímica, agroalimentaria y áreas relacionadas con el tratamiento de aguas y residuos.

Otra opción atractiva es Ingeniería Medioambiental, una carrera ya presente en varias universidades públicas con una nota de acceso que varía entre el 6 y el 8. Su atractivo radica en su conexión con sectores en crecimiento, como la gestión de residuos, la sostenibilidad y el control ambiental, que están ganando cada vez más relevancia tanto en empresas como en instituciones.

En cuanto a las titulaciones que ofrecen una buena relación entre acceso y salario, también destaca Náutica y Transporte Marítimo, donde la nota de entrada oscila entre el 5 y el 7,5 dependiendo del centro. Esta formación abre puertas en el ámbito marítimo y logístico, dos campos muy influenciados por la demanda exterior y el movimiento de mercancías.

Cuando una nota moderada no impide un buen retorno

La creencia de que solo los grados más exigentes en Selectividad llevan a sueldos elevados no es del todo cierta. Un claro ejemplo es Edificación, que según el análisis de La Razón, presenta una nota media de acceso que va del 5 al 9, logrando una base de cotización de 34.341 euros, superando incluso a Fundamentos de Arquitectura, que se queda en 29.932 euros. Esta diferencia ilustra cómo el mercado laboral no siempre remunera mejor aquellas carreras más reconocidas académicamente, sino aquellas que mejor se alinean con lo que realmente demanda el sector.

También sobresale Gestión y Administración Pública, que exige un 5 para acceder y ofrece salidas relativamente estables dentro del ámbito administrativo y en oposiciones, alcanzando una base de cotización de 33.198 euros. En tiempos donde muchos estudiantes buscan seguridad laboral, esta opción continúa siendo una vía pragmática para quienes priorizan tanto estabilidad como salario.

En términos técnicos, el artículo sitúa a Informática entre las opciones con mayor proyección salarial. Sin embargo, reconoce que en dobles grados o ciertas universidades la nota puede ascender considerablemente. Aquí, los salarios tienden a incrementarse conforme se avanza hacia especializaciones: software, datos, ciberseguridad e inteligencia artificial son las áreas que más impulsan los sueldos hacia arriba.

Lo que más pesa ahora en la decisión

El panorama para la PAU 2026 es claro: el mercado está valorando carreras con un componente técnico, digital o sanitario; pero no todas requieren accesos imposibles. Esto transforma el debate sobre la orientación académica. Para muchos estudiantes, ya no se trata solo de ingresar en una carrera con alta demanda; ahora deben elegir aquella que combine vocación con coste de oportunidad y perspectivas reales de empleo.

Carrera Nota de acceso orientativa Salario o base de cotización citada Ingeniería Química Industrial ~6 32.910 € Ingeniería Medioambiental 6-8 No se especifica Náutica y Transporte Marítimo 5-7,5 No se especifica Gestión y Administración Pública 5 33.198 € Edificación 5-9 34.341 € Fundamentos de Arquitectura variable 29.932 €

La conclusión es clara: no hace falta alcanzar una nota inalcanzable para acceder a carreras con buen futuro profesional. La elección correcta consiste en buscar un equilibrio entre demanda real, especialización y salida laboral efectiva; justo lo que esta nueva Selectividad vuelve a poner sobre la mesa.