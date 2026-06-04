Bruselas enfría el relato económico de Sánchez: los fallos que frenan el crecimiento

El panorama que ofrece Bruselas contrasta con el optimismo que proyecta Pedro Sánchez. En su informe anual sobre la economía española, la Comisión Europea alerta sobre más de veinte desequilibrios que siguen afectando a la productividad, al crecimiento potencial y a la cohesión social. Entre las cuestiones destacadas se encuentran la fragmentación del mercado, el rezago en I+D, la pobreza infantil, los problemas relacionados con la vivienda y la desigualdad entre generaciones.

Este diagnóstico es incómodo porque no se limita a un mero tropiezo temporal, sino que revela fallos estructurales de la gestión del Gobierno Sánchez que se repiten anualmente. Además, el documento menciona la presión fiscal sobre el trabajo, el escaso gasto en defensa y sanidad, la falta de jueces, una inversión innovadora insuficiente y un tejido empresarial débil como lastres que aún no se han resuelto.

Los problemas más relevantes

Conforme al informe de la Comisión Europea ha identificado más de una veintena de desequilibrios que obstaculizan el desarrollo económico español. Entre los más destacados figuran:

Fragmentación territorial y obstáculos regulatorios.

y obstáculos regulatorios. Retraso en I+D y escasa inversión en innovación.

y escasa inversión en innovación. Pobreza infantil persistente.

persistente. Problemas de vivienda y limitado parque social.

y limitado parque social. Desigualdad intergeneracional en términos de riqueza y acceso a servicios.

en términos de riqueza y acceso a servicios. Presión fiscal sobre el trabajo .

. Escasez de jueces y cuellos de botella institucionales.

y cuellos de botella institucionales. Tejido empresarial debilitado y poco dinámico.

Esta lista es significativa porque conecta con una idea central: España puede crecer, pero eso no implica necesariamente que dicho crecimiento se traduzca en mayor productividad ni en un bienestar mejor distribuido. Este es el meollo del mensaje proveniente de Bruselas.

El crecimiento persiste, pero no aborda los problemas

La revisión europea llega justo cuando el Gobierno sostiene que la economía sigue avanzando con fuerza. Sin embargo, existe una discrepancia en cuanto a la calidad de ese crecimiento. Varios análisis recientes sugieren que el aumento del PIB se debe más al incremento poblacional y al empleo que a un claro ascenso en productividad.

En este mismo debate, Funcas ha señalado que el verdadero reto no es únicamente crecer, sino hacerlo de forma más eficiente. Por otro lado, otros estudios indican que el PIB per cápita apenas ha mostrado un avance significativo en los últimos años. Esta diferencia es crucial: una economía puede expandirse sin resolver los cuellos de botella que limitan salarios, inversión y capacidad industrial.

Vivienda y pobreza infantil: dos frentes problemáticos

La situación de la vivienda se erige como uno de los temas más delicados. El informe europeo destaca las dificultades para acceder a ella y recuerda que España dispone de uno de los parques de vivienda social más reducidos dentro de la UE. Esto no solo genera tensión entre los hogares jóvenes y las rentas medias; también repercute negativamente en la movilidad laboral y en la capacidad para atraer trabajadores hacia áreas con mayor actividad económica.

En cuanto a la pobreza infantil, esta continúa siendo elevada, mientras que la desigualdad intergeneracional acentúa la percepción de que los beneficios del crecimiento no se distribuyen equitativamente entre diferentes edades y territorios. Al mismo tiempo, una insuficiente inversión en innovación junto con las barreras para expandir empresas limitan las posibilidades del tejido productivo para dar un salto cualitativo.

El contexto político añade presión

El entorno político añade otra dimensión complicada. Pedro Sánchez ha confirmado que no habrá Presupuestos para 2026 y ha anunciado que comenzarán a trabajar en los del 2027. Esta secuencia deja al Ejecutivo con un margen político reducido y menos capacidad para proponer una agenda económica sólida a largo plazo. La oposición ya interpreta este calendario como una nueva evidencia de lo efímero que resulta hablar de cuentas a medio plazo.

Mientras tanto, Bruselas continúa observando indicadores menos visibles detrás del titular del PIB: productividad, innovación, vivienda asequible, inversión pública efectiva y capacidad del Estado para abordar desigualdades. Es ahí donde realmente se decide el futuro crecimiento económico español.